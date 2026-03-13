Dự đoán tỷ số vòng 30 NHA: Ông lớn đại chiến, MU quyết hạ Aston Villa giữ top 3

"Ông lớn" đối đầu sau cú sốc Cúp C1

Ngoại hạng Anh vừa trải qua thời điểm giữa tuần đáng quên khi cả 6 đại diện không thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, các đội không có thời gian gặm nhấm nỗi buồn, bởi họ sẽ lập tức bước vào loạt trận vòng 30 cuối tuần này, thậm chí có tới 4/6 đội đối đầu trực tiếp.

Các đội bóng lớn vừa đá vừa ngóng trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón Newcastle (0h30, 15/3). Tại Champions League, Newcastle xuất sắc cầm hoà Barcelona 1-1, trong khi Chelsea lại hứng chịu thảm bại 2-5 trước PSG. Dù vậy vị thế hiện tại ở Ngoại hạng Anh giữa 2 đội hoàn toàn trái ngược: Chelsea chễm chệ ở vị trí thứ 5, còn Newcastle ngụp lặn ở vị trí thứ 12. Vì vậy, cuộc chạm trán này càng trở nên khó lường.

Tương tự Chelsea, Tottenham thua thảm Atletico Madrid 2-5 ở Champions League và phải đối đầu đội hạng 6 Liverpool trên sân Anfield (23h30, 15/3).

Thời điểm hiện tại, có cảm tưởng bất kì đối thủ này cũng đủ khả năng làm tổn thương Tottenham và viễn cảnh đại diện thành London xuống hạng đang hiện rõ mồn một (xếp hạng 16, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 1 điểm). Với quá nhiều lợi thế. cơ hội để Liverpool giành trọn 3 điểm để đua tranh tấm vé dự Champions League rất sáng.

MU quyết đấu Aston Villa giữ top 3

Ngoài cuộc đua vô địch và trụ hạng, cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 giữa MU và Aston Villa cũng vô cùng gay cấn. MU đã tận dụng thời điểm Aston Villa sa sút (3 trận liền không thắng) để chiếm top 3.

Dù vậy, trận thua tai hại Newcastle ở vòng 29 - thất bại đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick ở Ngoại hạng Anh - khiến họ không thể bứt phá, qua đó giảm bớt sức ép trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp đối thủ (21h, 15/3).

Lợi thế của MU là được nghỉ ngơi từ giữa tuần trước do không phải tham dự FA Cup và cúp châu Âu (Aston Villa phải dự Europa League). Nhờ vậy, "Quỷ đỏ" sẽ nắm chút lợi thế về thể trạng so với Aston Villa.

MU và Aston Villa đối đầu trực tiếp để tranh chấp vị trí thứ 3

Arsenal xây chắc ngôi đầu, Man City dễ sảy chân?

Arsenal là đại diện Ngoại hạng Anh sáng cửa đi tiếp nhất ở Champions League (hoà Leverkusen 1-1 ở lượt đi, sẽ đá lượt về tại Emirates). Nhờ vậy, thay vì bị phân tâm bởi trận lượt về vòng 1/8, họ có thể tập trung cho hành trình xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Everton (0h30, 15/3).

Thực tế chỉ ra, phong độ của "Pháo thủ" tương đối tốt với 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, kể từ sau trận thua MU 2-3 hôm 25/1. Dù vậy, Everton không phải đối thủ dễ "bắt nạt", thậm chí từng khiến Arsenal chật vật thắng tối thiểu ở lượt đi, bên cạnh trận hoà 1-1 ở lượt về mùa giải trước.

Theo chiều ngược lại, Man City gần như không còn hy vọng đi tiếp ở Champions League vì thảm bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi. Tình thế của thầy trò Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh cũng chẳng mấy khá khẩm hơn vì khoảng cách 7 điểm kém Arsenal.

Phong độ bất ổn cùng tinh thần sa sút của Man City là cơ hội để West Ham - đội đang gồng mình đua trụ hạng - kỳ vọng vào khả năng gây bất ngờ (3h, 15/3). Cần biết, đại diện thành Manchester cũng bị đội thuộc nhóm đua trụ hạng là Nottingham Forest cầm hoà 2-2 ở vòng trước.