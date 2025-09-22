Liverpool tách tốp đua vô địch, MU chưa phải quá tệ sau vòng 5 Ngoại hạng Anh

🔴 Liverpool toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu

Derby vùng Merseyside khép lại với chiến thắng 2-1 cho Liverpool trước Everton. Ryan Gravenberch và Hugo Ekitike lập công, giúp “The Kop” duy trì mạch 5 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối.

Liverpool duy trì mạch trận toàn thắng

Lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng dứt điểm đa dạng biến thầy trò HLV Arne Slot thành đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng, tạo áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lúc này Liverpool đã bỏ xa Arsenal, Tottenham và Bournemouth tới 5 điểm, với Chelsea là 7 điểm và với Man City thậm chí là 8 điểm.

🏟️ Arsenal – Man City: Căng thẳng đến phút cuối

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 trên sân Emirates chứng kiến sự kịch tính nghẹt thở. Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn đáng sợ khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhưng Martinelli kịp tỏa sáng ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm cho Arsenal.

Với kết quả hòa 1-1, Arsenal có 10 điểm, đứng trong top 2. Man City mới chỉ có 7 điểm, khiến HLV Pep Guardiola chịu nhiều áp lực sau khởi đầu chậm chạp.

🐓 Tottenham hú vía chia điểm trước Brighton

Tại sân AMEX, Tottenham hòa 2-2 trước Brighton. “Gà trống” có cùng 10 điểm như Arsenal nhưng thua về hiệu số. Dù lối chơi tấn công đa dạng, đội bóng của HLV Thomas Frank vẫn cần gia cố hàng thủ nếu muốn hướng đến mục tiêu cao hơn.

MU đánh bại Chelsea

🔥 MU thắng kịch tính Chelsea 2-1 tại Old Trafford

Trận đấu MU – Chelsea sớm bị đẩy vào thế căng thẳng với 2 thẻ đỏ trong hiệp 1, trong đó thủ môn Robert Sanchez rời sân ngay phút thứ 5, "The Blues" vì thế chịu bất lợi lớn. Hàng thủ lỏng lẻo khiến Chelsea nhận 2 bàn thua nhanh chóng.

Ngược lại, MU tận dụng thời cơ, giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Casemiro. "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 11, giải tỏa áp lực cho HLV Ruben Amorim. Đáng chú ý, MU nối dài mạch 12 năm bất bại trước Chelsea trên sân Old Trafford.

Hiện tại MU đang có 7 điểm, bằng điểm với Man City, kém Chelsea 1 điểm và chỉ cách top 4 vỏn vẹn 1 trận thắng. Mọi thứ vẫn chưa phải thực sự quá tệ với "Quỷ đỏ".

🏆 Cục diện sau 5 vòng: Liverpool “một mình một ngựa”?

Liverpool dẫn đầu tuyệt đối với 15 điểm, Arsenal và Tottenham bám đuổi phía sau. Man City chưa tìm lại phong độ, trong khi MU và Chelsea còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại nhóm đầu.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng nếu các đối thủ không sớm cải thiện, Liverpool hoàn toàn có thể tạo ra thế độc mã trên đường đua vô địch.

