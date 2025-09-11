Onana rời MU: Amorim nhổ được gai trong mắt, phòng thay đồ "trong sạch" hơn

⚽ Amorim coi sự ra đi của Onana là “điểm khởi đầu” tái thiết

HLV Ruben Amorim tin rằng việc Onana rời Man United sẽ giúp bầu không khí phòng thay đồ trở nên tích cực hơn. Thủ môn người Cameroon, từng được kỳ vọng là chốt chặn an toàn trong khung gỗ, nhưng lại trải qua hai mùa giải đầy sóng gió tại Old Trafford.

Sau mùa giải ảm đạm khiến MU rơi xuống vị trí thứ 15 ngoại hạng Anh và thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League, Amorim đã bắt tay vào cuộc “dọn dẹp” nhân sự mạnh mẽ. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho lần lượt rời đi, và giờ đến lượt Onana.

Thủ môn 29 tuổi chuẩn bị gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn. Đây được xem là một quyết định cần thiết để giải tỏa áp lực, khi mối quan hệ giữa anh và Amorim đã rạn nứt ngay từ đầu mùa giải.

Một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ: “Có cảm giác như Onana chỉ ra sân cho có mặt, chứ không còn tinh thần chiến đấu vì đội bóng”.

🧤 Thảm họa trên sân và vị trí số ba

Onana từng mắc nhiều sai lầm dưới thời Erik ten Hag và cả Ruben Amorim. Thất bại thảm hại trước Grimsby Town hồi tháng trước, có lẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Thông số của Onana mùa giải trước

Đỉnh điểm căng thẳng đến khi Onana đòi hợp đồng mới, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận. Sau đó, anh còn báo chấn thương gân kheo, mất chỗ đứng và bị đẩy xuống vị trí dự bị cho Altay Bayindir.

Không chỉ vậy, phong độ sa sút khiến anh trở thành lựa chọn thứ ba trong khung gỗ, sau khi MU chiêu mộ thành công Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Trong bối cảnh Bayindir cũng chơi thiếu chắc chắn trước Arsenal và Burnley, người hâm mộ Man United hy vọng tân binh Lammens sẽ kịp thời tỏa sáng ở trận derby Manchester sắp tới.

👩 Vợ Onana chuẩn bị rời Manchester

Trong khi Onana sắp sang Thổ Nhĩ Kỳ, vợ anh người mẫu Melanie Kamayou đã bị bắt gặp rời Manchester. Cô mang theo nhiều vali lớn trong cơn mưa, chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng chồng ở Trabzonspor.

Vợ Onana chuẩn bị rời Manchester

Hình ảnh Melanie với áo trắng, quần jeans xanh và áo khoác đen nhanh chóng gây chú ý. Dù Onana hứng chịu nhiều chỉ trích sau phong độ tệ hại, cặp đôi vẫn hy vọng về một chương mới tích cực hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thỏa thuận cho mượn, thủ môn người Cameroon sẽ được tăng lương gấp đôi, trong khi Trabzonspor cũng kỳ vọng anh tìm lại phong độ đỉnh cao để nâng tầm đội bóng.

Thất bại trong màu áo MU rõ ràng đã để lại nhiều vết gợn, nhưng với Amorim, sự ra đi của Onana chính là “liều thuốc” cần thiết để tái tạo tinh thần chiến đấu trong phòng thay đồ Quỷ đỏ.