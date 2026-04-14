Sao MU Martinez cứu thua không tưởng, bị thẻ đỏ vì giật tóc phi thể thao

Martinez cứu thua không tưởng

Tình huống xảy ra ở phút cuối hiệp một khi MU đang bị Leeds United dẫn 2-0, kịch bản ít ai ngờ tới. Từ đường chuyền sai lầm của Leny Yoro, vô tình đặt bóng vào chân Ao Tanaka trong tư thế thuận lợi khi vượt qua Casemiro. Tuyển thủ Nhật Bản bứt tốc, loại bỏ cả thủ môn Senne Lammens và tưởng chừng đã có thể ghi bàn. Tuy nhiên, Lisandro Martinez đã kịp thời lùi về, phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho MU một bàn thua trông thấy. Một pha bóng không thể tin nổi!

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại Gary Neville của MU thốt lên: “Pha can thiệp của Martinez là cực kỳ quan trọng trong trận đấu này! Nếu tỷ số là 3-0 thì coi như mọi thứ đã chấm hết. Đó là một tình huống phòng ngự tuyệt vời từ Martinez”.

Có mặt tại Old Trafford, phóng viên Danyal Khan của Sky Sports không giấu nổi sự kinh ngạc trước pha bóng của Lisandro Martinez. Anh chia sẻ: “Đó thực sự là một tình huống không thể tin nổi của Martinez, cả phòng báo chí đều phải thốt lên kinh ngạc, thật sự choáng váng!”

Trong khi đó, tờ Daily Mail nhận xét: “Pha bóng này chẳng khác nào một bàn thắng đối với hàng thủ, đồng thời mang lại “phao cứu sinh” cực lớn giúp MU tiếp tục nuôi hy vọng trong trận đấu”.

Martinez có hành vi phi thể thao

Nhưng đầu hiệp hai, Martinez đã khiến MU chồng chất khó khăn. Pha quay chậm cho thấy trung vệ người Argentina đã có hành vi phi thể thao khi giật tóc Calvert Lewin. Trọng tài chính cho dừng trận đấu và trực tiếp ra màn hình bên ngoài sân để xem lại tình huống.

Sau khi xem VAR, vị “vua áo đen” quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với nhà vô địch World Cup 2022. Martinez tỏ ra khó hiểu với quyết định của trọng tài, trước khi được Joshua Zirkzee và Diogo Dalot đưa rời sân. Trung vệ người Argentina sẽ phải nhận án treo giò 3 trận, gặp Chelsea, Brentford và Liverpool.

Bình luận trên Sky Sports, Neville khẳng định quyết định truất quyền thi đấu dành cho Martinez là hoàn toàn có cơ sở. Ông nhận định: “Bạn không thể thoát khỏi án phạt với một pha giật tóc như vậy… Martinez trông có vẻ bối rối và không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng những tình huống giật tóc giờ đây chắc chắn sẽ bị phạt thẻ đỏ. Cậu ấy biết mình đang làm gì”.

Trong khi đó, Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League xác nhận: “Sau khi xem lại VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với Martinez vì hành vi bạo lực”.

Và khi thông báo tới khán giả trên sân, trọng tài cho biết: “Sau khi xem lại, cầu thủ số 6 của MU phạm lỗi giật tóc, hành vi bạo lực. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ”.

Đây đã là trận thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà MU phải chơi thiếu người, sau khi Harry Maguire bị truất quyền thi đấu trong trận hòa Bournemouth 2-2 trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Martinez là 1 trong 4 sự thay đổi của HLV Michael Carrick so với trận hòa Bournemouth. Tuyển thủ Argentina trở lại đội hình xuất phát trong bối cảnh Maguire bị treo giò. Nhà vô địch World Cup 2022 đã bỏ lỡ 5 trận gần nhất vì chấn thương bắp chân, nhưng đã tham gia trọn vẹn đợt tập huấn gần đây tại Ireland.