Tiền đạo 1m96 sẵn sàng cùng Indonesia đấu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

"Tôi thực sự rất vui và nóng lòng được thi đấu cho đội tuyển Indonesia - quê hương của mẹ tôi", tiền đạo Mitchell Baker bày tỏ sau khi hoàn thành thủ tục tuyên thệ nhập tịch Indonesia hôm 14-7.

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, đội tuyển Indonesia buộc phải chia tay tiền đạo chủ lực Mauro Zijlstra - người không may dính chấn thương chỉ sau vài ngày lên tuyển rèn thể lực.

Tiền đạo 1m96 Mitchell Baker đã sẵn sàng ra mắt tuyển Indonesia tại ASEAN Cup tới

Truyền thông Indonesia cho biết ngay sau khi nhập tịch, Mitchell Baker đã di chuyển tới Bali để gia nhập trại tập huấn của đội tuyển Indonesia, sẵn sàng cùng đội bóng xứ vạn đảo tranh vô địch ASEAN Cup 2026.

Mitchell Baker, 19 tuổi, sinh ra tại Australia và đang thuộc biên chế CLB Vermont Green của Mỹ.

Với lợi thế thể hình - cao 1m96, anh sẽ là cái tên khiến các đối thủ Đông Nam Á phải dè chừng nếu gia nhập đội hình Indonesia tranh tài giải đấu khởi tranh ngày 24-7 tới.

Tờ Bola Sport cho biết Mitchell Baker là cái tên đầu tiên được công bố trong chiến dịch nhập tịch giai đoạn 2 của bóng đá Indonesia, sau khi chiêu mộ thành công khoảng 20 cầu thủ gốc Hà Lan ở giai đoạn 1.

Theo tiết lộ từ ông Noor Korompot - Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, Bộ này cùng Bộ Thanh niên và Thể thao, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang khẩn trương tiến hành các bước cần thiết để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto, đó là "Indonesia phải giành quyền tham dự World Cup 2030".

"PSSI sẽ xác định những cầu thủ mới đủ điều kiện nhập tịch để chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Ngoài pháp lý thì còn phụ thuộc yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện đội tuyển. Hiện chúng tôi đang tiếp cận nhập tịch cho một cầu thủ gốc Đức và một cầu thủ khác gốc Hà Lan. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ thông tin chính thức", ông Noor Korompot cho biết thêm.