Tuyển Việt Nam bất ngờ 'đóng cửa' tập kín trước trận đấu Singapore

VFF thông báo tuyển Việt Nam tập kín trong hai ngày 27 và 28/7, chuẩn bị cho trận tiếp đón Singapore, lượt trận thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026. Cả hai buổi tập này của thầy trò HLV Kim Sang Sik đều diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Đây là lần đầu kể từ khi khởi tranh giải, tuyển Việt Nam "nói không" với báo chí. HLV Kim Sang Sik muốn tuyển Việt Nam có sự tập trung cao nhất, hướng tới chiến thắng thứ 2 tại ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam tập kín trong 2 ngày. Ảnh: Nam Nam

Về tình hình lực lượng, tin vui với tuyển Việt Nam là sự trở lại của Tài Lộc. Cầu thủ CLB Ninh Bình có thể tập luyện bình thường với các đồng đội trong buổi tập diễn ra vào sáng 26/7.

Sự trở lại của Tài Lộc giúp HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn chất lượng trên hàng công. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc xếp Đình Bắc đá chính thay cho cầu thủ nhập tịch, ở trận thắng Timor Leste 7-0.

Trong khi Tài Lộc sẵn sàng cho trận gặp Singapore, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn chưa xuất hiện ở các buổi tập của tuyển Việt Nam. Anh tiếp tục được các bác sĩ đội tuyển theo dõi tình trạng sức khỏe, đưa ra giáo án phù hợp nhằm hồi phục nhanh nhất.

Sau trận mở màn, tuyển Việt Nam có tới 1 tuần chuẩn bị cho trận tiếp đón Singapore vào ngày 31/7. Ngoài việc giành chiến thắng đậm, tâm lý tốt, lịch thi đấu cũng đang thuận lợi với nhà ĐKVĐ.

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