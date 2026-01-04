Kết quả bóng đá Leeds United - MU: Hiệp 2 rượt đuổi, Cunha tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Giai đoạn đầu trận, MU tưởng chừng có được lợi thế lớn trước Leeds United khi họ chọc thủng lưới đối thủ vào phút thứ 8. Cunha tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt nhưng bàn thắng không được công nhận. Lý do bởi Sesko trước đó rơi vào thế việt vị.

Sự tiếc nuối của Cunha

Leeds đáp trả đanh thép ở hiệp một. Cơ hội ngon ăn nhất đến với đội chủ nhà vào phút 35, khi Calvert-Lewin băng cắt đánh đầu rất hay, tiếc thay anh đưa bóng trúng cột dọc khung thành của MU.

Trong hiệp một, MU còn tạo ra thêm một số cơ hội ngon ăn khác. Nhưng đội bóng của HLV Amorim lại không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, Leeds mở tỷ số ở phút 62. Tận dụng việc Heaven dâng lên quá cao, Aaronson đã thoát xuống tốc độ và dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Lammens.

Aaronson ghi bàn

MU không hề nao núng sau khi nhận bàn thua này. Chỉ 3 phút sau, "Quỷ đỏ" đã có bàn gỡ hòa. Cầu thủ vào sân thay người Zirkzee chuyền tốt để Cunha thoát xuống và nỗ lực dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của Cunha

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Leeds và MU đều có nhiều cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng. Nhưng không bên nào tận dụng được nên 2 đội chấp nhận trận hòa 1-1.

Tỷ số chung cuộc: Leeds United 1-1 MU (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Leeds United: Aaronson 62' (Struijk)

MU: Cunha 65' (Zirkzee)

Đội hình xuất phát:

Leeds United: Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Aaronson, Gudmundsson, Gruev, Okafor, Calvert-Lewin

MU: Lammens, Dalot, Heaven, Martinez, Shaw, Yoro, Ugarte, Dorgu, Casemiro, Cunha, Sesko