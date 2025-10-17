Thư hùng Liverpool - MU: 7 năm áp đảo "Quỷ đỏ" và áp lực sân Anfield

Vùng Tây Bắc nước Anh có 2 đội bóng thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này, và hai đội sẽ lại gặp nhau vào cuối tuần này trong trận derby nước Anh thứ 217 (22h30, 19/10). Liverpool vào trận với tư cách nhà đương kim vô địch Premier League và MU vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong lịch sử tham dự Premier League, nhưng sự khó lường luôn hiện diện trong cặp đấu này.

Liverpool - MU, trận derby đầy duyên nợ sẽ trở lại với khán giả vào Chủ nhật này

216 trận derby nước Anh Liverpool thắng Hòa MU thắng 72 61 83 Top các chân sút của cặp đấu Cầu thủ Bàn thắng Mohamed Salah (Liverpool, 2018-nay) 16 George Wall (MU, 1906-1914) 9 Steven Gerrard (Liverpool, 1999-2015) 9 Dick Forshaw (Liverpool, 1920-1927) 8 Stan Pearson (MU, 1938-1953) 8

7 năm “The Kop” áp đảo

MU đã thắng 83 trận, hòa 61 trong khi Liverpool thắng 72 trận trong các trận derby nước Anh. Nhưng lịch sử gần đây thì khá thảm cho MU và nói rằng triển vọng chiến thắng của họ, dựa trên những tổn thất lực lượng gần đây của “The Kop”, không sáng như nhiều fan MU nghĩ.

- 14 trận gần nhất gặp nhau tại Premier League, Liverpool đã thắng 7, hòa 6 và chỉ thua 1. Chuỗi trận này kéo dài từ mùa 2018/19 đến nay và đây cũng là số trận thua MU ít nhất của bất cứ đội nào gặp MU từ 3 lần trở lên trong cùng khung thời gian. - Với 13 bàn & 6 kiến tạo, Mohamed Salah đang là cầu thủ góp công trực tiếp vào nhiều bàn thắng tung lưới MU nhất trong lịch sử Premier League. - Kể từ Premier League mùa 2018/19, Liverpool đã ghi ít nhất 2 bàn trong 8/11 trận gần nhất gặp MU, hiệu suất trung bình 2,4 bàn/trận.

10 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool & MU Ngày Giải đấu Tỷ số 13/5/2021 Premier League MU 2-4 Liverpool 24/10/2021 Premier League MU 0-5 Liverpool 19/4/2022 Premier League Liverpool 4-0 MU 22/8/2022 Premier League MU 2-1 Liverpool 5/3/2023 Premier League Liverpool 7-0 MU 17/12/2023 Premier League Liverpool 0-0 MU 17/3/2024 FA Cup MU 4-3 Liverpool 7/4/2024 Premier League MU 2-2 Liverpool 1/9/2024 Premier League MU 0-3 Liverpool 5/1/2025 Premier League LIverpool 2-2 MU

Anfield, lợi thế hay áp lực?

Mặc dù Liverpool được đá sân nhà, nhưng Anfield không hẳn tạo ra lợi thế lớn cho Liverpool. Dường như việc đá tại sân đối thủ khiến MU chơi không chỉ tập trung hơn về tinh thần, mà còn đá chặt chẽ hơn về đấu pháp. Điều đó khiến MU tại Anfield không phải là một đối thủ dễ hạ.

- Trong 2 mùa gần nhất, MU đều cầm hòa được Liverpool tại Anfield (0-0 và 2-2). - Liverpool đang bất bại 20 trận liên tiếp trên sân nhà ở Premier League (thắng 16, hòa 4) và có thể thắng cả 4 trận sân nhà đầu tiên của mùa giải lần thứ 6 trong lịch sử CLB. 5 lần trước đó là các mùa giải 1995/96, 2004/05, 2019/20, 2020/21 và 2023/24. - Liverpool đã bất bại 9 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League trước MU. Trong lịch sử giải đấu, Chelsea là đội đầu tiên bất bại 10 trận sân nhà liên tiếp trước “Quỷ đỏ” (giai đoạn 2002 – 2012). - Cody Gakpo đã ghi 3 bàn vào lưới MU trong màu áo Liverpool, và cả 3 bàn đều ghi tại Anfield. - Amad Diallo nếu ghi bàn tại Anfield ở trận tới sẽ trở thành cầu thủ MU thứ 4 ghi bàn 2 trận liên tiếp tại Anfield. 3 cầu thủ MU trước đó làm được bao gồm Andy Cole, Carlos Tevez và Chicharito. - Ruben Amorim có thể sẽ là HLV trưởng thứ 3 trong lịch sử Premier League thắng trong cả 2 trận sân khách đầu tiên trước đội đương kim vô địch. Hai HLV trước đây làm được điều này, Manuel Pellegrini và Antonio Conte, đều đã lên ngôi vô địch.

Yếu tố FIFA Days hay rời Old Trafford ảnh hưởng hơn?

Trận đấu sắp tới diễn ra ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển kết thúc, và thường đợt tập trung này tạo ra những khó khăn nhất định cho các CLB có nhiều cầu thủ lên tuyển. Liverpool không ngoại lệ, và họ đang đối mặt một số tổn thất đáng kể.

Nhưng MU cũng chẳng có nhiều điều để lạc quan vào phong độ hiện tại. Lực lượng của MU cũng không đầy đủ, nhưng đáng lo hơn cả là trong kỷ nguyên Ruben Amorim, “Quỷ Đỏ” thể hiện cực kỳ tồi khi rời Old Trafford.

- Kể từ khi đánh bại Leicester City 3-0 vào tháng 3/2025, MU không thắng 8 trận sân khách gần nhất ở Premier League (thua 6). - Sau trận thua Nottingham Forest 0-1 vào tháng 9/2024, Liverpool trong các đợt tập trung đội tuyển tiếp theo đều đã toàn thắng khi thi đấu trở lại ở Premier League.

Hàng phòng ngự lỏng lẻo

Cả hai đội đều sẽ bước vào trận đấu này với hàng thủ từ đầu mùa đã chơi khá chật vật. MU mãi tới trận thắng Sunderland mới giữ sạch lưới lần đầu tiên từ khi mùa giải bắt đầu, trong khi Liverpool giữ sạch lưới chỉ 2 trận gặp Burnley và Arsenal (đều thắng 1-0).

Đáng chú ý là ở trận đấu này, Liverpool và MU sẽ cùng lúc có những thủ môn bắt chính sẽ lần đầu trải nghiệm derby nước Anh: Giorgi Mamardashvili của Liverpool và Senne Lammens của MU.