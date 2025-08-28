Cơ hội cho những nhân tố mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Cơ hội cho những nhân tố mới

HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội cho tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và thủ môn Nguyễn Tân (Công an TP HCM)

Ngày 30-8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Hà Nội, rèn luyện, xây dựng đấu pháp chiến thuật, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9-2025.

Tấm vé Giải U23 châu Á 2026

Mục tiêu của tuyển U23 Việt Nam là giành tấm vé tham dự vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2026. Vì vậy, đích thân HLV Kim Sang-sik sẽ rà soát lực lượng, đánh giá trình độ chuyên môn của từng cầu thủ cho bộ khung của U23 Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Việt Nam được chọn làm chủ nhà bảng C. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam lần lượt tiếp đón U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9) trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo điều lệ giải, vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, được chia đều thành 11 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành quyền vào VCK. Nhằm tạo sự ổn định trong đội hình và lối chơi, nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam kỳ này không có nhiều xáo trộn so với hành trình đăng quang U23 Đông Nam Á 2025.

Ông Kim Sang-sik chỉ điền thêm tên Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) và thủ môn Nguyễn Tân (Công an TP HCM). Trước khi trở về Việt Nam thi đấu V-League lần đầu trong sự nghiệp, Thành Trung đã thi đấu cho CLB Slavia Sofia ở Giải VĐQG Bulgaria, ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong tổng số 31 trận ở mùa giải 2024-2025. Phong độ ấn tượng giúp tiền vệ sinh năm 2005 được bình chọn vào danh sách Top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa vừa qua.

U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 30-8 tại Hà Nội cùng đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: VFF

Thành Trung cao 1,75 m, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, công thủ đều đặn nhờ nền tảng thể lực bền bỉ, di chuyển linh hoạt, đọc vị trận đấu nhạy bén cùng tư duy tấn công hiện đại. Trưởng thành từ "lò" đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, cầu thủ Việt kiều này cũng là trụ cột ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21. Anh từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu.

Tuy nhiên, Thành Trung sẽ phải thể hiện năng lực, đẳng cấp vượt trội mới có thể cạnh tranh một suất trong đội hình chính của U23 Việt Nam. Đội hiện đang sở hữu nhiều tiền vệ tài năng như: Văn Trường, Viktor Le, Thái Sơn, Văn Khang, Xuân Bắc, Công Phương…

Thử nghiệm nhân sự

Cùng thời điểm, đội tuyển Việt Nam cũng tập trung để chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 9-2025. Theo kế hoạch thi đấu đội tuyển quốc gia sẽ tham dự 3 lượt trận tiếp theo ở bảng F vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 10 và 11.

Điều lệ AFC Asian Cup 2027 quy định 6 đội xếp thứ nhất ở 6 bảng đấu thuộc vòng loại cuối sẽ giành quyền tham dự VCK. Sau trận thua đậm Malaysia hôm 10-6, cơ hội vào VCK AFC Asian Cup 2027 của thầy trò ông Kim Sang-sik rất thấp.

Để đi tiếp, tuyển Việt Nam cần toàn thắng các trận còn lại ở vòng bảng và trông chờ Malaysia "sẩy chân" trước các đối thủ hoặc đoàn quân ông Kim phải vượt đội bóng này với tỉ số cách biệt ít nhất 5 bàn trong trận tái đấu vào tháng 3-2026.

Trong kỳ tập trung lần 3 năm 2025, đội tuyển Việt Nam góp mặt nhiều "tân binh", đáng chú ý, 2 thủ môn kỳ cựu Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm không được gọi tên kỳ này, thay vào đó HLV Kim Sang-sik đã trẻ hóa vị trí "gác đền" với Quan Văn Chuẩn (Hà Nội) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel).

Ngoài ra, sau những màn trình diễn ấn tượng tại vòng 1 V.League 2025-2026, các hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) cũng lần đầu được trao cơ hội lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim.

Những tuyển thủ vừa trở lại sau chấn thương như tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) cũng góp mặt lần này.

Trong thời gian rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội (ngày 4-9) và CLB Nam Định (ngày 7-9). 

Trên bảng xếp hạng FIFA, U23 Việt Nam đứng trên các đối thủ cùng bảng đấu nên được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Theo TƯỜNG PHƯỚC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 09:00 AM (GMT+7)
