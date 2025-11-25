Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Không lâu sau khi chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, tân binh V.League PVF-CAND đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công ngồi vào chiếc ghế nóng trong phần còn lại của mùa giải LPBank V.League 2025/26.

Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công - 1

Sáng ngày 25/11, Câu lạc bộ PVF-CAND chính thức công bố HLV trưởng - ông Nguyễn Thành Công. Chiến lược gia người xứ Nghệ nhận nhiệm vụ giúp PVF-CAND trụ hạng thành công ở LPBank V.League 2025/26. HLV Nguyễn Thành Công sẽ đồng hành cùng đội ngũ trợ lý quen thuộc từng làm việc với ông nhiều năm ở CLB Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Sau 11 vòng LPBank V.League 2025/26, đội bóng ngành công an chỉ có 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 thất bại, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Điều này khiến Ban lãnh đạo PVF-CAND quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Thành Công. Từng bốn mùa dẫn dắt Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công tạo ra 23 chiến thắng, hòa 44 và thua 29. Từ đội phải đá play-off trụ hạng V.League 2023/24, Hà Tĩnh khép lại mùa 2024/25 với vị trí thứ 5 - cao nhất trong lịch sử kể từ khi lên hạng năm 2019.

HLV Nguyễn Thành Công cũng được biết đến với phong cách kỷ luật, đề cao tính tổ chức và sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Ông chú trọng xây dựng đội hình thi đấu gắn kết, phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh.

“Tôi hào hứng với nhiệm vụ mới cùng PVF-CAND. Hy vọng, với sự quyết tâm, đồng lòng của BHL và tập thể đội bóng, PVF-CAND sẽ sớm vượt qua khó khăn, trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay”, HLV Thành Công chia sẻ trong ngày ra mắt cương vị “thuyền trưởng” ở PVF-CAND.

Video bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa phút bù giờ (V-League)
Video bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa phút bù giờ (V-League)

(Vòng 11) Thể Công Viettel trải qua những giây phút đầy khó khăn khi hành quân tới sân của PVF-CAND.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 12:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN