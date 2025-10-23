Video bóng đá Chelsea - Ajax: Kết liễu ngay trong hiệp 1 (Cúp C1)

HLV Enzo Maresca rất tự tin vào chiều sâu đội hình Chelsea, nên ông đã thay tận 10 vị trí trên sân so với trận thắng Nottingham Forest. Đáng chú ý là Moises Caicedo xuất phát nhưng không đá tiền vệ mà chơi hậu vệ phải.

Chelsea xoay vòng đội hình nhưng vẫn đá tưng bừng ngay từ hiệp 1

Chelsea nhập cuộc không quá khẩn trương nhưng cơ hội vẫn đến với họ trước, phút 13 Marc Guiu đã băng xuống từ quả chọc khe nhưng thủ môn Pasveer nhanh hơn. Đến phút 15, Kenneth Taylor cao chân rất nguy hiểm với Buonanotte, và trọng tài đã nâng thẻ vàng ban đầu thành thẻ đỏ sau khi tổ VAR tham vấn.

Đội chủ nhà mở điểm ngay lập tức sau khi Ajax mất người, phút 18 Fofana đánh đầu chuyền từ quả đá phạt cho Guiu băng vào dứt điểm dễ dàng. 9 phút sau Caicedo ghi bàn, anh tung cú đá chạm người hậu vệ Sutalo đổi hướng khiến thủ môn Pasveer không kịp phản ứng.

Ajax bất ngờ rút ngắn 1-2 nhờ công của Weghorst, sau khi được hưởng quả 11m từ pha dẫm lên chân Moro của Tosin. Nhưng đến cuối hiệp 1, đến lượt Chelsea hưởng không những 1 mà tận 2 quả penalty: chính Weghorst phạm lỗi với Enzo Fernandez ở lần thứ nhất, và Baas ngáng chân Estevao lần thứ hai. Cả 2 người phạm lỗi đều là những người thực hiện 11m thành công để Chelsea dẫn 4-1 ngay trong hiệp 1.

Bữa tiệc chưa dừng ở đây, Tyrique George chỉ 3 phút sau khi được thay vào đầu hiêp 2 đã sút bồi chạm chân cầu thủ Ajax đổi hướng đi vào lưới. Chelsea từ đó đá rất thong dong và thi thoảng lên vài đường bóng nguy hiểm, phút 70 George suýt có kiến tạo nhưng Estevao phí đường chuyền của anh với cú dứt điểm sạt cột dọc.

Tỷ số 5-1 được giữ tới hết trận và Chelsea đã có 6 điểm sau 3 lượt đấu, đứng ở vị trí thứ 11.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 5-1 Ajax (hiệp 1: 4-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Chelsea: Guiu 18' (Fofana), Caicedo 27' (Gittens), Enzo Fernandez 45' (pen), Estevao 45'+6 (pen), George 48'

- Ajax: Weghorst 33' (pen)

Thẻ đỏ: Taylor 17'

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Jorgensen; Caicedo, Fofana, Tosin, Hato; Lavia, Fernandez; Estevao, Buonanotte, Gittens; Guiu.

Ajax: Pasveer, Baas, Sutalo, Itakura, Rosa, Gloukh, Taylor, McConnell, Moro, Godts, Weghorst.