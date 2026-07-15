Được bầu Đức tiếp sức, HLV Lào tự tin gây "sốc" trước Thái Lan ở AFF Cup

🔹 Bầu Đức tạo điều kiện để tuyển Lào chuẩn bị cho AFF Cup 2026

Chiều 14/7, ĐT Lào khép lại chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Pleiku bằng trận giao hữu cuối cùng với đội một HAGL. Đây là đợt tập huấn được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) của HAGL tài trợ toàn bộ chi phí, nhằm giúp đội bóng xứ Triệu voi có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng và chuyên môn trước thềm AFF Cup 2026.

ĐT Lào thi đấu giao hữu với CLB HAGL trước thềm AFF Cup 2026.

Ngày 15/7, thầy trò HLV Vladica Grujic sẽ rời Pleiku, nối chuyến qua Hà Nội để trở về Viêng Chăn, khép lại giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải đấu số một khu vực. Đánh giá về quãng thời gian tập luyện tại phố Núi, chiến lược gia người Serbia không giấu được sự hài lòng.

"Thú thật, trước khi sang Việt Nam, chúng tôi chỉ nghĩ đây là một chuyến tập huấn bình thường. Nhưng khí hậu rất tuyệt vời, hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất đều chất lượng và các đối tượng giao hữu cũng rất phù hợp. Nhờ vậy, các cầu thủ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong mỗi buổi tập", HLV trưởng ĐT Lào nói.

Trước khi chia tay Pleiku, vị HLV 60 tuổi gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bầu Đức cùng toàn thể CLB HAGL: "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông Đoàn Nguyên Đức cùng toàn thể các thành viên của CLB HAGL. Sự đón tiếp chu đáo, hỗ trợ tận tình của các bạn trong nửa tháng qua là điểm tựa để tuyển Lào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho giải đấu sắp tới".

🔹 Tuyển Lào tự tin gây bất ngờ trước Thái Lan

Thành quả của chuyến tập huấn được thể hiện qua bốn trận giao hữu chất lượng. Tuyển Lào lần lượt thắng HAGL 4-2, đánh bại CLB Thanh Niên TP.HCM 2-1, hòa HAGL 0-0 trước khi khép lại bằng thất bại 2-3 trước đội bóng phố Núi chiều ngày 14/7.

HLV Vladica Grujic tự tin tuyển Lào có thể gây bất ngờ trước Thái Lan.

Theo HLV Vladica Grujic, điều quan trọng nhất không nằm ở kết quả thắng thua, mà là sự tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ về thể lực, tính gắn kết và cách vận hành lối chơi sau nửa tháng làm việc tại Hàm Rồng. Sau khi trở về nước, đội tuyển Lào sẽ rút danh sách từ 30 xuống còn 23 cầu thủ chính thức. Đội hình hiện có độ tuổi trung bình chỉ 22,9, trong đó có ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm một cầu thủ khoác áo CLB Thanh Hóa tại V-League và hai cầu thủ chơi ở giải hạng Nhì Thái Lan.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Lào sẽ có trận ra quân bằng cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân nhà vào ngày 25/7 ở bảng B. Sau đó, đội bóng xứ Triệu voi lần lượt gặp Malaysia (28/7), Philippines (1/8) và Myanmar (4/8). Dù phải chạm trán ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ngay ở trận mở màn, HLV Vladica Grujic vẫn tỏ ra đầy tự tin.

"Thái Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi có điểm tựa sân nhà. Đặc biệt, hai trợ lý người Thái Lan trong ban huấn luyện làm việc rất chuyên nghiệp và giúp chúng tôi hiểu rõ đối thủ. Mục tiêu của Lào là cố gắng có điểm, và biết đâu sự tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Hàm Rồng sẽ giúp chúng tôi tạo nên một bất ngờ thú vị cho người hâm mộ", HLV Vladica Grujic cho hay.

Được bầu Đức tạo mọi điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và đối tượng cọ xát trong suốt nửa tháng tập huấn tại HAGL, tuyển Lào tin rằng họ đã có bước chạy đà đủ chất lượng để hướng tới AFF Cup 2026, nơi thử thách đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu đầy khó khăn với Thái Lan.