Thủ môn Man City đạp vào ngực đối thủ ngoài vòng cấm, vì sao vẫn thoát thẻ đỏ?

😫 Một ngày thảm họa của James Trafford

Được HLV Pep Guardiola tin tưởng bắt chính thay Ederson, nhưng James Trafford đã có một buổi chiều đáng quên. Anh chính là người mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua thứ hai của Man City, với một đường chuyền tai hại từ sân nhà, tạo điều kiện cho Joao Palhinha ghi bàn ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất của thủ thành này.

Một ngày thi đấu đáng quên với James Trafford

Phút 38, trong một pha tấn công của Tottenham, Mohammed Kudus đã thoát xuống đối mặt với Trafford. Thủ môn của Man City đã lao ra khỏi vòng cấm để truy cản. Hình ảnh quay chậm cho thấy Trafford dường như đã dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm để ngăn cản Kudus. Ngay sau đó, đầu gối của anh đã thúc thẳng vào ngực của tiền đạo Tottenham, khiến Kudus nằm sân đau đớn.

Dù Trafford phạm lỗi rõ ràng, trọng tài Peter Bankes vẫn cho trận đấu tiếp tục và tổ VAR Andy Madley cũng không can thiệp, để lại sự ngỡ ngàng cho tất cả những ai theo dõi trận đấu.

Pha lao ra phá bóng gây tranh cãi của James Trafford

📜 Lời giải thích từ BTC Premier League: Tại sao không có thẻ đỏ?

Trước làn sóng chỉ trích, Cơ quan trọng tài Premier League (PGMOL) đã đưa ra lời giải thích thông qua BBC.

Về lỗi dùng tay chơi bóng: PGMOL cho rằng tay của Trafford đã ở vị trí tự nhiên bên cạnh người và do khoảng cách quá gần, đây không được coi là một lỗi "rõ ràng và hiển nhiên" để VAR can thiệp.

Về thẻ đỏ: Họ giải thích rằng việc dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm không phải lúc nào cũng là thẻ đỏ. Nó chỉ bị phạt thẻ đỏ nếu hành vi đó ngăn cản một "cơ hội ghi bàn rõ rệt" (DOGSO). Các trọng tài đã xét đến các yếu tố như khoảng cách tới khung thành, hướng bóng và số lượng hậu vệ xung quanh, và kết luận rằng tình huống này không đủ điều kiện để rút thẻ đỏ.

Dù đã có lời giải thích về mặt luật lệ, quyết định "tha bổng" cho James Trafford chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề gây tranh cãi lớn nhất sau vòng 2 Premier League.