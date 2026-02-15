“Thị trường” HLV hấp dẫn: Alonso, Xavi, Maresca vẫn chờ ông lớn đến rước

Với việc Tottenham gần đây sa thải HLV Thomas Frank, ghế trống của một CLB lớn lại mở ra cơ hội cho các nhà cầm quân thất nghiệp đến tiếp quản. Đáng nói là lúc này trong làng HLV đang có khá nhiều nhân vật rất giàu năng lực, rằng nếu không được Tottenham mời thì vẫn sẽ có những đội khác trao cơ hội cho họ.

Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso vẫn để lại nhiều dư vị đắng cho các fan Real, khi không ít người cho rằng ông đã chịu đòn thay cho nhiều vấn đề nghiêm trọng do người khác gây ra, cả ở cấp lãnh đạo cho tới cầu thủ. Thắng 20/29 trận vẫn là không đủ cho Alonso giữ được ghế, nhưng chừng đó vẫn không làm người ta quên được việc ông đã dẫn Bayer Leverkusen tới Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và ngôi Á quân Europa League.

Việc Arne Slot đang đầy nguy cơ mất ghế ở Liverpool khiến Alonso đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV trưởng ở CLB cũ mùa sau, và fan của “Lữ đoàn đỏ” cũng cực kỳ hào hứng với viễn cảnh ông quay lại Anfield. Nhưng Man City cũng có thể chia tay Pep Guardiola sau mùa giải này và Alonso đang nằm trong danh sách những HLV họ có thể đón chào.

Đã 2 năm từ khi Xavi rời Barcelona và dù Barca vẫn ổn thỏa dưới bàn tay Hansi Flick, không thể phủ nhận Xavi đã tạo nên nền tảng rất mạnh để Flick kế thừa và làm tốt hơn cho đội chủ sân Nou Camp. Việc Xavi đoạt một chức vô địch La Liga cũng làm cho bản CV của ông thêm vẻ vang.

Vấn đề chỉ là nếu ông trở lại công tác huấn luyện, tiền vệ lừng lẫy ngày nào có “kén cá chọn canh”. Dù đã công khai thừa nhận ông muốn một ngày tới Premier League, Xavi cũng nhấn mạnh ông sẽ chọn một dự án cho phép ông xây dựng lâu dài thay vì chỉ nhắm tới kết quả ngắn hạn. Nhưng ngoài Barca, bản CV của Xavi chỉ có thêm quãng thời gian ông thống trị giải Qatar, mà như vậy có thể chưa đủ để các CLB bị thu hút.

Đã từng có tin đồn Maresca nhắm đến ghế HLV trưởng của Man City trong trường hợp Pep Guardiola ra đi, và việc ông từng là trợ lý ở đó khiến nhiều người nghĩ Maresca có vẻ đã biết điều gì đó sắp xảy ra ở CLB cũ. Dù Man City cũng đang cân nhắc các lựa chọn khác, không thể phủ nhận rằng sự trở lại của Maresca ở Etihad là rất khả thi, khi ông đã quen cách vận hành của các ban bệ ở đội bóng này.

Enzo Maresca cho thấy khả năng xây dựng lối chơi áp đặt ở cả Leicester lẫn Chelsea

Một yếu tố rất quan trọng cần nhắc đến là Maresca đã gây dựng được danh tiếng của một người có thể xây dựng lối chơi mang tính “cửa trên” cho những CLB mình dẫn dắt. Ông đưa Leicester City trở lại Premier League với phong cách chơi đó và cũng phần nào làm được ở Chelsea dù đội hình “The Blues” còn non trẻ và chưa đạt tới gần sức mạnh của các ứng viên vô địch khác.

Nếu tin đồn là đúng thì có lẽ Tottenham sẽ đón De Zerbi sớm thôi, sau khi đã cách chức Thomas Frank vì để CLB rơi xuống gần nhóm rớt hạng. De Zerbi thực ra cũng không quá tốt đẹp gì sau khi vừa rời Marseille vì thua đậm PSG và bị loại ở Cúp C1, nhưng Tottenham lúc này không có uy danh để khiến họ có thể chọn HLV nào cũng được.

Nếu không về Tottenham, De Zerbi vẫn là một HLV có năng lực để các CLB tầm khá trở xuống xem xét. Tuy nhiên nhà cầm quân người Italia này sẽ khó được các đại gia nhòm ngó, ông này đã nhiều lần xung đột quan điểm với ban lãnh đạo ở cả Brighton lẫn Marseille và đôi khi nói quá thẳng với cánh phóng viên.

Thành tích của Amorim ở MU có thế nào, HLV trưởng người Bồ Đào Nha vẫn sẽ trở lại và sẽ có không ít đội mời ông về làm việc, dù có thể không phải các đại gia. Cách làm việc của Amorim ở Sporting đã gây được nhiều ấn tượng và chắc chắn sẽ có những HLV xem ông là người hợp với bối cảnh của họ.

Sau MU sẽ là bước lùi cho Ruben Amorim, nhưng có thể ông sẽ tìm được CLB phù hợp hơn

Nhưng bối cảnh ấy có thể là như thế nào? Sẽ là một đội bóng đề cao việc xây dựng nền tảng lâu dài, với tầm nhìn tỉnh táo của một giám đốc thể thao giống như Hugo Viana ở Sporting trước đây. Những đội như Brighton hay Brentford về lý thuyết là những CLB kiểu đó và Amorim sẽ không phải nghĩ ngợi khi ông được dí vào tay những cầu thủ hợp cho sơ đồ “tủ”.