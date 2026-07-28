Thắng Campuchia 5 – 1, điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?

ĐT Indonesia thực sự không có điểm yếu?

ĐT Campuchia được cho là đã có những tiến bộ trong thời gian gần đây, với lối đá hiện đại hơn, nỗ lực kiểm soát bóng nhiều hơn mà HLV người Nhật Bản Koji Gyotoku đang cố gắng xây dựng cho đội bóng, với sự tăng cường của vài cầu thủ nhập tịch đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, họ đã không chống đỡ nổi trước sức mạnh vượt trội của ĐT Indonesia và chỉ có 1 bàn thắng đến từ sự sơ sểnh của thủ môn Nadeo Argawinata bên phía Indonesia.

Sau trận đấu, truyền thông Indonesia cho rằng, ĐT Việt Nam đang “e sợ” ĐT Indonesia. Chứng kiến ĐT Indonesia đè bẹp ĐT Campuchia, hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng cảm thấy e ngại. Vậy ĐT Indonesia có thực sự đáng ngại? Họ có điểm yếu nào không?

ĐT Indonesia.

Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các tình huống trong trận đấu này để trả lời câu hỏi trên.

Đầu tiên phải khẳng định, ĐT Indonesia đang là đội bóng có tiềm lực vào loại bậc nhất khu vực, với nhóm các cầu thủ Hà Lan nhập tịch rất chất lượng. Có cảm giác rằng họ vẫn chưa sử dụng hết các con bài của mình trong trận thắng đậm Campuchia vừa rồi. Hiệp 2, sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 3 - 1, đuối sức, các cầu thủ Campuchia buộc phải lùi hết về sân nhà, và họ chỉ phải nhận thêm 2 bàn thua. Không phải co về phòng thủ giúp họ thua ít hơn, mà thực ra lúc này, Indonesia không nhất thiết phải ghi bàn thắng nữa, tiền đạo cao 1m98 Mitchell Baker, người đã ghi 3 bàn thắng, với 2 quả đánh đầu được rút ra nghỉ.

Hiệp 1, các cầu thủ Campuchia vẫn còn sức và đá kiểu đôi công, pressing, cạnh tranh kiểm soát khu vực giữ sân, đây là hiệp đấu mà chúng ta có thể tham khảo, vì nó sẽ tương đồng về thế trận, mô phỏng cuộc đối đầu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam. Khi đó, các miếng đánh của Indonesia là kiểm soát bóng khu vực sân nhà, sau đó dùng các đường chuyền trung bình và dài lên cho tuyến trên. Họ không thường xuyên phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân.

Điểm yếu đáng kể đầu tiên của đội bóng này là ở đây: Khả năng phối hợp thoát pressing của hàng thủ không tốt. Với áp lực chưa phải là lớn của các cầu thủ tấn công Campuchia, mà các hậu vệ và tiền vệ Indonesia đã không tự tin thoát pressing để đưa bóng dần lên. Nếu là hàng tấn công của ĐT Việt Nam, với các cầu thủ như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc… chắc chắn hàng thủ Indonesia sẽ hạn chế phối hợp nhỏ để đưa bóng dần lên. Khi đó họ chỉ sử dụng các đường chuyền trung bình và dài lên cho tuyến trên.

Trong bàn thắng thứ 2 của mình, các cầu thủ Indonesia đã thực hiện 1 quả chuyền chọc khe, khai thác khoảng trống phía sau hàng ngang phòng thủ của Campuchia. Hàng thủ Campuchia có 2 vấn đề thể hiện qua tình huống này. Thứ nhất, sự thiếu kỷ luật của hàng thủ khiến cho bẫy việt vị của họ gần như vô tác dụng trong cả trận đấu, trong tình huống này cũng vậy. Thứ 2, khi hàng ngang trung vệ dâng cao, thì thủ môn Hul Kim Huy lại không đứng đủ cao để giảm bớt khoảng trống sau lưng trung vệ. Mặc dù vậy, có cảm giác rằng anh vẫn kịp nếu quyết đoán băng ra cản phá đường chuyền chọc khe này.

Mặt khác, hàng thủ của ĐT Indonesia thi đấu chưa chắc chắn. Không tính bàn thua do lỗi cá nhân thủ môn Nadeo Argawinata, thì rõ ràng khả năng phối hợp, bọc lót của các cầu thủ phòng ngự ĐT Indonesia là có vấn đề, điều đó thể hiện ở việc họ để cho các tiền đạo Campuchia không mấy xuất sắc vài lần vượt qua và gây ra các tình huống nguy hiểm. Chắc chắn nếu là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc hay Nguyễn Đình Bắc, câu chuyện đã khác.

Tóm lại, nếu chúng ta là những người được giao nhiệm vụ theo dõi đối thủ Indonesia qua trận đấu với Campuchia, để đưa ra các đề xuất về mặt chiến thuật cho ban huấn luyện ĐT Việt Nam, thì các đề xuất đó sẽ là:

Tăng cường pressing tầm trung, khai thác điểm yếu phối hợp thoát pressing kém của hàng thủ Indonesia, khiến họ không thể ung dung đưa bóng lên giữa để sân tổ chức tấn công. Các tiền đạo mạnh mẽ của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cầu thủ tiền vệ đầy sáng tạo nhưng không thực sự mạnh trong phòng thủ như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức … trong nhiệm vụ này.

Để hạn chế sự nguy hiểm của các pha bóng bổng với lợi thế chiều cao của các tiền đạo mà điển hình là Mitchell Baker 1m98, ngoài việc tổ chức bọc lót cản phá các pha bật cao đánh đầu của tiền đạo này, vốn rất khó, là việc hạn chế các đường bóng xuống biên. Một trong các biện pháp đó là tổ chức dâng cao bẫy việt vị để hạn chế các đường chuyền vượt tuyến của đối phương. Khi đó, thủ môn đứng cao hơn, giống như cách đứng và ra vào của thủ môn Unai Simons của ĐT Tây Ban Nha đã làm ở World Cup 2026 để giảm khoảng trống sau lưng các trung vệ vậy.

Trong các tình huống phạt góc hay bóng bổng, với lợi thế dùng tay, có lẽ thủ môn của chúng ta nên ra xa hơn để hỗ trợ các trung vệ. Thủ môn Hul Kim Huy của ĐT Campuchia trong hiệp 2 đã có 1 pha lao ra đấm bóng rất hay. Pha bóng dũng mãnh và hoàn toàn hợp lệ đó đã làm cho tiền đạo Indonesia rơi tự do và choáng váng. Chắc chắn sự ra vào hợp lý, dũng mãnh của thủ môn sẽ làm phân tán sự tập trung của các tiền đao đối phương trong các pha lao vào tranh chấp bóng.

Đó là phòng thủ, còn mặt trận tấn công, chúng ta sẽ trông cậy vào sự sáng tạo của các tiền vệ như Quang Hải, Hoàng Đức, những quả lật chính xác của Trương Tiến Anh, và tất nhiên là sự tỏa sáng của hàng tiền đạo được đánh giá là hay nhất Đông Nam Á bây giờ của chúng ta.