ĐT Việt Nam nhận tin dữ, Duy Mạnh lỡ hẹn AFF Cup vì chấn thương

Duy Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận thêm tổn thất về lực lượng trước thềm AFF Cup 2026 khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh chính thức rời đợt tập trung để trở về CLB Hà Nội tiếp tục điều trị chấn thương. Dù đã rất nỗ lực tập hồi phục trong thời gian hội quân, đội trưởng của ĐT Việt Nam vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

HLV Kim Sang Sik động viên trung vệ Duy Mạnh.

Sau quá trình theo dõi sát sao và đánh giá chuyên môn, bộ phận y tế xác định Duy Mạnh cần thêm thời gian để chữa trị hoàn toàn, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Trên cơ sở đó, HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện thống nhất tạo điều kiện để trung vệ sinh năm 1996 trở về CLB điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự AFF Cup 2026.

Trước khi Duy Mạnh rời đội tuyển, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp gặp gỡ và động viên học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong trung vệ của CLB Hà Nội tập trung điều trị dứt điểm chấn thương, để sớm trở lại trong những đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Chấn thương tái phát, hàng thủ ĐT Việt Nam thêm khó khăn

Được biết, Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối ngay trước thời điểm hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong suốt chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, cầu thủ này luôn duy trì tinh thần tập luyện chuyên nghiệp và tích cực phục hồi dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế.

Ở những ngày cuối của chuyến tập huấn, trung vệ này đã có thể trở lại tập với bóng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên môn cho thấy Duy Mạnh vẫn chưa đủ điều kiện để thi đấu với cường độ cao, buộc Ban huấn luyện phải đưa ra quyết định chia tay cầu thủ giàu kinh nghiệm này.

Việc Duy Mạnh vắng mặt khiến hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất, nhất là khi trước đó trung vệ Lê Ngọc Bảo cũng không thể đồng hành cùng đội vì chấn thương.

🔹 HLV Kim Sang Sik có thể gọi bổ sung lực lượng

Sau khi chia tay Đỗ Duy Mạnh, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước khả năng phải bổ sung nhân sự cho AFF Cup 2026 nhằm đảm bảo lực lượng. Bên cạnh đó, trường hợp của Khuất Văn Khang vẫn đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Nếu tiền vệ của Thể Công Viettel không kịp bình phục, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải triệu tập thêm hai cầu thủ trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 20/7. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn AFF Cup 2026 gặp Timor Leste vào ngày 24/7 với mục tiêu khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.