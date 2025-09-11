Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng rực Derby Manchester: Man City tan hoang lực lượng, MU nín thở chờ Cunha

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United Manchester City
Cả Man City lẫn MU đều đối mặt với cơn ác mộng chấn thương trước thềm trận derby thành Manchester trên sân Etihad vào cuối tuần này, sau một loạt ca chấn thương trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua.

   

💔Man City tan hoang lực lượng

Man City bước vào trận derby Manchester (22h30, 14/9) trong bối cảnh khủng hoảng phong độ, khi để thua liên tiếp trước Tottenham (0-2) và Brighton (1-2) ở Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola buộc phải đau đầu tìm phương án xoay chuyển tình thế, nhưng kế hoạch của ông tiếp tục bị xáo trộn bởi tin dữ mới từ loạt trận “FIFA Days”.

Man City thông báo Marmoush chắc chắn lỡ trận derby Manchester

Man City thông báo Marmoush chắc chắn lỡ trận derby Manchester

Tiền đạo Omar Marmoush buộc phải rời sân chỉ sau 9 phút trong trận Ai Cập hòa 0-0 Burkina Faso ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi hôm 9/9. Trang chủ Man City xác nhận Marmoush đã dính chấn thương đầu gối và chắc chắn không thể góp mặt ở trận derby Manchester vào cuối tuần này.

Đó mới chỉ là khởi đầu của cơn đau đầu với HLV Pep Guardiola. Abdukodir Khusanov lỡ hẹn cùng Uzbekistan vì chấn thương bắp chân anh phải ngồi ngoài trong 2 tuần, John Stones phải rút khỏi tuyển Anh do căng cơ, trong khi Rico Lewis và Nico O’Reilly đều bỏ lỡ đợt tập trung U21 Anh. Ngoài ra, Rayan Ait Nouri cũng không góp mặt trong đội hình Algeria.

Một loạt trụ cột khác như Josko Gvardiol, Savinho, Phil Foden hay Marcus Bettinelli đang chờ kiểm tra thể lực để biết có kịp trở lại hay không. Trong khi đó, tân binh Rayan Cherki cũng sẽ vắng mặt ít nhất 2 tháng vì chấn thương đùi. Hàng tiền vệ Man City cũng lao đao khi Mateo Kovacic và Kalvin Phillips chấn thương dài hạn.

MU chờ tin Cunha, Mount và Dalot

Bên kia chiến tuyến, tình hình của MU có phần nhẹ gánh hơn về chấn thương và thậm chí còn đón tin vui trước thềm derby Manchester. Casemiro đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington sớm sau khi bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng ở tuyển Brazil. Tiền vệ kỳ cựu muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Man City.

Cunha bỏ ngỏ khả năng ra sân cho MU trong trận derby với Man City

Cunha bỏ ngỏ khả năng ra sân cho MU trong trận derby với Man City

Trong khi đó, Matheus Cunha, người rút lui khỏi tuyển Brazil vì chấn thương gân kheo ở trận gặp Burnley hôm 30/8, liên tục cập nhật tín hiệu tích cực trên mạng xã hội, cho thấy khả năng kịp bình phục. Tân binh người Brazil chưa ghi bàn cho MU nhưng là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của “Quỷ đỏ” ở 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh đã qua.

Mason Mount cũng đang chạy đua với thời gian sau khi phải nén đau thi đấu 30 phút cuối ở trận thắng Burnley. Ngoài ra, Diogo Dalot cũng chưa chắc góp mặt sau khi rút lui khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì vấn đề cơ bắp. Tin vui cho MU là Lisandro Martinez đang tiến gần ngày trở lại. Trung vệ người Argentina đã bắt đầu tập ngoài sân sau hơn 6 tháng nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng.

Cả hai đội bóng thành Manchester đều khởi đầu mùa giải dưới sức và đang rất cần chiến thắng để tạo cú hích. MU hiện đang hơn Man City 1 điểm với thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 1 sau 3 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã phải chịu cú sốc bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby Town, đội hạng 4 Anh.

HLV Amorim đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Man City ngay tại Etihad. Mùa trước, cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon từng gây ấn tượng khi giúp “Quỷ đỏ” ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn thắng muộn của Bruno Fernandes và Amad.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

11/09/2025 07:22 AM (GMT+7)
