Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng bảng Champions League) Liverpool đứng trước nguy cơ thua trận thứ 5 liên tiếp khi đến làm khách trước Frankfurt.

  

4 trận thua liên tiếp khiến HLV Arne Slot cuối cùng cũng đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị, nhưng đó chỉ là 1 trong 5 sự thay đổi của ông với đội hình Liverpool. Slot quyết định đổi sang đá 4-4-2 và đưa Florian Wirtz trở lại, trong khi Isak và Ekitike đá cặp trên hàng công. 

Được Gotze kiến tạo, Kristensen sút chéo góc mở tỷ số cho Frankfurt

Được Gotze kiến tạo, Kristensen sút chéo góc mở tỷ số cho Frankfurt

Curtis Jones là một trong 5 cầu thủ được Slot tung vào từ đầu sau khi dự bị trận trước, và anh suýt hại đội nhà với pha mất bóng dẫn đến cơ hội của Bahoya, nhưng Mamardashvili cản phá được tiền đạo số 19. Nhưng Liverpool không vì thế mà giật mình, ngay sau đó Isak có 2 cơ hội thoát xuống nhưng đều không thắng được thủ môn Zetterer.

2 cơ hội đó khiến Frankfurt lùi đội hình xuống cự ly trung bình, và họ khá thoải mái phong tỏa các mũi nhọn của Liverpool trong những phút tiếp theo. Tới phút 26, Frankfurt thoát pressing từ sân nhà và trong pha chuyển trạng thái, Gotze mớm bóng cho Kristensen để cầu thủ người Đan Mạch tung cú sút chéo góc, bóng đập cột dọc góc xa đi vào lưới.

Konate và Ekitike mỗi người ghi 1 bàn để Liverpool ngược dòng ngay trong hiệp 1

Konate và Ekitike mỗi người ghi 1 bàn để Liverpool ngược dòng ngay trong hiệp 1

Andy Robertson dù đã già nhưng độ ranh ma của hậu vệ trái người Scotland đã khiến Liverpool ngược dòng rất mau lẹ. Anh cắt một đường căng ngang ở phút 35 của đội chủ nhà và lập tức chuyền ngay xuống cho Ekitike phá bẫy việt vị gỡ hòa ở pha đối mặt. 4 phút sau, Liverpool đá phạt góc và Robertson rất quái chắn đường thủ môn Zetterer, thủ môn này đẩy Robertson ra nhưng đã quá muộn để anh băng ra ngăn Van Dijk đánh đầu.

Liverpool không chờ sang hiệp 2 để gia tăng cách biệt, đến phút 44 họ lại ghi bàn từ quả phạt góc nữa khi Szoboszlai treo vào cho Konate kết thúc chính xác ở góc chính diện. Sang hiệp 2, đội khách càng đá càng hưng phấn và tạo ra cơ hội liên tiếp.

Phút 66, Wirtz cuối cùng cũng có kiến tạo sau nhiều pha bỏ lỡ của đồng đội, anh phá bẫy việt vị và căng ngang cho Gakpo nâng tỷ số lên 4-1. 4 phút sau bàn thứ 5 đã tới, lần này Wirtz cũng kiến tạo nhưng chỉ là một cú đẩy bóng đơn giản, việc còn lại là Szoboszlai tung cú sút xa chìm đi rất hiểm.

Tỷ số 5-1 được giữ tới hết trận, và chiến thắng này chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp của Liverpool, đưa "The Kop" lên vị trí thứ 10 trên BXH.

Tỷ số trận đấu: Frankfurt 1-5 Liverpool (hiệp 1: 1-3).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Frankfurt: Kristensen 26' (Gotze)

- Liverpool: Ekitike 35' (Robertson), Van Dijk 39' (Gakpo), Konate 44' (Szoboszlai), Gakpo 66' (Wirtz), Szoboszlai 70' (Wirtz)

Đội hình xuất phát: 

Frankfurt: Zetterer, Kristensen, Amenda, Koch, Theate, Gotze, Larsson, Knauff, Doan, Brown, Bahoya.

Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Robertson, Frimpong, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Gakpo, Ekitike.

Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1) - 3 Frankfurt Liverpool Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1) - 4

Sút khung thành
4(1)
18(14)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
4
5
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
3
Phạt góc
2
10
Cứu thua
9
0
Frankfurt Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1) - 5 vs Video bóng đá Frankfurt - Liverpool: Từ số 5 "ác mộng" đến số 5 tưng bừng (Cúp C1) - 6 Liverpool

Điểm

Zetterer 7.2

Ghi bàn Kristensen 7.1

Koch 5.7

Theate 5.6

Thẻ vàng Amenda 5.8

Larsson 6.1

Kiến tạo Gotze 6.5

Thẻ vàng Ritsu Doan 6.0

Knauff 5.9

Bahoya 5.8

Brown 6.3

Điểm

6.1Mamardashvili

6.2Frimpong

7.6Konate Ghi bàn

7.7Van Dijk Ghi bàn

7.6Robertson Kiến tạo

7.0Jones

9.5Szoboszlai Kiến tạoGhi bàn

8.0Wirtz Kiến tạoKiến tạo

8.9Gakpo Kiến tạoGhi bàn

6.8Isak

8.2Ekitike Ghi bàn

Thay người

Burkardt 5.7

Collins 6.4

Uzun 5.9

Chaibi 5.8

Skhiri 6.0

Thay người

6.9Bradley

6.6Chiesa

6.0Salah

6.1Mac Allister

6.1Gomez

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Frankfurt - Liverpool: Salah bỏ lỡ đối mặt (Cúp C1) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Frankfurt - Liverpool: Salah bỏ lỡ đối mặt (Cúp C1) (Hết giờ)

(Lượt 3 vòng bảng) Salah có cơ hội giải hạn nhưng không thắng được thủ môn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/10/2025 02:56 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN