Yamal đáp trả về bữa tiệc sinh nhật tai tiếng, cãi lời mẹ bỏ học để đá bóng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Yamal đáp trả về bữa tiệc sinh nhật tai tiếng, cãi lời mẹ bỏ học để đá bóng

Sự kiện: La liga 2025-26 Lamine Yamal Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cuộc trò chuyện của Lamine Yamal với nhà báo Jose Ramon de la Morena trong chương trình "Resonancia de Corazon" đã được đăng tải toàn bộ.

  

👌Yamal nói về bữa tiệc sinh nhật nhiều thị phi

Yamal từng bị chỉ trích rất nhiều khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 hoành tráng. Từ việc ngôi sao của Barcelona thuê người lùn đến mua vui cho tới nhiều cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc đều bị cư dân mạng săm soi. 

Mới đây nhất, khi nói về những lùm xùm trong bữa tiệc đó, Yamal cho biết: "Tôi không tức giận. Tôi thấy buồn cười. Họ cố bôi nhọ tôi bằng nhiều cách. Có người phụ nữ nói tôi chọn bạn gái theo kiểu này kiểu kia, toàn là bịa đặt. Rồi chuyện về các nhân viên phục vụ, rằng tôi đã làm gì đó khuất tất. Tất cả đều không đúng".

Yamal không quan tâm nhiều người nói về bữa tiệc sinh nhật của mình

Yamal không quan tâm nhiều người nói về bữa tiệc sinh nhật của mình

Ở tuổi 18, Yamal không chỉ biết tận hưởng cuộc sống ngoài bóng đá, anh còn có những mục tiêu lớn cho riêng mình: "Tôi không mơ chỉ giành 1 Quả bóng Vàng, tôi mơ có thật nhiều danh hiệu đó. Tôi nói thế với bạn bè. Tôi tin mình có khả năng đạt được và nếu không làm được, đó là vì tôi chưa làm tốt. Nếu đạt được, tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng trước hết phải giành chiến thắng cùng đội bóng".

💥Yamal kể chuyện bỏ học để theo đuổi bóng đá

Yamal cho biết từng không nghe lời mẹ. Anh quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá thay vì chuyên tâm học hành: "Mẹ luôn muốn tôi học hành và nói rằng nếu không học, mẹ sẽ không cho tôi đi đá bóng. Cho đến một ngày, khi đang ở lò La Masia, tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ đi học, nhưng con sẽ chẳng làm gì cả. Con sẽ chuẩn bị cho buổi tập vào buổi chiều". Mẹ hỏi tôi đang nói gì, bảo tôi có vấn đề về thần kinh không.

Tôi nói nếu được tập trung, tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá. Mẹ vẫn mắng tôi hàng ngày vì muốn tôi học. Thậm chí đến ngày tôi đá ra mắt, mẹ vẫn mắng vì bảo tôi phải học. Nhưng rồi mẹ hiểu. Đó là giấc mơ của tôi, và tôi đã theo đuổi nó.

Yamal từng không nghe lời mẹ

Yamal từng không nghe lời mẹ

Tôi từng không sống ở trong hoàn cảnh lý tưởng. Tôi khám phá những điều trước đây chưa từng thấy. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ làm khác đi, nhưng đó là những trải nghiệm. Nếu không trải qua chúng, có lẽ giờ tôi đã mắc sai lầm. Con đường học vấn ư? Tôi từng muốn, nhưng đó không phải con đường dành cho tôi".

Yamal còn tự hào kể về chuyện mua căn nhà đầu tiên cho gia đình: "Tôi hỏi mẹ muốn ở khu vực nào và mẹ bảo cứ tùy mẹ chọn. Giờ đây, tôi thấy nụ cười trên gương mặt mẹ.

Trước đây, chúng tôi sống trong căn hộ mà bếp và phòng ngủ nằm chung một chỗ. Thấy mẹ hạnh phúc, thấy em trai tôi có một tuổi thơ mà tôi từng mơ ước, đó là điều khiến tôi vui nhất. Cha tôi giờ đã yên ổn trong ngôi nhà của ông, mẹ tôi có thể có bất cứ thứ gì mẹ muốn. Mẹ là nữ hoàng của tôi, người tôi yêu thương nhất. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ có thể mong muốn".

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Tình tiết mới vụ Yamal chia tay bạn gái sau 13 ngày: Sao Barca lại tiệc tùng thác loạn?
Tình tiết mới vụ Yamal chia tay bạn gái sau 13 ngày: Sao Barca lại tiệc tùng thác loạn?

Một chuyên gia săn tin tại Tây Ban Nha tiết lộ thông tin mới liên quan đến việc Yamal và Nicole chia tay.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2025 08:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN