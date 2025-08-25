HLV Polking có hành động "lạ" với trọng tài, trợ lý đội Công an Hà Nội trốn thẻ đỏ

Ở trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội chiều 24/8 trên sân Gò Đậu, HLV Polking và một số thành viên ban huấn luyện đội khách liên tiếp có những tình huống phản ứng trọng tài trong hiệp một.

Nhất là trợ lý Luis Viegas của HLV Poking (bìa phải). Ông liên tục lao ra phản ứng với trọng tài thứ tư Trần Ngọc Nhớ.

Ở phút 33, trợ lý Luis Viegas đã phải nhận một thẻ vàng với những phản ứng của mình.

Thế nhưng sau đó, ông Viegas tiếp tục phản ứng với các trọng tài và cho rằng mình bị thẻ vàng oan ức.

Trợ lý thân cận của HLV Polking lao ra có lời lẽ không hay với trọng tài thứ tư Trần Ngọc Nhớ.

Nhưng khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ có liên lạc với trọng tài chính Lê Vũ Linh về phản ứng thái quá kể trên, ông Luis Viegas liền chạy một mạch vào đường hầm sân Gò Đậu.

Trận đấu gián đoạn ít phút khi các trọng tài yêu cầu ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội gọi ông Luis Viegas ra để phạt thẻ vàng thứ hai.

Trợ lý Phạm Thành Lương của CLB Công an Hà Nội vào thuyết phục nhưng ông Luis Viegas không chịu ra. Một thành viên khác trong ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội (áo đen) cũng được điều động vào gọi, nhưng ông Luis Viegas vẫn không xuất hiện.

Để tránh trận đấu bị gián đoạn thêm, HLV Polking đã giơ tay "xung phong" nhận thẻ thay trợ lý.

Trọng tài Lê Vũ Linh đồng ý với đề xuất kể trên và phạt thẻ vàng đối với HLV Mano Polking.

Sau khi nhận thẻ vàng, HLV Polking lại có hành động "lạ" với trọng tài Lê Vũ Linh.

Sang hiệp hai trận đấu, trợ lý Luis Viegas đã xuất hiện trở lại trong khu kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội, cùng HLV Mano Polking chỉ đạo các cầu thủ đội khách giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước chủ nhà Becamex TP.HCM.