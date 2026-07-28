Indonesia chính thức đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026, Chủ tịch PSSI xác nhận

⚽ Chủ tịch Erick Thohir xác nhận Indonesia đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Phát biểu trước truyền thông tại Jakarta (Indonesia) chiều ngày 28/7, Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận Indonesia sẽ đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026 cùng với Hong Kong. Đây là giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Đông Nam Á và một số đội khách mời châu Á.

Chủ tịch PSSI trả lời truyền thông Indonesia chiều ngày 28/7.

"Hiện chúng tôi đang chờ FIFA hoàn tất những bước cuối cùng với tư cách nước chủ nhà", ông Erick Thohir cho biết. Dự kiến, FIFA sẽ có thông báo chính thức về giải đấu FIFA ASEAN Cup trong khoảng thời gian một đến hai tuần tới đây.

Theo người đứng đầu bóng đá Indonesia, ngoài Indonesia, Hong Kong cũng sẽ là địa điểm tổ chức giải đấu. Ông nhấn mạnh FIFA ASEAN Cup sẽ là sân chơi lớn nhất dành cho các đội tuyển Đông Nam Á dưới sự bảo trợ trực tiếp của FIFA. Chủ tịch Erick Thohir của PSSI cho biết FIFA đang hướng đến việc mở rộng hệ thống giải đấu khu vực tại châu Á, tương tự như FIFA Arab Cup từng được tổ chức thành công ở Trung Đông và châu Phi.

"Mục tiêu của FIFA ASEAN Cup là nâng cao chất lượng cạnh tranh của các đội tuyển châu Á trước các kỳ World Cup tiếp theo", Chủ tịch PSSI chia sẻ. Ông Erick Thohir cũng tiết lộ Chính phủ Indonesia đã gửi thư chính thức từ Tổng thống Prabowo Subianto tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nước này đăng cai giải đấu.

Theo ông Erick Thohir, FIFA dự kiến sẽ sớm hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Nếu không có thay đổi, Indonesia sẽ tổ chức một giải đấu quốc tế lớn ngay trong đợt FIFA Days từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026.

🏆 Thể thức mới của FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong kỳ FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, giúp các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Giải đấu dự kiến quy tụ 14 đến 16 đội tuyển, trong đó 11 đội Đông Nam Á có suất tham dự trực tiếp, còn Hong Kong và Ấn Độ là hai đội khách mời. FIFA vẫn đang cân nhắc mời thêm một hoặc ba đội tuyển khác để hoàn thiện số lượng đội tham dự.

Các đội sẽ được chia thành hai hạng đấu gồm Premier Division và Challenge Division, dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Indonesia sẽ đăng cai Premier Division với 8 đội tuyển, trong khi Hong Kong tổ chức Challenge Division gồm từ 6 đến 8 đội. Hai hạng đấu thi đấu độc lập và không gặp nhau.

Ở Premier Division, 8 đội tuyển dự kiến được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội nhất bảng vào chung kết tranh chức vô địch, trong khi hai đội nhì bảng đá trận tranh hạng ba. Các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng để xác định vị trí chung cuộc.

Đáng chú ý, toàn bộ bản quyền thương mại, truyền thông và phát sóng thuộc quyền quản lý của FIFA. Giải đấu cũng có thể áp dụng các công nghệ hiện đại như Goal-line và bắt việt vị bán tự động. Ngoài ra, các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA với hệ số 10, tương đương các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days.

Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu cấp đội tuyển dành riêng cho khu vực Đông Nam Á, hứa hẹn tạo thêm sân chơi chất lượng cho các đội tuyển trước những giải đấu lớn của châu lục và thế giới.