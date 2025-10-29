Thủ môn Onana "hóa thần" khi rời MU tới Thổ Nhĩ Kỳ, thống kê top đầu châu Âu

🧤 Onana "gây sốt" ở Thổ Nhĩ Kỳ

Andre Onana đang trở thành tâm điểm chú ý tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig). Kể từ khi gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU, thủ môn người Cameroon thể hiện phong độ ổn định và chắc chắn trong khung thành.

Trong 6 trận đã thi đấu ở Super Lig, Onana đạt tỷ lệ cản phá lên tới 77,8%, cùng trung bình 3,5 pha cứu thua mỗi trận, giữ sạch lưới 2 trận (nhận 6 bàn thua). Nhờ vậy, anh hiện nằm trong nhóm các thủ môn có tỷ lệ cản phá cao nhất tại 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thậm chí, tờ AS (Tây Ban Nha) khẳng định anh trải qua mùa giải xuất sắc bậc nhất sự nghiệp.

Onana giúp Trabzonspor thăng hoa

💪 Sẵn sàng cho đại chiến Galatasaray

Cùng với sự xuất sắc của Onana, Trabzonspor đã thắng 4 trận gần nhất, ghi tổng cộng 12 bàn thắng (trận nào cũng ghi từ 2 bàn trở lên). Đây cũng là chuỗi thành tích tốt nhất của họ kể từ cuối năm 2021, qua đó vươn lên xếp nhì bảng Super Lig (23 điểm), kém đội đầu bảng Galatasaray 5 điểm.

Vào 0h ngày 2/11, Onana sẽ cùng Trabzonspor đối đầu chính Galatasaray, đội sở hữu hàng công tốt nhất giải (25 bàn/10 trận). Chia sẻ trước trận, thủ môn người Cameroon cho biết:

“Có rất nhiều khác biệt giữa Super Lig và Ngoại hạng Anh, nhưng bóng đá vẫn là trò chơi của 11 người. Bất kỳ đội nào cũng có thể đánh bại đối thủ. Ví dụ như Galatasaray từng thắng Liverpool. Trong bóng đá ngày nay, mọi điều đều có thể xảy ra. Chúng tôi đang tập trung tối đa cho trận gặp Galatasaray; đó sẽ là trận chung kết đối với cả 2 đội".

🔴 Quên đi "cơn ác mộng" MU

Với phong độ hiện tại, Onana đang chứng minh giá trị và dần lấy lại niềm tin sau thời gian khó khăn tại Anh. Ngôi sao 29 tuổi gia nhập MU từ Inter Milan với mức giá 47,2 triệu bảng cách đây 2 năm, nhưng chưa bao giờ thực sự đáp ứng kỳ vọng. Những sai lầm liên tiếp trong khung thành khiến anh bị đặt dấu hỏi về năng lực, đặc biệt là trong các trận đấu lớn.

Hệ quả tất yếu, sau khi MU chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Onana quyết định gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Tờ Athletic tiết lộ, Trabzonspor sẽ chi trả toàn bộ lương của Onana và tạo cơ hội cho thủ môn này nhận một loạt khoản thưởng. Những khoản thưởng này có thể giúp anh kiếm gần gấp đôi so với thời điểm khoác áo MU (nhận 120.000 bảng/tuần ở MU, theo Capology.com).