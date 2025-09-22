Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Liverpool tách tốp đua vô địch, MU chưa phải quá tệ sau vòng 5 Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vòng 5 Ngoại hạng Anh đã mang đến loạt trận hấp dẫn. Liverpool giữ vững bản lĩnh, trong khi MU và Arsenal cũng nỗ lực để giành những điểm số quan trọng.

   

🔴 Liverpool toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu

Derby vùng Merseyside khép lại với chiến thắng 2-1 cho Liverpool trước Everton. Ryan Gravenberch và Hugo Ekitike lập công, giúp “The Kop” duy trì mạch 5 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối.

Liverpool duy trì mạch trận toàn thắng

Liverpool duy trì mạch trận toàn thắng

Lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng dứt điểm đa dạng biến thầy trò HLV Arne Slot thành đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng, tạo áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lúc này Liverpool đã bỏ xa Arsenal, Tottenham và Bournemouth tới 5 điểm, với Chelsea là 7 điểm và với Man City thậm chí là 8 điểm.

🏟️ Arsenal – Man City: Căng thẳng đến phút cuối

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 trên sân Emirates chứng kiến sự kịch tính nghẹt thở. Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn đáng sợ khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhưng Martinelli kịp tỏa sáng ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm cho Arsenal.

Với kết quả hòa 1-1, Arsenal có 10 điểm, đứng trong top 2. Man City mới chỉ có 7 điểm, khiến HLV Pep Guardiola chịu nhiều áp lực sau khởi đầu chậm chạp.

🐓 Tottenham hú vía chia điểm trước Brighton

Tại sân AMEX, Tottenham hòa 2-2 trước Brighton. “Gà trống” có cùng 10 điểm như Arsenal nhưng thua về hiệu số. Dù lối chơi tấn công đa dạng, đội bóng của HLV Thomas Frank vẫn cần gia cố hàng thủ nếu muốn hướng đến mục tiêu cao hơn.

MU đánh bại Chelsea

MU đánh bại Chelsea

🔥 MU thắng kịch tính Chelsea 2-1 tại Old Trafford

Trận đấu MU – Chelsea sớm bị đẩy vào thế căng thẳng với 2 thẻ đỏ trong hiệp 1, trong đó thủ môn Robert Sanchez rời sân ngay phút thứ 5, "The Blues" vì thế chịu bất lợi lớn. Hàng thủ lỏng lẻo khiến Chelsea nhận 2 bàn thua nhanh chóng.

Ngược lại, MU tận dụng thời cơ, giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Casemiro. "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 11, giải tỏa áp lực cho HLV Ruben Amorim. Đáng chú ý, MU nối dài mạch 12 năm bất bại trước Chelsea trên sân Old Trafford.

Hiện tại MU đang có 7 điểm, bằng điểm với Man City, kém Chelsea 1 điểm và chỉ cách top 4 vỏn vẹn 1 trận thắng. Mọi thứ vẫn chưa phải thực sự quá tệ với "Quỷ đỏ".

🏆 Cục diện sau 5 vòng: Liverpool “một mình một ngựa”?

Liverpool dẫn đầu tuyệt đối với 15 điểm, Arsenal và Tottenham bám đuổi phía sau. Man City chưa tìm lại phong độ, trong khi MU và Chelsea còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại nhóm đầu.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng nếu các đối thủ không sớm cải thiện, Liverpool hoàn toàn có thể tạo ra thế độc mã trên đường đua vô địch.

Liverpool tách tốp đua vô địch, MU chưa phải quá tệ sau vòng 5 Ngoại hạng Anh - 3

Bảng xếp hạng vòng 5 Ngoại hạng Anh

Liverpool tách tốp đua vô địch, MU chưa phải quá tệ sau vòng 5 Ngoại hạng Anh - 4

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Khó tin: HLV Guardiola hôn má trọng tài gây sốc ở trận Arsenal - Man City
Khó tin: HLV Guardiola hôn má trọng tài gây sốc ở trận Arsenal - Man City

Trận đại chiến giữa Arsenal và Man City tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh. Ở đó, phản ứng của người trong cuộc đem đến những góc nhìn vô cùng thú vị.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/09/2025 11:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN