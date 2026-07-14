Đình Bắc và thông điệp đặc biệt với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup

Ở đợt tập trung lần này, dù tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Đình Bắc vẫn là một trong những cái tên được đánh giá rất cao, gần như nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup.

Tuy nhiên, để có được phong độ, sự kết nối tốt nhất, Đình Bắc đang nỗ lực tập luyện, cùng tuyển Việt Nam từng bước hoàn thiện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang dần định hình bộ khung nhân sự, lối chơi cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc càng phải cố gắng hơn nữa nhằm ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.

Đình Bắc quyết tâm có được phong độ tốt nhất tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tiền đạo CAHN khẳng định trước khi bước vào ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chuẩn bị rất kỹ, trong đó có 3 trận đấu tập tại Hàn Quốc và một trận giao hữu quốc tế gặp Myanmar. Mục tiêu của đội là cố gắng trong từng trận đấu. Sau mỗi trận, anh và các đồng đội cùng nhìn lại, cải thiện những thiếu sót để hướng tới trận đấu tiếp theo.

Trước khi lên tuyển Việt Nam, Đình Bắc ghi dấu ấn với 10 bàn thắng sau 6 trận trong màu áo CAHN tại V-League 2025/26. Vua phá lưới U23 châu Á 2026 sẵn sàng cạnh tranh vị trí với những Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên.

Dù vậy, chân sút người Nghệ An nhấn mạnh thành tích chung mới là điều quan trọng nhất. Đình Bắc cũng cảnh báo các đồng đội về sự khắc nghiệt của giải đấu khu vực sắp diễn ra.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Trên thực tế, sự thận trọng của tuyển Việt Nam là không thừa, khi ngoài Indonesia ở vòng bảng cạnh tranh vị trí nhất bảng, muốn vào chung kết và bảo vệ ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải đánh bại Malaysia hay Thái Lan - những đối thủ khó chơi ở khu vực.

"Bóng đá không thể nói trước điều gì", Đình Bắc nói. Và để hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, nhà vô địch V-League khẳng định tuyển Việt Nam không còn cách nào khác là phải chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất, tâm lý, kỹ-chiến thuật...

Bên cạnh đó, Đình Bắc mong người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội tuyển trong mọi hoàn cảnh, coi đó là động lực to lớn để hướng tới mục tiêu cao nhất.