Tại sao Thể Công Viettel chỉ đề nghị thuê trọng tài ngoại trong 2 trận họ đối đầu với Ninh Bình FC?

Thể Công Viettel yêu cầu VPF thuê trọng tài ngoại

Ở vòng 17 V.League 2025/2026, Thể Công Viettel đã có trận hòa 1 – 1 với SLNA FC. Điều đáng nói về trận đấu này chính là pha đánh đầu vào lưới SLNA của Lucao đã không được trọng tài công nhận. HLV Popov đã phản ứng dữ dội với quyết định này của trọng tài. Sau trận đấu, Thể Công Viettel chính thức gửi công văn đề nghị mời trọng tài quốc tế điều hành hai trận đấu gặp Ninh Bình FC tại giải VĐQG và Cúp QG.

Ở một số trang, hội nhóm của người hâm mộ bóng đá trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là một đề xuất chuyên môn, mà là vấn đề về niềm tin, khi một CLB sẵn sàng “nhờ cậy” trọng tài ngoại, điều đó đồng nghĩa họ không còn đặt trọn niềm tin vào lực lượng trong nước. Rồi việc mời trọng tài ngoại có thể giúp giảm áp lực trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nó lại đặt ra vấn đề lớn hơn: trọng tài nội đang đứng ở đâu? …

Trọng tài Lê Vũ Linh và 2 cộng sự trước trận SLNA vs Thể Công Viettel. Ảnh: VPF.

Trở lại tình huống trong trận đấu gây tranh cãi, xuất phát từ pha ném biên rất mạnh thẳng vào trung lộ tới tận mép vạch 5m50 của các cầu thủ Thể Công Viettel, bóng chạm đầu Kyle Colonna (Thể Công Viettel), nảy ra sau và được Lucao đánh đầu đưa bóng vào lưới. Ngay khi đó, trọng tài Lê Vũ Linh đã từ chối bàn thắng của Lucao với lý do trước đó Kyle Colonna đã phạm lỗi đẩy người với Lê Nguyên Hoàng. Quyết định này sau đó được vị trọng tài này củng cố bằng việc tham khảo công nghệ VAR. Bằng các đoạn video từ nhiều góc quay của truyền hình, chúng ta có thể nhận định rằng quyết định của trọng tài Lê Vũ Linh là chính xác, công minh và dũng cảm. Nếu Kyle Colonna không đẩy sau, Lê Nguyên Hoàng đã không bị lao người về phía trước và chắc chắn tình huống bóng đó đã khác.

Thực ra trọng tài luôn là vấn đề của mọi giải đấu, đặc biệt là bóng đá và không chỉ có ở Việt Nam. Ở các giải bóng đá lớn, truyền thống trên thế giới, trọng tài vẫn là vấn đề. Vì công việc này đòi hỏi phải ra quyết định tức thì, với dữ liệu là kết quả quan sát rất nhanh, trong điều kiện không phải lúc nào cũng thuận lợi, dưới sức ép của vận động viên 2 đội cùng rất nhiều cổ động viên ồn ào trên khán đài. Và dù họ công tâm thì vẫn có thể mắc sai lầm. Dù có công nghệ VAR hỗ trợ, thì quyết định cuối cùng vẫn là của cá nhân trọng tài, với đầy đủ yếu tố mang tính cá nhân đó.

Đến với lo ngại rằng các CLB ở V.League không còn niềm tin vào trọng tài trong nước, thì phải nhìn nhận một cách công bằng là trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu mùa giải V.League tới giờ, người ta ít nhắc tới vấn đề trọng tài ở bóng đá Việt Nam. Có lẽ ít có công việc nào mà được cho là hoàn thành tốt khi người ta ít nhắc tới mình như nghề trọng tài bóng đá. Dĩ nhiên, than phiền về tính chính xác của các quyết định của trọng tài là một phần khá thường xuyên trong một buổi họp báo sau trận đấu. Và nó là lý do quen thuộc được nhiều HLV đưa ra để giải thích cho kết quả thi đấu đội bóng của mình.

Còn vấn đề mời “trọng tài ngoại” cầm còi một số trận đấu “đinh” của giải là một giải pháp hay, nó không chỉ giúp nâng cao tính công minh, công bằng, chính xác trong điều hành một trận đấu quan trọng, mà nó còn tạo ra màu sắc mới cho giải đấu, tạo ra niềm tin cho không chỉ cầu thủ, HLV 2 đội, mà cho cả người xem bóng đá Việt Nam, vốn rất hay đưa ra các nhìn nhận mang tính “âm mưu”.

Trở lại với cái công văn của Thể Công Viettel đề nghị mời trọng tài ngoại cầm còi 2 trận đấu của họ. Đây là việc rất bình thường và đúng trình tự, việc đề nghị là của CLB, còn chấp thuận hay không là do VPF. Tổ chức này sẽ xem xét tính cần thiết, xác đáng của đề nghị, cân nhắc tỷ lệ số trận đấu mời trọng tài nước ngoài cầm còi trong tổng thể giải đấu, để không có việc mời trọng tài ngoại thì trọng tài nội sẽ đứng ở đâu?

Chỉ có một điều có vẻ bất thường, đó là tại sao giai đoạn này Thể Công Viettel lại chỉ đề nghị thuê trọng tài ngoại thổi 2 trận đấu của họ khi đối đầu với Ninh Bình FC, đội bóng vừa mới thay Giám đốc điều hành và HLV trưởng? Về vấn đề này, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chúng ta chỉ có thể đưa ra câu hỏi, hay cùng lắm là đưa ra phán đoán của mình mà thôi.