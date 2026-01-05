Sesko "chân gỗ" khiến MU phí hoài 85 triệu euro, fan càng thêm tiếc Hojlund

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Sesko "chân gỗ" khiến MU phí hoài 85 triệu euro, fan càng thêm tiếc Hojlund

Premier League 2025-26 Manchester United

Tiền đạo Benjamin Sesko đang khiến các fan MU bức xúc khi anh liên tục thi đấu đáng thất vọng.

   

85 triệu euro là số tiền MU chi ra để chiêu mộ Sesko ở phiên chợ hè 2025. Nhưng giờ đây, sau khoảng nửa mùa giải, anh chỉ để lại thất vọng khi chỉ ghi 2 bàn sau 17 trận ra sân. 

Ở trận gần đây MU hòa Leeds United với tỷ số 1-1, Sesko tịt ngòi dù được trao một số cơ hội ngon ăn. Như vào phút 74, Zirkzee căng ngang vô cùng thuận lợi nhưng cuối cùng Sesko lại sút bóng ra ngoài ở cự li gần. 

Sesko bị trang thống kê Whoscored chấm 6,2 điểm ở trận này. Đây là con số thấp nhất trong đội hình MU, ngang với trung vệ Yoro. 

Sesko gây thất vọng lớn

Sesko gây thất vọng lớn

Những gì Sesko trình diễn càng khiến fan MU bực tức khi nhìn sang trường hợp của Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch từng bị hắt hủi khi bị đẩy sang Napoli dưới dạng cho mượn, từ đó rộng chỗ để Sesko thi đấu. 

Nhưng cuối cùng, Sesko lại chơi tệ hơn nhiều so với Hojlund. Từ khi đến Napoli, Hojlund trở thành ngôi sao số một của đội bóng thành Naples. Anh ghi 9 bàn sau 20 trận và đã có danh hiệu đầu tiên khi giành Siêu cúp Italia. 

Hojlund có vẻ không muốn trở lại MU khi mùa giải 2025/26 khép lại. Về phần Napoli, họ có kế hoạch mua đứt cầu thủ sinh năm 2003. 

Về phần HLV Amorim, ông đã đáp trả lại những câu hỏi so sánh Sesko với Hojlund: "Việc Sesko bỏ lỡ cơ hội cho thấy cậu ấy luôn có mặt đúng chỗ. Sesko thi đấu quyết liệt, luôn tranh chấp bóng sớm. Khi bỏ lỡ cơ hội, người hâm mộ nói cầu thủ làm không tốt, nhưng thực tế chỉ cần 1 bàn thắng thì tình hình khác hoàn toàn.

Chúng tôi phải chơi kiểm soát bóng thay vì đá phản công như trước đây. Toàn đội đã chơi tốt hơn so với tuần trước. Sesko khác Hojlund. Cậu ấy đang làm đúng những điều tôi yêu cầu, cần cải thiện khâu dứt điểm".

8

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 08:20 AM (GMT+7)
