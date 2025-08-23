Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City có niềm cảm hứng sao gốc Indonesia, Tottenham lấy gì ngăn chặn?

Sự kiện: Man City - Tottenham: Thuốc thử liều cao Tottenham Manchester City

Tottenham của HLV Thomas Frank đã bỏ lỡ chữ ký Eberechi Eze, nhưng họ sẽ không có thời gian để nuối tiếc khi họ phải hành quân đến sân của Man City vào tối nay (18h30, 23/8).

   

🥊Reijnders: Nhạc trưởng mới của Man City

Trong khi ban lãnh đạo Tottenham chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động chuyển nhượng khi vừa bị kình địch cùng thành phố Arsenal nẫng tay trên thương vụ chiêu mộ Eze, HLV Frank lại phải đau đầu tìm cách khắc chế ngôi sao mới nổi của Man City mang tên Tijjani Reijnders.

Reijnders đã có màn ra mắt hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh

Reijnders đã có màn ra mắt hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh

Tuyển thủ Hà Lan gốc Indonesia cập bến Etihad từ AC Milan với mức phí 46 triệu bảng trước thềm FIFA Club World Cup, được xem là người kế thừa khoảng trống sáng tạo mà huyền thoại Kevin De Bruyne để lại.

Ngay ở trận ra mắt Ngoại hạng Anh, Reijnders đã khiến tất cả phải kinh ngạc. Anh ghi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và trở thành “nhạc trưởng trong lối chơi của Man City ở chiến thắng tưng bừng 4-0 trước trước Wolves.

🚌Liệu Tottenham có “dựng xe buýt”?

Thực ra, khó có thể gọi là “dựng xe buýt”, bởi Tottenham chắc chắn vẫn sẽ tấn công. Nhưng nếu câu hỏi là liệu “Gà trống” có chơi với hàng thủ 5 người như khi gặp PSG ở Siêu cúp châu Âu hay không, thì câu trả lời là có.

HLV Frank thường ưa chuộng sơ đồ 5 hậu vệ khi đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hàng đầu. Hệ thống này không chỉ bổ sung thêm 1 trung vệ, mà quan trọng hơn, nó cho phép 1 cầu thủ phòng ngự “nhảy” vào giữa sân để gây sức ép lên những tiền vệ như Reijnders.

HLV Frank sẽ phải đau đầu tìm cách giành&nbsp;điểm trên sân của Man City

HLV Frank sẽ phải đau đầu tìm cách giành điểm trên sân của Man City

Man City, như thường lệ, sẽ tìm cách tràn quân sang nửa sân đối phương. Cách mà Tottenham muốn ngăn cản Reijnders là thu hẹp tối đa những khoảng trống mà tiền vệ người Hà Lan ưa thích, bằng cách “bóp nghẹt” không gian trung lộ.

Dự kiến Micky Van De Ven sẽ đảm nhận vai trò này trong một số thời điểm, khi Tottenham dồn quân vào giữa sân để hạn chế không gian cho Man City.

Dù vậy, Tottenham sẽ phải đạt phong độ cao nhất, bởi Reijnders đã chứng minh anh là mẫu cầu thủ thuận cả hai chân, đủ khả năng tạo ra mối nguy hiểm chỉ trong tích tắc.

Điều mà Wolves mắc sai lầm trong kế hoạch phòng ngự là lao vào tranh chấp quá sớm. Reijnders chỉ cần một nhịp xử lý để vượt qua người kèm, rồi tung đường tạt chính xác cho Erling Haaland.

Ngay cả khi bị “bao vây”, Reijnders vẫn có những phương án phối hợp nhờ các đồng đội di chuyển xung quanh, đủ để thoát pressing và duy trì thế công cho Man City.

🧩Diện mạo mới của Man City

HLV Pep Guardiola đã liên tục thử nghiệm trong suốt mùa hè, và FIFA Club World Cup vừa qua chính là “bản nháp” cho những điều mới mẻ. Trong chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn, Man City không chỉ bùng nổ về mặt lối chơi mà còn cho thấy nhiều điều đáng chú ý về chiến thuật.

Man City có niềm cảm hứng sao gốc Indonesia, Tottenham lấy gì ngăn chặn? - 3

Đội chủ sân Etihad đang vận hành với sự linh hoạt mới, thường xuyên tạo thành sơ đồ tấn công 2-3-5. Ở các tình huống phát bóng lên, các tiền vệ cánh bó vào, chơi gần Erling Haaland, trong khi hai hậu vệ biên lại mở rộng bề ngang để giữ cho thế trận thoáng. Khi tiến cao hơn, các tiền vệ cánh lại chuyển từ trong ra ngoài, còn hậu vệ biên bó vào, tạo thành tuyến giữa ba người xoay quanh Nico Gonzalez. Nhờ vậy, Reijnders và Bernardo Silva có thể dâng cao, hòa nhập vào hàng công 5 người.

Điểm mới khác là khái niệm “chạy chỗ thứ sáu”. Man City dường như sẵn sàng mở ra xu hướng mới. Khi đối thủ lùi sâu để chống đỡ 5 “mũi” tấn công, một hậu vệ biên bó vào có thể bất ngờ băng lên, thực hiện đường chạy phá vỡ hàng thủ.

Đây là điều đã thấy nhiều lần ở Rico Lewis, Matheus Nunes hay Rayan Ait Nouri tại FIFA Club World Cup. Bất kể bóng ở bên nào, luôn có sẵn phương án cho “chạy chỗ thứ sáu” này. Tất nhiên, đó là canh bạc rủi ro, nhưng nếu Tottenham bố trí 5 hậu vệ, Man City sẽ bớt lo ngại về phản công và có thể mạnh dạn dồn thêm quân số.

Một chi tiết khác đáng chú ý là cách HLV Pep Guardiola bố trí tiền vệ cánh khi phát bóng. Mùa trước, họ thường bám sát biên, nhưng tại FIFA Club World Cup, các tiền vệ trung tâm lại lùi sâu, còn tiền vệ cánh bó vào gần Haaland. Điều này nhằm kéo đối thủ pressing vào “cái bẫy”, mở khoảng trống phía sau để Man City có thể lập tức chuyền trực diện cho Haaland, tạo ra các pha tấn công chớp nhoáng nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Theo Sỹ Ánh

