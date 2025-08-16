Sự cố nghiêm trọng gián đoạn trận Liverpool - Bournemouth, FA ra tuyên bố khẩn

🚩 Trận đấu ở Anfield gián đoạn

Hiệp 1 màn so tài giữa Liverpool và Bournemouth ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26, trận đấu gián đoạn trong khoảng thời gian khá dài. Sau đó, trang chủ Premier League xác nhận lý do trận đấu bị tạm dừng với báo cáo phân biệt chủng tộc mà các fan Liverpool nhắm vào tiền đạo Antoine Semenyo bên phía đội khách.

Trận đấu gián đoạn vì sự cố liên quan đến cầu thủ Semenyo của Bournemouth

Ban tổ chức Premier League cho biết, trận đấu bị gián đoạn sau khi có báo cáo về hành vi phân biệt đối xử từ khán đài nhằm vào tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth. Thời điểm đó, tỷ số đang là 0-0 khi trọng tài Anthony Taylor tạm dừng trận đấu ở phút 30 và tiến lại trao đổi với HLV Arne Slot (Liverpool) và HLV Andoni Iraola (Bournemouth).

Nguyên nhân chưa được công bố ngay lập tức, nhưng sau đó được xác nhận rằng chính Semenyo đã báo cáo sự việc với trọng tài Taylor. Bình luận viên Peter Drury của Sky Sports cho biết, thông tin từ Premier League Match Centre khẳng định Semenyo là nạn nhân của những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ khán giả.

📢 Thông báo từ Premier League

Trên mạng xã hội, Premier League Match Centre xác nhận lý do trận đấu bị gián đoạn, đồng thời cho biết trọng tài Taylor đã thực hiện đúng quy trình chống phân biệt đối xử trên sân. Sự việc sẽ được điều tra toàn diện và Premier League gửi lời ủng hộ hoàn toàn tới Semenyo cùng cả hai CLB.

HLV Slot động viên Semenyo sau trận

Thông báo của Premier League cho hay: “Tối nay, trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth đã bị tạm dừng trong hiệp một sau khi có báo cáo về hành vi phân biệt đối xử từ khán đài, nhắm vào cầu thủ Antoine Semenyo của Bournemouth.

Đây là quy trình phù hợp với chính sách chống phân biệt đối xử trên sân của Premier League. Sự cố tại Anfield sẽ được điều tra đầy đủ.

Premier League hoàn toàn ủng hộ cầu thủ và cả hai CLB. Nạn phân biệt chủng tộc không có chỗ trong bóng đá, cũng như bất kỳ nơi nào trong xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan và cơ quan chức năng để đảm bảo sân vận động luôn là môi trường hòa nhập và chào đón tất cả mọi người".