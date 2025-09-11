Onana rời MU: Amorim nhổ được gai trong mắt, phòng thay đồ "trong sạch" hơn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Onana rời MU: Amorim nhổ được gai trong mắt, phòng thay đồ "trong sạch" hơn

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Man City - MU, derby Manchester rực lửa
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Andre Onana sắp rời Man United để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn. HLV Ruben Amorim tin rằng sự ra đi của thủ môn người Cameroon sẽ giúp xóa tan bầu không khí tiêu cực trong phòng thay đồ, trong khi vợ anh cũng bị bắt gặp rời Manchester.

   

⚽ Amorim coi sự ra đi của Onana là “điểm khởi đầu” tái thiết

HLV Ruben Amorim tin rằng việc Onana rời Man United sẽ giúp bầu không khí phòng thay đồ trở nên tích cực hơn. Thủ môn người Cameroon, từng được kỳ vọng là chốt chặn an toàn trong khung gỗ, nhưng lại trải qua hai mùa giải đầy sóng gió tại Old Trafford.

Amorim coi sự ra đi của Onana là “điểm khởi đầu” tái thiết

Amorim coi sự ra đi của Onana là “điểm khởi đầu” tái thiết

Sau mùa giải ảm đạm khiến MU rơi xuống vị trí thứ 15 ngoại hạng Anh và thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League, Amorim đã bắt tay vào cuộc “dọn dẹp” nhân sự mạnh mẽ. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho lần lượt rời đi, và giờ đến lượt Onana.

Thủ môn 29 tuổi chuẩn bị gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn. Đây được xem là một quyết định cần thiết để giải tỏa áp lực, khi mối quan hệ giữa anh và Amorim đã rạn nứt ngay từ đầu mùa giải.

Một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ: “Có cảm giác như Onana chỉ ra sân cho có mặt, chứ không còn tinh thần chiến đấu vì đội bóng”.

🧤 Thảm họa trên sân và vị trí số ba

Onana từng mắc nhiều sai lầm dưới thời Erik ten Hag và cả Ruben Amorim. Thất bại thảm hại trước Grimsby Town hồi tháng trước, có lẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Thông số của Onana mùa giải trước

Thông số của Onana mùa giải trước

Đỉnh điểm căng thẳng đến khi Onana đòi hợp đồng mới, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận. Sau đó, anh còn báo chấn thương gân kheo, mất chỗ đứng và bị đẩy xuống vị trí dự bị cho Altay Bayindir.

Không chỉ vậy, phong độ sa sút khiến anh trở thành lựa chọn thứ ba trong khung gỗ, sau khi MU chiêu mộ thành công Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Trong bối cảnh Bayindir cũng chơi thiếu chắc chắn trước Arsenal và Burnley, người hâm mộ Man United hy vọng tân binh Lammens sẽ kịp thời tỏa sáng ở trận derby Manchester sắp tới.

👩 Vợ Onana chuẩn bị rời Manchester

Trong khi Onana sắp sang Thổ Nhĩ Kỳ, vợ anh người mẫu Melanie Kamayou đã bị bắt gặp rời Manchester. Cô mang theo nhiều vali lớn trong cơn mưa, chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng chồng ở Trabzonspor.

Vợ Onana chuẩn bị rời Manchester

Vợ Onana chuẩn bị rời Manchester

Hình ảnh Melanie với áo trắng, quần jeans xanh và áo khoác đen nhanh chóng gây chú ý. Dù Onana hứng chịu nhiều chỉ trích sau phong độ tệ hại, cặp đôi vẫn hy vọng về một chương mới tích cực hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thỏa thuận cho mượn, thủ môn người Cameroon sẽ được tăng lương gấp đôi, trong khi Trabzonspor cũng kỳ vọng anh tìm lại phong độ đỉnh cao để nâng tầm đội bóng.

Thất bại trong màu áo MU rõ ràng đã để lại nhiều vết gợn, nhưng với Amorim, sự ra đi của Onana chính là “liều thuốc” cần thiết để tái tạo tinh thần chiến đấu trong phòng thay đồ Quỷ đỏ.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Vì sao thủ môn Onana từng xuất sắc bậc nhất châu Âu, về MU lại thành "diễn viên hài"?
Vì sao thủ môn Onana từng xuất sắc bậc nhất châu Âu, về MU lại thành "diễn viên hài"?

Andre Onana rời Man United ở thời điểm không ai ngờ được, để gia nhập đội bóng ít tên tuổi Thổ Nhĩ Kỳ là Trabzonspor. Ngôi sao người Cameroon đã đi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2025 09:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN