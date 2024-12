Ông lớn châu Âu đấu đá vì Super League, thách thức vị thế Champions League

“Thay tên đổi vận”

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nguồn lợi khổng lồ từ bóng đá châu Âu đã bước sang một chương mới với sự ra mắt của giải đấu mang tên "Unify League". Giải đấu này, được chỉnh sửa lại từ thương hiệu từ European Super League (ESL), tuyên bố sẽ thách thức vị thế độc tôn của Champions League do UEFA tổ chức và cam kết sẽ phát sóng miễn phí cho người xem.

Super League đổi tên thành "Unify League"

"Unify League", trước đây được biết đến với tên gọi "Super League", đã gây chấn động làng bóng đá khi công bố ý định ra mắt vào tháng 4 năm 2021. Sau ba năm, cơ cấu tổ chức giải đấu này đã có sự thay đổi lớn khi không còn các thành viên thường trực như Real Madrid hay Barcelona.

Thay vào đó, công ty A22 Sports Management, có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, sẽ đại diện cho "Unify League". Giám đốc điều hành John Hahn của công ty A22 có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, và sẽ đảm nhận vai trò phát ngôn cho giải đấu.

Hiện tại, chỉ có hai đội bóng cam kết tham gia là Real Madrid và Barcelona. A22 đang tiếp tục nỗ lực đấu tranh với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để hiện thực hóa tham vọng của mình, đồng thời kêu gọi các đội bóng hàng đầu khác ở châu Âu tham gia.

Theo thông tin từ báo chí Anh, A22 dự kiến sẽ yêu cầu UEFA cấp phép tổ chức giải đấu, dựa trên phán quyết của Tòa án châu Âu vào tháng 12 năm 2023. Bởi lẽ, A22 tin rằng UEFA có nghĩa vụ phải thực hiện.

“Unify League” khác gì với Champions League

Về thể thức thi đấu theo đề xuất ban đầu của Unify League, sẽ có tổng cộng 96 đội tham gia, ít hơn so với 108 đội hiện đủ điều kiện cho thể thức vòng bảng của 3 giải đấu trực thuộc UEFA. Nhà vô địch Unify League sẽ đến từ hai hạng đấu cao nhất, Star League và Gold League. Trong đó, mỗi hạng đấu gồm 16 đội, chia thành hai bảng 8 đội.

Thể thức vòng loại của Unify League

Các đội sẽ thi đấu lượt đi và lượt về – tổng cộng 14 trận vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào tứ kết. Tiếp đến vòng tứ kết sẽ diễn ra theo thể thức 2 lượt, tiếp theo là bán kết và chung kết một trận tại địa điểm trung lập. Như vậy, tổng cộng nhà vô địch sẽ chơi 18 trận. Đây là số trận nhỉnh hơn một chút so với đội vô địch Champions League cần thi đấu từ 15-17 trận, tùy thuộc vào thành tích vòng bảng.

Thể thức Vòng bảng của Unify League

John Hahn, người đồng sáng lập A22, cho biết: “Với những thay đổi ưu việt của giải đấu này, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các CLB và người hâm mộ. Chúng tôi không kỳ vọng các câu lạc bộ sẽ công khai ủng hộ tại thời điểm này, điều đó sẽ đến sau khi Unify League được công nhận chính thức”.

Thể thức vòng Knock-out của Unify League

Về vấn đề bản quyền, các đài truyền hình trên khắp thế giới phải tiêu tốn hàng triệu USD để sở hữu bản quyền phát sóng Champions League. Ở chiều ngược lại A22 tuyên bố thẳng thừng trước truyền thông rằng “Unify League” sẽ phát sóng miễn phí cho người xem toàn cầu.

Dự kiến, mô hình phát sóng các trận đấu sẽ được thông qua một ứng dụng với mô hình tương tự như Netflix, hay Spotify. Người dùng có thể xem miễn phí với lượng quảng cáo cao, hoặc trả phí để loại bỏ quảng cáo. Đây là điểm khác biệt rõ rệt khi đem so sánh với Champions League.

Tuy nhiên, thách thức lớn đối với ban tổ chức là chi phí tài trợ cho giải đấu trong những năm đầu tiên khi chưa có hợp đồng phát sóng chính thức, cũng như việc thu hút người đăng ký và các nhãn hàng quảng cáo.

Hiện tại, chưa có thông tin về một nhà đầu tư lớn từ Trung Đông sẽ tài trợ cho Unify League, nhưng viễn cảnh này được giới chuyên môn đánh giá có thể xảy ra, đặc biệt khi Real Madrid đang gia tăng ảnh hưởng và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư trong khu vực này.

UEFA sẽ không "để yên"

Hầu hết các hợp đồng phát sóng và thương mại của UEFA có thời hạn 3 năm, được quản lý thông qua mô hình phân phối tập trung do Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) đại diện. ECA, do Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của Paris Saint-Germain điều hành, đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với “Super League” - một giải đấu do Florentino Perez khởi xướng và bị coi là nỗ lực ly khai.

Hai "thế lực" đối đầu của bóng đá châu Âu

Để nâng cao chất lượng của Champions League, UEFA đã áp dụng mô hình thể thức thi đấu hệ Thụy Sỹ với 36 đội tham gia vòng bảng chung. Liên đoàn Bóng đá châu Âu cam kết duy trì định dạng giải đấu này trong ít nhất 10 năm, thể hiện sự đồng thuận từ các nhà phát sóng. Trong mùa giải này, UEFA dự kiến phân phối 3,3 tỷ euro, trong đó 2,5 tỷ euro sẽ được dành cho các CLB tham dự Champions League.

Nhiều ý kiến cho rằng nền tảng xem giải đấu “Unify” trong tương lai có tiềm năng trở thành “TikTok của bóng đá”, cho phép người dùng xem miễn phí các nội dung trận đấu, đăng ký thành viên và mua sắm trực tuyến.

A22 tin rằng các đội bóng hàng đầu châu Âu sẽ là chìa khóa thu hút người dùng đến với nền tảng kỹ thuật số, từ đó tạo ra doanh thu bằng nhiều hình thức khác nhau. Nền tảng này cũng cam kết cung cấp khả năng truy cập toàn cầu, khác với tình trạng bị chặn theo khu vực như hiện tại.

Cuộc chiến giữa UEFA và A22 hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, khi cả hai bên đều nỗ lực đạt được mục tiêu của mình. UEFA không muốn “Unify League” xuất hiện trên bản đồ bóng đá châu Âu, trong khi A22 cùng Real Madrid và Barcelona vẫn có đủ cơ sở pháp lý để hiện thực hóa tham vọng tổ chức giải đấu hấp dẫn này.