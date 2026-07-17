Cách mua vé các trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF ASEAN Cup 2026

Ban tổ chức đã công bố kế hoạch phát hành vé cho hai trận sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF ASEAN Cup 2026, đều diễn ra trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 và Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8.

Thông báo kế hoạch bán vé các trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá AFF ASEAN Cup 2026

Vé được phân phối với bốn mệnh giá gồm 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Toàn bộ vé sẽ được mở bán độc quyền qua ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Vé trận ĐT Việt Nam gặp Singapore mở bán từ 10h00 ngày 17/7 đến hết ngày 25/7, trong khi trận gặp Campuchia bắt đầu từ 10h00 ngày 20/7 đến hết ngày 29/7 hoặc đến khi hết vé.

Người hâm mộ có thể truy cập mục “Mua vé” trên ứng dụng, lựa chọn trận đấu và thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint. BTC khuyến nghị người dùng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng và chuẩn bị sẵn căn cước công dân hoặc hộ chiếu để hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh đó, BTC lưu ý khán giả cần tự bảo quản vé và tuân thủ quy định an ninh khi vào sân. Những vật dụng nguy hiểm hoặc bị cấm như pháo sáng, vật sắc nhọn sẽ không được phép mang vào, và các trường hợp vi phạm có thể bị từ chối vào sân mà không được hoàn vé.