Yamal được cả tình lẫn tiền: Nhận hợp đồng 200 triệu euro, bồ xinh xóa tin đồn chia tay

Lamine Yamal Barcelona
Lamine Yamal đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất khi vừa thi đấu hay, vừa kiếm được hợp đồng quảng cáo béo bở và hạnh phúc bên bạn gái.

  

Lamine Yamal kiếm được hợp đồng trị giá 200 triệu euro

Lamine Yamal đang trở thành một trong những cái tên "hot" nhất của làng bóng thế giới. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã phá rất nhiều kỷ lục và giành được không ít danh hiệu quý giá.

Lamine Yamal

Lamine Yamal

Như thường lệ, sự nổi tiếng giúp Yamal kiếm bộn tiền nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở. Hồi tháng 6 vừa qua, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận làm đại sứ toàn cầu cho một tập đoàn công nghệ tài chính khổng lồ tại FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ - Canada - Mexico.

Yamal sẽ tham dự một số hoạt động như gặp gỡ và ký tặng người hâm mộ trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo nguồn tin của Tribuna, bản hợp đồng này có giá trị lên tới 200 triệu euro và sẽ kéo dài tới sau năm 2026.

Hiện tại chưa rõ số năm của hợp đồng nhưng nếu con số này là sự thật, Lamine Yamal sẽ trở thành một trong những cầu thủ bóng đá có thu nhập ngoài sân cỏ cao nhất thế giới.

Theo thống kê của Forbes, hai cầu thủ bóng đá có thu nhập ngoài sân cỏ lớn nhất hiện tại là hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Argentina kiếm được 75 triệu euro/năm từ hợp đồng quảng cáo trong khi con số này của CR7 là 35 triệu euro/năm.

Bồ xinh xác nhận tình cảm

Ở một diễn biến khác, Nicki Nicole, bạn gái của Lamine Yamal cũng vừa xác nhận chuyện tình cảm của đôi bên vẫn đang khăng khít. Trước đó xuất hiện lời đồn về việc hai người đổ vỡ chỉ 13 ngày sau khi công khai.

Nicki Nicole tại sự kiện thời trang ở Barcelona

Nicki Nicole tại sự kiện thời trang ở Barcelona

Trả lời phỏng vấn trong sự kiện thời trang "Desigual Fashion Show FW 2025", ca sĩ người Argentina khá kiệm lời. "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc tại Barcelona. Tôi nhận được sự quý mến tới từ nhiều người và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tôi cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Cực kỳ hạnh phúc".

Cặp đôi này có vẻ khá tâm đầu ý hợp khi vốn dĩ thường rất kiệm lời trong việc nói về tình cảm. Trước đó, Lamine Yamal không nói gì khi bị đồng đội Nico Williams trêu "điện thoại có gì mà cười vui thế". Tài năng trẻ người Tây Ban Nha chỉ cười và khoe màn hình điện thoại có bức ảnh được bạn gái Nicki Nicole ôm từ đằng sau lưng.

Yamal nuôi giấc mơ thống trị Quả bóng vàng, tham vọng tiếp bước Messi
Yamal nuôi giấc mơ thống trị Quả bóng vàng, tham vọng tiếp bước Messi

Lamine Yamal thừa nhận anh không chỉ mơ một lần chạm tay vào Quả bóng Vàng, mà còn khao khát nhiều lần được vinh danh như huyền thoại Lionel Messi.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

11/09/2025 09:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Lamine Yamal
