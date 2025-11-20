Đối thủ đáng gờm của Laporta thề sẽ đưa Messi trở lại Barca nếu lên làm chủ tịch

Cuộc tranh cử nóng lên

Gần đây Lionel Messi đã đột ngột trở lại sân Nou Camp để thăm mái nhà xưa, giữa lúc anh đang tập trung cùng ĐT Argentina. Sự trở lại này là để Messi ôn lại kỷ niệm cũ nhưng trên một SVĐ đã được cải tạo, và anh đến cũng như đi trong sự lặng lẽ, không để cho các quan chức ở Barcelona biết.

Victor Font và Xavi đã công bố chiến dịch tranh cử chức chủ tịch, đối đầu Joan Laporta (dưới)

Tuy nhiên việc Messi không nói gì cho các lãnh đạo CLB đã làm dấy lên những tin đồn rằng anh vẫn còn ân oán với chủ tịch Joan Laporta, người từng hứa hẹn Messi sẽ được giữ lại CLB để rồi phải công bố Barca không thể giữ anh theo luật tài chính La Liga. Hơn nữa, Messi có vẻ từ chối làm “con tốt” trong cuộc vận động tranh cử chủ tịch Barcelona sắp tới.

Nói đến tranh cử, mới đây ứng viên số 1 để cạnh tranh với Laporta đã xuất hiện và đó là một gương mặt không còn xa lạ: Doanh nhân Victor Font. Vị doanh nhân này đã tranh chức chủ tịch với Laporta vào năm 2021 nhưng thất bại, dù vậy giờ ông này không những trở lại mà còn có thêm sự hậu thuẫn từ những tên tuổi có sức nặng ở xứ Catalunya.

Trong những tên tuổi đó bao gồm cả Xavi, cựu HLV trưởng của Barca. Theo tờ Sport, Xavi đã cùng một số quan chức cũ của CLB Barca chung tay giúp Font ở chiến dịch bầu cử lần này. Mối quan hệ giữa Xavi với Font đã có từ lần bầu cử trước, khi Font tuyên thệ sẽ bổ nhiệm Xavi làm HLV nếu trúng cử. Xavi rốt cuộc đã trở thành HLV nhưng là sau khi Laporta sa thải Ronald Koeman và không có tiền thuê HLV nào tiếng tăm hơn.

Lời hứa hẹn về Messi

Mới đây đích thân Victor Font đã bắt đầu hoạt động PR cho bản thân khi có cuộc phỏng vấn trên tờ Sport. Font nói ông sẽ đưa ra một “đề nghị thể thao trong mơ” để các fan Barca phải bầu cho ông, và khi phóng viên mớm lời “Mua Haaland?”, Font đáp: “Ví dụ như vậy”.

Victor Font bảo đảm rằng Messi sẽ trở lại Barcelona nếu ông trúng cử

Mới đây, Font tiếp tục có cuộc phỏng vấn cho tờ Mundo Deportivo và thề điều đầu tiên sau khi trúng cử sẽ là đưa Lionel Messi trở lại CLB. “Tôi sẽ gọi cho cậu ấy và để cậu ấy quyết định mình muốn gì. Nếu cậu ấy muốn giải nghệ trong màu áo Barcelona, đó sẽ là mệnh lệnh dành cho tôi. Nếu Leo chỉ mong trở lại cho một buổi lễ tri ân, tôi sẽ bảo đảm đó là buổi lễ lớn nhất”, Font tuyên bố.

Dư luận tại Catalunya đang có suy nghĩ trái chiều về chiến dịch của Font. Ông này từ đợt tranh cử trước thực tế có những ý tưởng khá tốt được chính Laporta áp dụng từ khi lên làm chủ tịch. Tuy nhiên những sự hứa hẹn xa vời của Font không phù hợp trong bối cảnh Barca đang nợ gần 1,5 tỷ euro và sẽ trả dần khoản này trong khoảng hơn 10 năm nữa.

Ngoài ra, trong thành phần những người giúp Victor Font tranh cử còn có cả những cựu thành viên ban giám đốc CLB thời Sandro Rosell và Josep Bartomeu làm chủ tịch. Những khó khăn của Barca hiện nay đều xuất phát từ thời 2 nhân vật này nắm quyền, Rosell đã từng bị tống ngục vì rửa tiền còn Bartomeu thì bị điều tra lừa đảo thuế vụ.