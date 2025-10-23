Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1)

4 trận thua liên tiếp khiến HLV Arne Slot cuối cùng cũng đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị, nhưng đó chỉ là 1 trong 5 sự thay đổi của ông với đội hình Liverpool. Slot quyết định đổi sang đá 4-4-2 và đưa Florian Wirtz trở lại, trong khi Isak và Ekitike đá cặp trên hàng công.

Được Gotze kiến tạo, Kristensen sút chéo góc mở tỷ số cho Frankfurt

Curtis Jones là một trong 5 cầu thủ được Slot tung vào từ đầu sau khi dự bị trận trước, và anh suýt hại đội nhà với pha mất bóng dẫn đến cơ hội của Bahoya, nhưng Mamardashvili cản phá được tiền đạo số 19. Nhưng Liverpool không vì thế mà giật mình, ngay sau đó Isak có 2 cơ hội thoát xuống nhưng đều không thắng được thủ môn Zetterer.

2 cơ hội đó khiến Frankfurt lùi đội hình xuống cự ly trung bình, và họ khá thoải mái phong tỏa các mũi nhọn của Liverpool trong những phút tiếp theo. Tới phút 26, Frankfurt thoát pressing từ sân nhà và trong pha chuyển trạng thái, Gotze mớm bóng cho Kristensen để cầu thủ người Đan Mạch tung cú sút chéo góc, bóng đập cột dọc góc xa đi vào lưới.

Konate và Ekitike mỗi người ghi 1 bàn để Liverpool ngược dòng ngay trong hiệp 1

Andy Robertson dù đã già nhưng độ ranh ma của hậu vệ trái người Scotland đã khiến Liverpool ngược dòng rất mau lẹ. Anh cắt một đường căng ngang ở phút 35 của đội chủ nhà và lập tức chuyền ngay xuống cho Ekitike phá bẫy việt vị gỡ hòa ở pha đối mặt. 4 phút sau, Liverpool đá phạt góc và Robertson rất quái chắn đường thủ môn Zetterer, thủ môn này đẩy Robertson ra nhưng đã quá muộn để anh băng ra ngăn Van Dijk đánh đầu.

Liverpool không chờ sang hiệp 2 để gia tăng cách biệt, đến phút 44 họ lại ghi bàn từ quả phạt góc nữa khi Szoboszlai treo vào cho Konate kết thúc chính xác ở góc chính diện. Sang hiệp 2, đội khách càng đá càng hưng phấn và tạo ra cơ hội liên tiếp.

Phút 66, Wirtz cuối cùng cũng có kiến tạo sau nhiều pha bỏ lỡ của đồng đội, anh phá bẫy việt vị và căng ngang cho Gakpo nâng tỷ số lên 4-1. 4 phút sau bàn thứ 5 đã tới, lần này Wirtz cũng kiến tạo nhưng chỉ là một cú đẩy bóng đơn giản, việc còn lại là Szoboszlai tung cú sút xa chìm đi rất hiểm.

Tỷ số 5-1 được giữ tới hết trận, và chiến thắng này chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp của Liverpool, đưa "The Kop" lên vị trí thứ 10 trên BXH.

Tỷ số trận đấu: Frankfurt 1-5 Liverpool (hiệp 1: 1-3).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Frankfurt: Kristensen 26' (Gotze)

- Liverpool: Ekitike 35' (Robertson), Van Dijk 39' (Gakpo), Konate 44' (Szoboszlai), Gakpo 66' (Wirtz), Szoboszlai 70' (Wirtz)

Đội hình xuất phát:

Frankfurt: Zetterer, Kristensen, Amenda, Koch, Theate, Gotze, Larsson, Knauff, Doan, Brown, Bahoya.

Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Robertson, Frimpong, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Gakpo, Ekitike.

Frankfurt Liverpool Sút khung thành 4(1) 18(14) Thời gian kiểm soát bóng 35% 65% Phạm lỗi 4 5 Thẻ vàng 2 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 3 Phạt góc 2 10 Cứu thua 9 0