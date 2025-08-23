Đại gia Anh “chạy đua” chiêu mộ Rodrygo, Tottenham mới là kẻ chiến thắng

🎯 Real Madrid tính để Rodrygo rời đi

Real Madrid được cho là đã bắt đầu “mở lòng” với phương án để Rodrygo gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn, khi HLV Xabi Alonso không coi ngôi sao người Brazil là một phần trong kế hoạch.

Rodrygo có thể rời Real Madrid

Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi không góp mặt trong chiến thắng mở màn trước Osasuna, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai. Dù vậy, sự chú ý dành cho Rodrygo đã lắng xuống khi Arsenal, Liverpool và Bayern Munich đều chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Theo Defensa Central, ban lãnh đạo Real Madrid hiện sẵn sàng để anh ra đi theo dạng cho mượn, trong đó Tottenham nổi lên là bến đỗ tiềm năng nhất.

💥 Tottenham bạo chi để đón ngôi sao Brazil

Theo báo chí Tây Ban Nha, Tottenham đủ khả năng chi trả toàn bộ mức lương của Rodrygo. Real Madrid coi đây cũng là cơ hội để cầu thủ này lấy lại giá trị vốn từng được định giá lên tới 100 triệu euro. Tuy nhiên, chưa rõ liệu điều khoản mua đứt có được cài vào thỏa thuận hay không.

Tottenham dốc sức chiêu mộ Rodrygo

Rodrygo nhiều lần bày tỏ mong muốn rời Bernabeu do muốn đá cánh trái – vị trí vốn đã thuộc về Kylian Mbappe và Vinicius Jr. Thậm chí, ở trận gặp Osasuna, hai cầu thủ trẻ Franco Mastantuono và Gonzalo Garcia còn được ưu tiên vào sân thay vì Rodrygo.

Một bản hợp đồng cho mượn có thể trở thành “cuộc hôn nhân hoàn hảo” cho cả hai phía. Tottenham vừa bỏ lỡ thương vụ Eberechi Eze và vẫn khát khao tăng cường hỏa lực, đặc biệt ở hành lang trái.

Trong khi đó, Rodrygo xuất hiện với gương mặt chán nản trên băng ghế dự bị cuối tuần qua. Cơ hội làm mới mình tại môi trường mới có thể giúp anh tìm lại nụ cười cùng sự tự tin.