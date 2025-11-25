Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alonso không đạt yêu cầu, "ông trùm" Perez triệu tập khẩn "lính cứu hỏa" Zidane

Sự kiện: Real Madrid
HLV Xabi Alonso không đạt yêu cầu và "ông trùm" Perez đang nhắm Zidane để "cứu viện.

  

Phòng thay đồ của Real Madrid bất mãn với Xabi Alonso

Sau khởi đầu tốt đẹp, mối quan hệ giữa HLV Xabi Alonso cùng các cầu thủ Real Madrid đang bị rạn nứt nghiêm trọng. Những cải cách của ông thầy người Tây Ban Nha đang dần khiến dàn sao của "Kền kền trắng" cảm thấy khó chịu. 

Xabi Alonso đang đánh mất niềm tin từ cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Real Madrid

Xabi Alonso đang đánh mất niềm tin từ cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Real Madrid

Không giống như Ancelotti, Xabi Alonso tạo ra "kỷ luật thép" và động đến không ít quyền lợi "bất thành văn" của một số ngôi sao. Mối quan hệ đổ vỡ giữa thầy và trò đang ảnh hưởng trực tiếp tới màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid. Mbappe đã 3 trận "tịt ngòi", Vinicius thì có tới 10 trận không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo, con số này của Rodrygo thậm chí còn là 29!

Theo một số nguồn tin, Vinicius đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không gia hạn nếu như Xabi Alonso còn tại vị. Theo nguồn tin từ nội bộ Real Madrid, một số lãnh đạo cấp cao của Real cũng bắt đầu tin rằng việc sa thải HLV Xabi Alonso sẽ giải quyết định tình hình trước mắt.

Real Madrid vẫn chưa hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Họ vẫn đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên, một số người lo ngại tình trạng này kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đua vô địch của "Kền kền trắng". Khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa Xabi Alonso và các học trò gần như bằng 0. Bởi vậy, thay tướng là điều gần như bắt buộc.

Zidane sắm vai "lính cứu hỏa"?

Câu hỏi được đặt ra lúc này là ai sẽ ngồi vào "ghế nóng" tại sân Bernabeu nếu Xabi Alonso ra đi. Theo nguồn tin của Indykaila, Zinedine Zidane là ứng viên số 1. Thực ra, đây cũng là điều dễ hiểu bởi Zidane từng làm "lính cứu hỏa" cho chủ tịch Perez tới 2 lần và cả hai đều thành công rực rỡ. 

Zidane được nhắm thay Xabi Alonso

Zidane được nhắm thay Xabi Alonso

Ông thầy người Pháp vẫn ngồi không kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021. Ước mơ của Zidane là dẫn dắt ĐT Pháp nhưng điều đó chắc chắn không xảy ra cho tới hết World Cup 2026. Trong khoảng thời gian đó, ông thầy này hoàn toàn có thể dẫn dắt Real Madrid, đặc biệt là khi chủ tịch Perez đưa ra lời mời.

Ban lãnh đạo "Kền kền trắng" nhắm tới Zidane không chỉ bởi ông từng đem về 3 chức vô địch Champions League, 2 chiếc cúp La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu hay FIFa Club World Cup. Một số người tin rằng Zidane sẽ hóa giải hết mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Real lúc này.

Phong cách huấn luyện của ông thầy người Pháp khiến các cầu thủ cảm thấy thoải mái. Zidane sẵn sàng thay đổi chiến thuật để cầu thủ chủ chốt như Mbappe hay Vinicius cảm thấy thoải mái hơn. Đó là điều Xabi Alonso đang không làm được vào lúc này. 

25/11/2025 17:55 PM (GMT+7)
