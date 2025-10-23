Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá Chelsea - Ajax: Kết liễu ngay trong hiệp 1 (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng bảng Champions League) Chelsea tung ra đội hình nhiều sự thay đổi nhưng vẫn áp đảo Ajax.

  

HLV Enzo Maresca rất tự tin vào chiều sâu đội hình Chelsea, nên ông đã thay tận 10 vị trí trên sân so với trận thắng Nottingham Forest. Đáng chú ý là Moises Caicedo xuất phát nhưng không đá tiền vệ mà chơi hậu vệ phải.

Chelsea xoay vòng đội hình nhưng vẫn đá tưng bừng ngay từ hiệp 1

Chelsea xoay vòng đội hình nhưng vẫn đá tưng bừng ngay từ hiệp 1

Chelsea nhập cuộc không quá khẩn trương nhưng cơ hội vẫn đến với họ trước, phút 13 Marc Guiu đã băng xuống từ quả chọc khe nhưng thủ môn Pasveer nhanh hơn. Đến phút 15, Kenneth Taylor cao chân rất nguy hiểm với Buonanotte, và trọng tài đã nâng thẻ vàng ban đầu thành thẻ đỏ sau khi tổ VAR tham vấn.

Đội chủ nhà mở điểm ngay lập tức sau khi Ajax mất người, phút 18 Fofana đánh đầu chuyền từ quả đá phạt cho Guiu băng vào dứt điểm dễ dàng. 9 phút sau Caicedo ghi bàn, anh tung cú đá chạm người hậu vệ Sutalo đổi hướng khiến thủ môn Pasveer không kịp phản ứng.

Ajax bất ngờ rút ngắn 1-2 nhờ công của Weghorst, sau khi được hưởng quả 11m từ pha dẫm lên chân Moro của Tosin. Nhưng đến cuối hiệp 1, đến lượt Chelsea hưởng không những 1 mà tận 2 quả penalty: chính Weghorst phạm lỗi với Enzo Fernandez ở lần thứ nhất, và Baas ngáng chân Estevao lần thứ hai. Cả 2 người phạm lỗi đều là những người thực hiện 11m thành công để Chelsea dẫn 4-1 ngay trong hiệp 1.

Bữa tiệc chưa dừng ở đây, Tyrique George chỉ 3 phút sau khi được thay vào đầu hiêp 2 đã sút bồi chạm chân cầu thủ Ajax đổi hướng đi vào lưới. Chelsea từ đó đá rất thong dong và thi thoảng lên vài đường bóng nguy hiểm, phút 70 George suýt có kiến tạo nhưng Estevao phí đường chuyền của anh với cú dứt điểm sạt cột dọc.

Tỷ số 5-1 được giữ tới hết trận và Chelsea đã có 6 điểm sau 3 lượt đấu, đứng ở vị trí thứ 11.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 5-1 Ajax (hiệp 1: 4-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Chelsea: Guiu 18' (Fofana), Caicedo 27' (Gittens), Enzo Fernandez 45' (pen), Estevao 45'+6 (pen), George 48'

- Ajax: Weghorst 33' (pen)

Thẻ đỏ: Taylor 17'

Đội hình xuất phát: 

Chelsea: Jorgensen; Caicedo, Fofana, Tosin, Hato; Lavia, Fernandez; Estevao, Buonanotte, Gittens; Guiu. 

Ajax: Pasveer, Baas, Sutalo, Itakura, Rosa, Gloukh, Taylor, McConnell, Moro, Godts, Weghorst.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Juventus: Suýt có bàn gỡ hòa (Cúp C1) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Juventus: Suýt có bàn gỡ hòa (Cúp C1) (Hết giờ)

(Vòng bảng Champions League) Real Madrid suýt nữa bị gỡ hòa nếu Courtois không cứu thua thành công.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/10/2025 03:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN