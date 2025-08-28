Cơ hội cho những nhân tố mới

Ngày 30-8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Hà Nội, rèn luyện, xây dựng đấu pháp chiến thuật, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9-2025.

Tấm vé Giải U23 châu Á 2026

Mục tiêu của tuyển U23 Việt Nam là giành tấm vé tham dự vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2026. Vì vậy, đích thân HLV Kim Sang-sik sẽ rà soát lực lượng, đánh giá trình độ chuyên môn của từng cầu thủ cho bộ khung của U23 Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Việt Nam được chọn làm chủ nhà bảng C. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam lần lượt tiếp đón U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9) trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo điều lệ giải, vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, được chia đều thành 11 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành quyền vào VCK. Nhằm tạo sự ổn định trong đội hình và lối chơi, nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam kỳ này không có nhiều xáo trộn so với hành trình đăng quang U23 Đông Nam Á 2025.

Ông Kim Sang-sik chỉ điền thêm tên Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) và thủ môn Nguyễn Tân (Công an TP HCM). Trước khi trở về Việt Nam thi đấu V-League lần đầu trong sự nghiệp, Thành Trung đã thi đấu cho CLB Slavia Sofia ở Giải VĐQG Bulgaria, ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong tổng số 31 trận ở mùa giải 2024-2025. Phong độ ấn tượng giúp tiền vệ sinh năm 2005 được bình chọn vào danh sách Top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa vừa qua.

U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 30-8 tại Hà Nội cùng đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: VFF

Thành Trung cao 1,75 m, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, công thủ đều đặn nhờ nền tảng thể lực bền bỉ, di chuyển linh hoạt, đọc vị trận đấu nhạy bén cùng tư duy tấn công hiện đại. Trưởng thành từ "lò" đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, cầu thủ Việt kiều này cũng là trụ cột ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21. Anh từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu.

Tuy nhiên, Thành Trung sẽ phải thể hiện năng lực, đẳng cấp vượt trội mới có thể cạnh tranh một suất trong đội hình chính của U23 Việt Nam. Đội hiện đang sở hữu nhiều tiền vệ tài năng như: Văn Trường, Viktor Le, Thái Sơn, Văn Khang, Xuân Bắc, Công Phương…

Thử nghiệm nhân sự

Cùng thời điểm, đội tuyển Việt Nam cũng tập trung để chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 9-2025. Theo kế hoạch thi đấu đội tuyển quốc gia sẽ tham dự 3 lượt trận tiếp theo ở bảng F vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 10 và 11.

Điều lệ AFC Asian Cup 2027 quy định 6 đội xếp thứ nhất ở 6 bảng đấu thuộc vòng loại cuối sẽ giành quyền tham dự VCK. Sau trận thua đậm Malaysia hôm 10-6, cơ hội vào VCK AFC Asian Cup 2027 của thầy trò ông Kim Sang-sik rất thấp.

Để đi tiếp, tuyển Việt Nam cần toàn thắng các trận còn lại ở vòng bảng và trông chờ Malaysia "sẩy chân" trước các đối thủ hoặc đoàn quân ông Kim phải vượt đội bóng này với tỉ số cách biệt ít nhất 5 bàn trong trận tái đấu vào tháng 3-2026.

Trong kỳ tập trung lần 3 năm 2025, đội tuyển Việt Nam góp mặt nhiều "tân binh", đáng chú ý, 2 thủ môn kỳ cựu Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm không được gọi tên kỳ này, thay vào đó HLV Kim Sang-sik đã trẻ hóa vị trí "gác đền" với Quan Văn Chuẩn (Hà Nội) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel).

Ngoài ra, sau những màn trình diễn ấn tượng tại vòng 1 V.League 2025-2026, các hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) cũng lần đầu được trao cơ hội lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim.

Những tuyển thủ vừa trở lại sau chấn thương như tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) cũng góp mặt lần này.

Trong thời gian rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội (ngày 4-9) và CLB Nam Định (ngày 7-9).