Sesko "chân gỗ" khiến MU phí hoài 85 triệu euro, fan càng thêm tiếc Hojlund

85 triệu euro là số tiền MU chi ra để chiêu mộ Sesko ở phiên chợ hè 2025. Nhưng giờ đây, sau khoảng nửa mùa giải, anh chỉ để lại thất vọng khi chỉ ghi 2 bàn sau 17 trận ra sân.

Ở trận gần đây MU hòa Leeds United với tỷ số 1-1, Sesko tịt ngòi dù được trao một số cơ hội ngon ăn. Như vào phút 74, Zirkzee căng ngang vô cùng thuận lợi nhưng cuối cùng Sesko lại sút bóng ra ngoài ở cự li gần.

Sesko bị trang thống kê Whoscored chấm 6,2 điểm ở trận này. Đây là con số thấp nhất trong đội hình MU, ngang với trung vệ Yoro.

Sesko gây thất vọng lớn

Những gì Sesko trình diễn càng khiến fan MU bực tức khi nhìn sang trường hợp của Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch từng bị hắt hủi khi bị đẩy sang Napoli dưới dạng cho mượn, từ đó rộng chỗ để Sesko thi đấu.

Nhưng cuối cùng, Sesko lại chơi tệ hơn nhiều so với Hojlund. Từ khi đến Napoli, Hojlund trở thành ngôi sao số một của đội bóng thành Naples. Anh ghi 9 bàn sau 20 trận và đã có danh hiệu đầu tiên khi giành Siêu cúp Italia.

Hojlund có vẻ không muốn trở lại MU khi mùa giải 2025/26 khép lại. Về phần Napoli, họ có kế hoạch mua đứt cầu thủ sinh năm 2003.

Về phần HLV Amorim, ông đã đáp trả lại những câu hỏi so sánh Sesko với Hojlund: "Việc Sesko bỏ lỡ cơ hội cho thấy cậu ấy luôn có mặt đúng chỗ. Sesko thi đấu quyết liệt, luôn tranh chấp bóng sớm. Khi bỏ lỡ cơ hội, người hâm mộ nói cầu thủ làm không tốt, nhưng thực tế chỉ cần 1 bàn thắng thì tình hình khác hoàn toàn.

Chúng tôi phải chơi kiểm soát bóng thay vì đá phản công như trước đây. Toàn đội đã chơi tốt hơn so với tuần trước. Sesko khác Hojlund. Cậu ấy đang làm đúng những điều tôi yêu cầu, cần cải thiện khâu dứt điểm".