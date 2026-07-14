ĐT Việt Nam chốt danh sách đấu AFF Cup 2026, cầu thủ duy nhất lỡ hẹn là ai?

🔹 ĐT Việt Nam chốt quân số dự AFF Cup, Ngọc Bảo lỡ hẹn

Chiều ngày 14/7, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn kéo dài gần hai tuần tại Incheon (Hàn Quốc). Đây cũng là thời điểm HLV Kim Sang Sik chính thức hoàn tất danh sách tham dự AFF Cup (ASEAN Championship) 2026.

ĐT Việt Nam về nước chiều ngày 14/7 sau chuyến tập huấn Hàn Quốc.

Theo quyết định của Ban huấn luyện, hậu vệ Lê Ngọc Bảo sẽ trở về CLB chủ quản Ninh Bình để tiếp tục điều trị chấn thương ở bàn chân. Cầu thủ sinh năm 1998 này chưa đạt thể trạng tốt nhất nên không thể góp mặt trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam.

Trước khi chia tay học trò, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp động viên Ngọc Bảo tiếp tục kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ và bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong những đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Việc Ngọc Bảo rời đội cũng đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách cuối cùng dự giải. Theo điều lệ AFF Cup 2026, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 26 cầu thủ trong danh sách chính thức. Trước từng trận đấu, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách đăng ký thi đấu, đồng nghĩa sẽ có 3 tuyển thủ phải ngồi ngoài ở mỗi trận.

🔹 Chuyến tập huấn mang đến nhiều tín hiệu tích cực

Trong gần hai tuần tại Incheon, đội tuyển Việt Nam được tập luyện trong điều kiện thuận lợi và lần lượt đá ba trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tăng dần gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

Trung vệ Lê Ngọc Bảo lẽ hẹn AFF Cup 2026 vì chấn thương.

HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ ra sân nhằm đánh giá phong độ, kiểm tra khả năng thích nghi với các phương án chiến thuật cũng như tăng tính cạnh tranh trong đội hình. Ở trận đấu cuối cùng, cũng là màn thử sức chất lượng nhất trước Gangwon FC, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1. Kết quả này mang đến sự tự tin lớn cho toàn đội trước khi bước vào giải đấu chính thức.

🔹 Chờ màn tổng duyệt với Myanmar

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng để HLV Kim Sang Sik rà soát đội hình, đồng thời quyết định nhóm 23 cầu thủ đăng ký cho trận ra quân tại AFF Cup 2026.

Theo kế hoạch, sáng ngày 20/7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đối đầu Timor Leste trên sân Chonburi vào ngày 24/7.

Danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2026.