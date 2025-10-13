Khó tin: Một đội tuyển châu Âu phải thua đậm để... hy vọng dự World Cup 2026

Sau khi Romania bất ngờ đánh bại Áo 1-0, cục diện bảng H trở nên vô cùng phức tạp. Chiến thắng này giúp Romania vươn lên 10 điểm, chỉ còn kém Bosnia & Herzegovina 3 điểm và nuôi hy vọng giành vị trí nhì bảng - tấm vé trực tiếp đến vòng play-off.

Đội tuyển San Marino

Trận đấu giữa Romania và San Marino ngày 21-11 tới vì thế trở thành điểm nút. Nếu Romania thắng với cách biệt lớn, họ có thể vượt Bosnia & Herzegovina về hiệu số bàn thắng bại, qua đó giành suất play-off. Và trớ trêu thay - điều đó cũng gián tiếp giúp San Marino có cơ hội “đi ké” tới vòng loại World Cup.

Nguyên nhân nằm ở thể thức phức tạp của UEFA, cho phép các đội bóng có hai con đường tiến đến vòng play-off:

Thứ nhất, xếp nhì bảng ở vòng loại World Cup.

Thứ hai, được chọn dựa trên thành tích tại UEFA Nations League.

San Marino đã bất ngờ đứng đầu bảng D1 của Nations League 2024/25, giành quyền thăng hạng lên League C. Theo quy định, nếu một đội nằm trong nhóm được ưu tiên (như Romania) giành vé thông qua vòng loại chính thức, suất play-off đó sẽ được chuyển giao cho đội kế tiếp - tức là San Marino.

Điều này dẫn tới nghịch lý: San Marino càng thua đậm, càng có lợi. Một thất bại nặng nề giúp Romania củng cố vị trí nhì bảng, đồng thời mở cánh cửa play-off cho chính San Marino - đội hiện xếp hạng 210 thế giới và vẫn chưa có nổi một chiến thắng trong chiến dịch này (6 trận toàn thua, ghi 1 bàn, thủng lưới 28 bàn).

Tình huống này khiến dư luận dậy sóng, khi nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về tính công bằng và tinh thần fair-play trong thể thức của UEFA. Khi một đội bóng bị đặt vào hoàn cảnh “cần thua để được lợi”, rõ ràng hệ thống đang tồn tại một lỗ hổng chiến thuật.

Nếu San Marino thất bại nặng nề trước Romania, họ có thể trở thành đội yếu nhất lịch sử từng góp mặt ở vòng play-off World Cup. Còn nếu thắng hoặc chỉ thua sát nút, Romania có thể mất vé, đồng nghĩa giấc mơ World Cup của San Marino cũng khép lại.

San Marino, đội bóng thường xuyên bị xem là “kho điểm” của châu Âu, giờ lại có thể viết nên câu chuyện cổ tích kỳ lạ nhất trong lịch sử: giành quyền dự vòng loại World Cup không phải nhờ những chiến thắng, mà vì… thua đủ đậm.