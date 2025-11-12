Real Madrid bạo chi 215 triệu bảng, quyết cuỗm Rice của Arsenal & săn Barcola

⭐ Rice đứng đầu danh sách mục tiêu của Real Madrid

Declan Rice đã trở thành mục tiêu số 1 của Real Madrid trong kế hoạch củng cố tuyến giữa dưới triều đại của HLV Xabi Alonso. Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng duyệt chi 130 triệu bảng cho tiền vệ của Arsenal và tuyển Anh - vượt cả mức giá Arsenal trả cho West Ham vào năm 2023.

Declan Rice - mục tiêu số 1 trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Real Madrid

Rice là một trong những cầu thủ ổn định nhất Ngoại hạng Anh từ khi gia nhập "Pháo thủ". Anh trở thành trung tâm trong lối chơi của HLV Mikel Arteta, vừa điều tiết nhịp độ, vừa phá vỡ các đợt tấn công đối phương, đồng thời mang đến sự điềm tĩnh cần thiết cho tham vọng vô địch của Arsenal.

Bộ phận tuyển dụng của Real Madrid xem Rice như người kế thừa dài hạn lý tưởng cho Casemiro hay Luka Modric. Sự thông minh chiến thuật, thể chất và tố chất thủ lĩnh giúp anh phù hợp hoàn hảo với hệ thống của Xabi Alonso.

Theo các nguồn tin ở Tây Ban Nha, “Kền kền trắng” đã theo dõi Rice từ thời anh còn khoác áo West Ham, và Alonso đặc biệt ấn tượng với khả năng thích nghi của Rice trong nhiều sơ đồ và cường độ trận đấu khác nhau.

🔥 Barcola – Sự bổ sung cho hàng công

Song song với việc theo đuổi Rice, Real Madrid cũng chuẩn bị đề nghị 85 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Cầu thủ 23 tuổi người Pháp nổi bật nhờ tốc độ, khả năng sáng tạo và sự điềm tĩnh trước khung thành, trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Ligue 1.

Bradley Barcola đang nổi lên như một trong những tài năng tấn công đáng chú ý nhất Ligue 1

Các tuyển trạch viên của Real Madrid đánh giá cao sự đa năng của Barcola trên hàng công cùng tiềm năng phát triển, đặc biệt nếu Rodrygo rời đội trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuy nhiên, PSG khó lòng nhả ngôi sao trẻ. Đội bóng thủ đô coi Barcola là nhân tố quan trọng trong dự án dài hạn, và sẽ cần mong muốn ra đi rõ ràng từ cầu thủ cùng đề nghị lớn từ Madrid mới có thể mở đàm phán.

💰 Chiến lược 215 triệu bảng của Real Madrid

Hai thương vụ trên nằm trong chiến lược lớn nhằm duy trì sự thống trị ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu. Ban lãnh đạo Real đã phê duyệt ngân sách tạm tính 215 triệu bảng, với kế hoạch cân đối chi tiêu thông qua bán cầu thủ và điều chỉnh quỹ lương.

Chủ tịch Pérez và giám đốc thể thao Juni Calafat vẫn kiên định với truyền thống kết hợp giữa kỷ luật tài chính và tham vọng thể thao. Những bản hợp đồng gần đây như Jude Bellingham và Eduardo Camavinga đã trẻ hóa tuyến giữa, nhưng Rice vẫn là mảnh ghép còn thiếu - người có thể trở thành trụ cột trong thập kỷ tới.

Việc bổ sung Barcola sẽ tăng chiều sâu hàng công, mang đến tốc độ và sự bất ngờ trong lối chơi. Với Vinicius đã khẳng định là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu, Barcola giúp Alonso sở hữu nhiều phương án tấn công đáng ghen tị.

🏆 Khát vọng duy trì ngôi bá chủ châu Âu

Nếu các thương vụ thành công, Real Madrid sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới toàn châu Âu. Việc theo đuổi những tài năng hàng đầu từ Ngoại hạng Anh và Ligue 1 thể hiện sự kết hợp giữa tham vọng trước mắt và kế hoạch dài hạn.

Real Madrid quyết tâm bạo chi để tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới

Dù Arsenal dự kiến kiên quyết giữ Rice - cầu thủ Arteta xem là không thể thay thế trong cấu trúc và tinh thần đội bóng - sức mạnh tài chính của Real khiến ít mục tiêu nào có thể từ chối. Sự quyết tâm của chủ tịch Pérez trong việc mang về thêm các bản hợp đồng "Galáctico" chứng tỏ nhà vô địch Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu.