Sốc Yamal tiêm thuốc giảm đau để ra sân, Barca nổi giận vì lỡ đại chiến Newcastle

📞 Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã thông báo với Barcelona

Mâu thuẫn bùng nổ giữa CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, sau khi Lamine Yamal trở lại trong tình trạng chấn thương. Ngôi sao tuổi teen vắng mặt ở trận gần nhất của Barca và nhiều khả năng bỏ lỡ cả màn ra quân Champions League gặp Newcastle (2h, 19/9 - giờ Hà Nội).

Yamal chấn thương nhưng tuyển Tây Ban Nha vẫn sử dụng

Theo Cadena SER, dù Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) khẳng định Yamal “không hề khó chịu”, nhưng họ đã thông báo với Barca rằng: “Chúng tôi phải tiêm voltaren vào cột sống của cậu ấy vì Yamal không thể rời khách sạn và đã xin đừng cho thi đấu”.

⚽ Yamal lỡ trận thắng Valencia 6-0

Không có sự phục vụ của Yamal, Barcelona vẫn vùi dập Valencia 6-0. Trận này, Marcus Rashford và Roony Bardghji được bố trí đá cánh thay thế.

HLV Hansi Flick tức giận với cách RFEF đối xử với Yamal, khi cầu thủ này không thể tập luyện ngay sau khi trở lại xứ Catalunya.

HLV Flick tức giận với cách tuyển Tây Ban Nha đối xử với Yamal

Nhà cầm quân 60 tuổi phát biểu trong họp báo: “Lamine Yamal sẽ không thể ra sân. Cậu ấy đã mang chấn thương từ khi đi tập trung và không được tập luyện. Họ cho cậu ấy dùng thuốc giảm đau để thi đấu. Trong mỗi trận họ đều dẫn trước ít nhất ba bàn, vậy mà cậu ấy phải chơi 73 phút, 79 phút. Giữa các trận thì không tập được. Đó không phải là chăm sóc cầu thủ. Tôi thực sự rất buồn”.

🗣️ Deco đứng về phía Flick

Giữa cơn tranh cãi về chấn thương Yamal và phát ngôn gây sốc của Flick, giám đốc thể thao Deco đã công khai ủng hộ HLV người Đức.

Deco chia sẻ với kênh truyền thông nội bộ Barca: “Với trường hợp của Lamine, tôi đồng tình với những gì Hansi Flick nói. Cuối cùng, chúng ta cần cải thiện cách giao tiếp và các quy trình giữa CLB và đội tuyển.

Các cầu thủ ngày nay phải chịu tải thi đấu quá lớn. Những đợt tập trung đội tuyển luôn phức tạp, bởi nhiều lần cầu thủ trở về với chấn thương. Chúng ta phải cùng nhau tìm cách cải thiện. Lamine là cầu thủ quan trọng, cho cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha, tất cả phải thận trọng hơn”.

Barca đang cố gắng bảo vệ Yamal

❌ Khả năng ra sân trước Newcastle: Rất thấp

Barcelona sẽ ra quân Champions League tuần này gặp Newcastle. Nhưng đáng tiếc, ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal – người không tham gia buổi tập hôm thứ Hai – gần như chắc chắn không thể góp mặt.