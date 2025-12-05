Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng: U22 Việt Nam vô tình bị kéo vào bê bối quảng cáo cờ bạc tại SEA Games 33

ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên ANTĐ, một cán bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ xác minh và nếu sự việc có thật, VFF sẽ thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam có ý kiến chính thức với ban tổ chức SEA Games 33.

Trong ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 với hai trận Việt Nam - Lào (bảng B) và Thái Lan - Timor Leste cùng trên sân Rajamangala, trên khán đài xuất hiện một nhóm nữ khán giả ăn mặc gợi cảm, cầm trên tay biểu ngữ cổ động.

Điều đáng nói, biểu ngữ cổ động có in hình đội tuyển U22 Việt Nam và tên các trang web cờ bạc, cá cược bóng đá. Đây là hành vi trái phép.

Nóng: U22 Việt Nam vô tình bị kéo vào bê bối quảng cáo cờ bạc tại SEA Games 33 - 1

Nhóm nữ khán giả mang theo biểu ngữ có hình ảnh U22 Việt Nam và tên một trang web cờ bạc (đã được che) xuất hiện trên sân Rajamangala trong ngày khai màn môn bóng đá nam SEA Games 33 hôm 3-12 (Ảnh: Daily News)

Hình ảnh được một phóng viên thể thao có tiếng của Thái Lan ghi lại và đăng tải trên trang mạng cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Họ đang trắng trợn quảng bá các trang web cờ bạc. Dường như họ không hề sợ pháp luật. Tôi kêu gọi cảnh sát và tất cả các bên liên quan hãy hành động".

Hình ảnh này sau đó được chia sẻ rộng rãi. Nhiều tờ báo của Thái Lan đồng loạt đề cập, gây bức xúc và hút nhiều ý kiến của cộng đồng mạng xứ chùa Vàng. Vụ việc được xem như bê bối thứ hai ở môn bóng đá nam SEA Games 33, sau sự cố quốc ca trận U22 Việt Nam - U22 Lào.

Theo tờ Daily News (Thái Lan), nhóm nữ cổ động viên này xuất hiện trên sân Rajamangala từ trận Việt Nam - Lào và ở lại tới hết trận Thái Lan - Timor Leste.

Thậm chí tờ báo còn suy đoán nhóm cổ động viên này đến từ Việt Nam (do cầm trên tay tấm hình cổ động U22 Việt Nam).

Hình ảnh về nhóm khán giả nữ này được nhà đài Thái Lan "hồn nhiên" ghi lại và phát trên sóng trực tiếp và được nhiều đài truyền hình, nền tảng xã hội trong khu vực Đông Nam Á tiếp sóng, phát lại, vô tình đã tiếp tay cho quảng cáo cờ bạc.

Sai sót xảy đến ngay ngày mở màn môn bóng đá nam, và trong bối cảnh Thái Lan đang tuyên chiến mạnh mẽ với các loại tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến. Vì vậy, truyền thông và người dân Thái Lan tỏ ra rất bức xúc.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô trưa 5-12 về vụ việc, một cán bộ VFF cho biết sẽ xác minh lại hình ảnh. Trường hợp hình ảnh đó đúng là đội tuyển U23 Việt Nam, VFF sẽ có kiến nghị chính thức.

"Do đây là SEA Games nên trường hợp có kiến nghị, VFF sẽ thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam kiến nghị với ban tổ chức SEA Games 33 để bảo vệ hình ảnh đội tuyển U22 quốc gia và bóng đá Việt Nam", vị cán bộ cho hay.

Cũng theo đại diện VFF, việc các nhóm mạo danh cổ động viên vào sân để quảng cáo trái phép web cờ bạc, cá độ bóng đá không hiếm gặp.

"Đây là vấn đề mà chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm, giám sát gắt gao mỗi khi tổ chức các giải đấu. Trường hợp phát hiện sẽ xử lý ngay lập tức", đại diện VFF cho biết thêm.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/12/2025 13:54 PM (GMT+7)
