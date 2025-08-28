Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lỡ hẹn tuyển Việt Nam

Trong trận đấu giữa Thanh Hóa và chủ nhà Hà Tĩnh thuộc vòng 3 V-League 2025-2026, tiền vệ Doãn Ngọc Tân va chạm với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja ở phút 54. Tuyển thủ Việt Nam Anh đau đớn, gục xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu.

Đội trưởng Doãn Ngọc Tân (áo vàng)

Sau trận đấu, Ngọc Tân được nhập viện và tiến hành phẫu thuật vì các xương sườn bị gãy có nguy cơ ảnh hưởng đến phổi. Với chấn thương khá nặng này, Ngọc Tân cần ít nhất 3-4 tháng để hồi phục.

Điều này cũng khiến cầu thủ CLB Thanh Hóa tiếp tục lỡ hẹn với tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 9-2025. Trước đó, Ngọc Tân cũng nghỉ thi đấu thời gian dài ở giai đoạn 2 mùa giải 2024-2025 vì chấn thương gãy xương mác. Sau khi bình phục, Tân được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 9-2025.

Ngọc Tân (phải) là nhân tố quan trọng của CLB Thanh Hóa

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam mà Doãn Ngọc Tân để lại song CLB Thanh Hóa đang gặp khó trong việc bắt nhịp mùa giải mới. Đội bóng xứ Thanh đang xếp cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu tại V-League 2025-2026.

Thiếu vắng Ngọc Tân khiến tuyến giữa Thanh Hóa mất người cầm nhịp trận đấu, ảnh hưởng đến việc vận hành đấu pháp chiến thuật mà HLV Choi Won-kwon đang cố gắng xây dựng, hoàn thiện.