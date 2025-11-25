Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công

Sáng ngày 25/11, Câu lạc bộ PVF-CAND chính thức công bố HLV trưởng - ông Nguyễn Thành Công. Chiến lược gia người xứ Nghệ nhận nhiệm vụ giúp PVF-CAND trụ hạng thành công ở LPBank V.League 2025/26. HLV Nguyễn Thành Công sẽ đồng hành cùng đội ngũ trợ lý quen thuộc từng làm việc với ông nhiều năm ở CLB Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Sau 11 vòng LPBank V.League 2025/26, đội bóng ngành công an chỉ có 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 thất bại, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Điều này khiến Ban lãnh đạo PVF-CAND quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Thành Công. Từng bốn mùa dẫn dắt Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công tạo ra 23 chiến thắng, hòa 44 và thua 29. Từ đội phải đá play-off trụ hạng V.League 2023/24, Hà Tĩnh khép lại mùa 2024/25 với vị trí thứ 5 - cao nhất trong lịch sử kể từ khi lên hạng năm 2019.

HLV Nguyễn Thành Công cũng được biết đến với phong cách kỷ luật, đề cao tính tổ chức và sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Ông chú trọng xây dựng đội hình thi đấu gắn kết, phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh.

“Tôi hào hứng với nhiệm vụ mới cùng PVF-CAND. Hy vọng, với sự quyết tâm, đồng lòng của BHL và tập thể đội bóng, PVF-CAND sẽ sớm vượt qua khó khăn, trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay”, HLV Thành Công chia sẻ trong ngày ra mắt cương vị “thuyền trưởng” ở PVF-CAND.