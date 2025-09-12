Yamal đáp trả về bữa tiệc sinh nhật tai tiếng, cãi lời mẹ bỏ học để đá bóng

👌Yamal nói về bữa tiệc sinh nhật nhiều thị phi

Yamal từng bị chỉ trích rất nhiều khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 hoành tráng. Từ việc ngôi sao của Barcelona thuê người lùn đến mua vui cho tới nhiều cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc đều bị cư dân mạng săm soi.

Mới đây nhất, khi nói về những lùm xùm trong bữa tiệc đó, Yamal cho biết: "Tôi không tức giận. Tôi thấy buồn cười. Họ cố bôi nhọ tôi bằng nhiều cách. Có người phụ nữ nói tôi chọn bạn gái theo kiểu này kiểu kia, toàn là bịa đặt. Rồi chuyện về các nhân viên phục vụ, rằng tôi đã làm gì đó khuất tất. Tất cả đều không đúng".

Yamal không quan tâm nhiều người nói về bữa tiệc sinh nhật của mình

Ở tuổi 18, Yamal không chỉ biết tận hưởng cuộc sống ngoài bóng đá, anh còn có những mục tiêu lớn cho riêng mình: "Tôi không mơ chỉ giành 1 Quả bóng Vàng, tôi mơ có thật nhiều danh hiệu đó. Tôi nói thế với bạn bè. Tôi tin mình có khả năng đạt được và nếu không làm được, đó là vì tôi chưa làm tốt. Nếu đạt được, tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng trước hết phải giành chiến thắng cùng đội bóng".

💥Yamal kể chuyện bỏ học để theo đuổi bóng đá

Yamal cho biết từng không nghe lời mẹ. Anh quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá thay vì chuyên tâm học hành: "Mẹ luôn muốn tôi học hành và nói rằng nếu không học, mẹ sẽ không cho tôi đi đá bóng. Cho đến một ngày, khi đang ở lò La Masia, tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ đi học, nhưng con sẽ chẳng làm gì cả. Con sẽ chuẩn bị cho buổi tập vào buổi chiều". Mẹ hỏi tôi đang nói gì, bảo tôi có vấn đề về thần kinh không.

Tôi nói nếu được tập trung, tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá. Mẹ vẫn mắng tôi hàng ngày vì muốn tôi học. Thậm chí đến ngày tôi đá ra mắt, mẹ vẫn mắng vì bảo tôi phải học. Nhưng rồi mẹ hiểu. Đó là giấc mơ của tôi, và tôi đã theo đuổi nó.

Yamal từng không nghe lời mẹ

Tôi từng không sống ở trong hoàn cảnh lý tưởng. Tôi khám phá những điều trước đây chưa từng thấy. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ làm khác đi, nhưng đó là những trải nghiệm. Nếu không trải qua chúng, có lẽ giờ tôi đã mắc sai lầm. Con đường học vấn ư? Tôi từng muốn, nhưng đó không phải con đường dành cho tôi".

Yamal còn tự hào kể về chuyện mua căn nhà đầu tiên cho gia đình: "Tôi hỏi mẹ muốn ở khu vực nào và mẹ bảo cứ tùy mẹ chọn. Giờ đây, tôi thấy nụ cười trên gương mặt mẹ.

Trước đây, chúng tôi sống trong căn hộ mà bếp và phòng ngủ nằm chung một chỗ. Thấy mẹ hạnh phúc, thấy em trai tôi có một tuổi thơ mà tôi từng mơ ước, đó là điều khiến tôi vui nhất. Cha tôi giờ đã yên ổn trong ngôi nhà của ông, mẹ tôi có thể có bất cứ thứ gì mẹ muốn. Mẹ là nữ hoàng của tôi, người tôi yêu thương nhất. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ có thể mong muốn".