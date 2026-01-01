Salah, Semenyo & Ter Stegen lọt top 10 "bom tấn" tiềm năng chuyển nhượng Đông 2026

Thị trường mùa Đông tháng 1/2026 đã mở cửa và dưới đây là 10 cầu thủ đáng chú ý có thể chuyển đi, tạo nên những thương vụ hứa hẹn đắt tiền.

Mohamed Salah (Liverpool)

Salah đang bận đá CAN Cup nhưng ai cũng biết tương lai của anh đang được thảo luận ở hậu trường giữa người đại diện của anh với Liverpool. HLV Arne Slot và các cầu thủ Liverpool khác đã khá hòa nhã khi nói Salah vẫn có tương lai ở Liverpool, nhưng việc cầu thủ người Ai Cập chỉ trích HLV Arne Slot chắc chắn không làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng, mà đó là những người quyết định Salah đi hay ở.

Salah rời Liverpool là khả năng rất cao sau phong độ sa sút và phát ngôn của tiền đạo này

Nếu Salah muốn ra đi, Liverpool cũng không giữ, và đã có tin 3 CLB Saudi Arabia tiếp cận anh. Việc Salah sa sút phong độ dường như là điều không thể tránh khỏi, nếu vậy bán anh đi để thu về nhiều tiền và gạt bỏ 400.000 bảng/tuần khỏi quỹ lương CLB là một lựa chọn hợp lý.

Karim Adeyemi (Dortmund)

Adeyemi đã xin rời Dortmund và thay người đại diện nên việc này xem ra chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi có tin bạn gái của Adeyemi đã thúc đẩy chuyện này. Inter Milan, MU đều đang quan tâm ít nhiều tới chân sút này, và một số CLB khác cũng vậy, vấn đề sẽ là Dortmund đòi mức giá bao nhiêu khi có khả năng họ đòi tận 60-70 triệu bảng.

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Anderson có muốn rời Nottingham luôn trong tháng 1? Mặc dù tờ Telegraph (Anh) khẳng định Nottingham Forest sẽ từ chối bán, việc họ mùa này vẫn đang lo trụ hạng khiến khả năng Anderson ra đi rất cao. MU và Liverpool đều để mắt đến tiền vệ này nên Nottingham sẽ khó lòng giữ chân anh, có điều Anderson sẽ xem việc chuyển CLB là một rủi ro khi anh đang muốn ổn định phong độ chuẩn bị cho World Cup.

Marc Guehi (Crystal Palace)

Việc Palace từ chối đề nghị hỏi mua của Liverpool vào phút chót mùa hè qua đã khiến Guehi chưng hửng, đáng nói là HLV Oliver Glasner đã yêu cầu Palace rút khỏi thương vụ đó, nhưng giờ Glasner đã làm rõ việc ông sẽ không ký mới để dẫn dắt Palace mùa sau. Guehi sẽ càng quyết chí ra đi ở những kỳ chuyển nhượng tiếp theo, và anh sẽ không thiếu đội mời mọc.

HLV Glasner sắp đi khiến Guehi càng không có lý do muốn ở lại với Crystal Palace

Mặc dù đã có tin Man City chú ý đến Guehi, Liverpool vẫn là đội theo đuổi Guehi tích cực nhất, và gần đây Real Madrid có vẻ cũng rút lui khi Guehi tỏ ra thờ ơ. Guehi sẽ không thiếu lựa chọn khi thậm chí Bayern Munich và Atletico Madrid cũng đặt anh vào tầm ngắm.

Nico Schlotterbeck (Dortmund)

Tin xấu cho Bayern: Real Madrid đã tiếp cận với người đại diện của Schlotterbeck. Trung vệ này được Bayern nhắm để đề phòng Dayot Upamecano không gia hạn, nhưng Real Madrid cũng muốn anh để chuẩn bị cho khả năng cho Antonio Rudiger ra đi. Phong độ cao của trung vệ 26 tuổi này cũng đang khiến một cơ số CLB ở Premier League khác quan tâm.

Schlotterbeck phải năm 2027 mới hết hợp đồng nên mua anh trong năm 2026 đòi hỏi mức phí cao. Dortmund có thể đòi tới tận 50 triệu bảng cho một trung vệ chỉ hơn 18 tháng nữa là thành cầu thủ tự do, nên đội nào sốt ruột muốn mua anh sẽ phải chấp nhận nhả con số đó.

Antoine Semenyo (Bournemouth)

Tiền đạo cánh này được Liverpool, MU và Chelsea chú ý nhưng Man City là đội đầu tiên đưa ra đề nghị cụ thể và đã mời đại diện của anh đến đàm phán. Semenyo gần như chắc chắn sẽ ra đi trong tháng 1, thậm chí trước ngày 10/1 với đội nào muốn kích hoạt ngay điều khoản thanh lý.

Ruben Neves (Al Hilal)

Gần đây đã có tin Neves tự mời Real Madrid thu nhận mình do anh không muốn gia hạn tiếp để ở lại Saudi Arabia. Và dù Real Madrid từ chối do họ chưa dọn dẹp được quỹ lương từ những tiền vệ thừa thãi, thông tin này bảo đảm rằng sẽ có những CLB châu Âu khác ngắm nghía Neves.

Ruben Neves vẫn sẽ rất "đắt hàng" nếu định trở về châu Âu

MU được cho là điểm đến lý tưởng bởi Neves thích ứng tốt trong sơ đồ HLV Ruben Amorim hay dùng, nhưng có thể Neves sẽ khơi gợi sự săn đón của các đội khác để đẩy lương & lót tay lên cao.

Conor Gallagher (Atletico Madrid)

Gallagher đang dự bị ở Atletico do không phải tiền vệ kéo bóng tốt mà HLV Diego Simeone cần, nhưng đang có tận 16 CLB Premier League theo dõi tiền vệ này, theo thông tin của Sky Sports hồi tháng 11. Gallagher đang rất mong trở về Anh chơi bóng để giữ hy vọng dự World Cup, và Leeds với Tottenham đều ít nhiều chú ý đến cựu cầu thủ của Crystal Palace.

Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona)

Ter Stegen đã sẵn sàng ra đi khi biết rõ anh hết cửa ở lại Nou Camp, vì Joan Garcia bắt quá tốt còn Wojciech Szczesny biết cam phận dự bị. Girona đang mời Ter Stegen và đó sẽ là lựa chọn cho phép anh không phải rời Barcelona, nhưng các CLB Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia mời lương cao hơn. Đáng nói là Aston Villa cũng đang liên hệ với Ter Stegen dù họ chưa gạt bỏ Emiliano Martinez.

Kenan Yildiz (Juventus)

Yildiz còn hợp đồng tới tận 2029 nhưng Juventus biết họ có thể mất anh, đơn giản vì Yildiz đá rất tốt nhưng lương của anh không tương xứng với vai trò ở đội. Việc đàm phán hợp đồng giữa hai bên lâm vào ngõ cụt khiến gần đây có tin Arsenal chú ý tới Yildiz, chưa kể Real Madrid cũng duy trì sự theo dõi dành cho ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ.