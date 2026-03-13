Dự đoán tỷ số vòng 30 NHA: Ông lớn đại chiến, MU quyết hạ Aston Villa giữ top 3

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số vòng 30 NHA: Ông lớn đại chiến, MU quyết hạ Aston Villa giữ top 3

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Liverpool

Với tâm trạng rệu rã sau kết quả đáng quên ở Champions League, các đội bóng lớn sẽ phải đối đầu trực tiếp tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

   

"Ông lớn" đối đầu sau cú sốc Cúp C1

Ngoại hạng Anh vừa trải qua thời điểm giữa tuần đáng quên khi cả 6 đại diện không thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, các đội không có thời gian gặm nhấm nỗi buồn, bởi họ sẽ lập tức bước vào loạt trận vòng 30 cuối tuần này, thậm chí có tới 4/6 đội đối đầu trực tiếp.

Các đội bóng lớn vừa đá vừa ngóng trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Các đội bóng lớn vừa đá vừa ngóng trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón Newcastle (0h30, 15/3). Tại Champions League, Newcastle xuất sắc cầm hoà Barcelona 1-1, trong khi Chelsea lại hứng chịu thảm bại 2-5 trước PSG. Dù vậy vị thế hiện tại ở Ngoại hạng Anh giữa 2 đội hoàn toàn trái ngược: Chelsea chễm chệ ở vị trí thứ 5, còn Newcastle ngụp lặn ở vị trí thứ 12. Vì vậy, cuộc chạm trán này càng trở nên khó lường.

Tương tự Chelsea, Tottenham thua thảm Atletico Madrid 2-5 ở Champions League và phải đối đầu đội hạng 6 Liverpool trên sân Anfield (23h30, 15/3).

Thời điểm hiện tại, có cảm tưởng bất kì đối thủ này cũng đủ khả năng làm tổn thương Tottenham và viễn cảnh đại diện thành London xuống hạng đang hiện rõ mồn một (xếp hạng 16, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 1 điểm). Với quá nhiều lợi thế. cơ hội để Liverpool giành trọn 3 điểm để đua tranh tấm vé dự Champions League rất sáng. 

MU quyết đấu Aston Villa giữ top 3

Ngoài cuộc đua vô địch và trụ hạng, cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 giữa MU và Aston Villa cũng vô cùng gay cấn. MU đã tận dụng thời điểm Aston Villa sa sút (3 trận liền không thắng) để chiếm top 3.

Dù vậy, trận thua tai hại Newcastle ở vòng 29 - thất bại đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick ở Ngoại hạng Anh - khiến họ không thể bứt phá, qua đó giảm bớt sức ép trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp đối thủ (21h, 15/3). 

Lợi thế của MU là được nghỉ ngơi từ giữa tuần trước do không phải tham dự FA Cup và cúp châu Âu (Aston Villa phải dự Europa League). Nhờ vậy, "Quỷ đỏ" sẽ nắm chút lợi thế về thể trạng so với Aston Villa.

MU và Aston Villa đối đầu trực tiếp để tranh chấp vị trí thứ 3

MU và Aston Villa đối đầu trực tiếp để tranh chấp vị trí thứ 3

Arsenal xây chắc ngôi đầu, Man City dễ sảy chân?

Arsenal  là đại diện Ngoại hạng Anh sáng cửa đi tiếp nhất ở Champions League (hoà Leverkusen 1-1 ở lượt đi, sẽ đá lượt về tại Emirates). Nhờ vậy, thay vì bị phân tâm bởi trận lượt về vòng 1/8, họ có thể tập trung cho hành trình xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Everton (0h30, 15/3). 

Thực tế chỉ ra, phong độ của "Pháo thủ" tương đối tốt với 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, kể từ sau trận thua MU 2-3 hôm 25/1. Dù vậy, Everton không phải đối thủ dễ "bắt nạt", thậm chí từng khiến Arsenal chật vật thắng tối thiểu ở lượt đi, bên cạnh trận hoà 1-1 ở lượt về mùa giải trước.

Theo chiều ngược lại, Man City gần như không còn hy vọng đi tiếp ở Champions League vì thảm bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi. Tình thế của thầy trò Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh cũng chẳng mấy khá khẩm hơn vì khoảng cách 7 điểm kém Arsenal. 

Phong độ bất ổn cùng tinh thần sa sút của Man City là cơ hội để West Ham - đội đang gồng mình đua trụ hạng -  kỳ vọng vào khả năng gây bất ngờ (3h, 15/3). Cần biết, đại diện thành Manchester cũng bị đội thuộc nhóm đua trụ hạng là Nottingham Forest cầm hoà 2-2 ở vòng trước.

Dự đoán tỷ số vòng 30 Ngoại hạng Anh:

Ngày 14/3:

- 22h: 

Burnley 0-3 Bournemouth

Sunderland 1-1 Brighton

Ngày 15/3:

- 0h30:

Chelsea 3-1 Newcastle

Arsenal 2-0 Everton

- 3h:

West Ham 2-1 Man City

- 21h:

MU 2-0 Aston Villa

Crystal Palace 2-1 Leeds United

Nottingham Forest 2-1 Fulham

- 23h30:

Liverpool 3-2 Tottenham

Ngày 17/3, 3h:

Brentford 2-1 Wolverhampton
Haaland & các siêu tiền đạo tịt ngòi ở châu Âu, Real thắng nhờ Arbeloa hay "ADN Cúp C1" (Clip 1 phút)
Haaland & các siêu tiền đạo tịt ngòi ở châu Âu, Real thắng nhờ Arbeloa hay "ADN Cúp C1" (Clip 1 phút)

Những "số 9" đang làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh đều gây thất vọng ở đấu trường Champions League.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

13/03/2026 08:50 AM (GMT+7)
