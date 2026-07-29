Dàn WAG đình đám Argentina: Từ cô giáo gợi cảm, vũ công bốc lửa & chuyện tình vượt thời gian

Dàn mỹ nhân quyền lực và những chuyện tình "thanh xuân vườn trường"

Lionel Messi & Antonela Roccuzzo: Cặp đôi quen nhau từ năm 5 tuổi tại quê nhà Rosario và chính thức kết hôn vào năm 2017 trong một "đám cưới thế kỷ" quy tụ hàng loạt siêu sao như Suarez, Neymar. Antonela từng học nha khoa, làm truyền thông, người mẫu và hiện đã có với Messi 3 cậu con trai cưng là Thiago, Mateo và Ciro.

Julian Alvarez & Emilia Ferrero: Bạn gái của tiền đạo Alvarez là một cựu vận động viên khúc côn cầu kiêm giáo viên thể thao, quen anh từ thời thiếu niên ở Cordoba trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2020. Emilia luôn đồng hành cùng Alvarez qua các chặng đường từ Manchester đến Madrid và cả hai vừa đón con trai đầu lòng tên Amadeo.

Lisandro Martinez & Muri Lopez Benitez: Trung vệ của Man United và vũ công chuyên nghiệp Muri Benitez là cặp đôi "thanh mai trúc mã" gắn bó từ năm 14 tuổi tại quê nhà Gualeguay. Muri nổi tiếng qua các màn trình diễn ở lễ hội Carnival, luôn giữ hình ảnh kín tiếng, không scandal và vừa cùng Lisandro chào đón con gái đầu lòng Aurora.

Alexis Mac Allister & Ailen Cova: Tiền vệ của Liverpool hẹn hò với người mẫu Ailen Cova từ cuối năm 2022 sau khi chia tay bạn gái cũ, dù Ailen vốn là bạn thân từ nhỏ của anh ở La Pampa. Cặp đôi hiện đã chuyển về sống chung và vừa chào đón con gái nhỏ Alaia vào tháng 9/2025.

Enzo Fernandez & Valentina Cervantes: Ngôi sao Chelsea quen người đẹp Valentina từ thời teen khi anh còn ở River Plate, cô thậm chí từng gác lại sự nghiệp sư phạm để theo Enzo sang châu Âu phát triển sự nghiệp. Dù từng trải qua sóng gió chia tay rồi tái hợp, cặp đôi hiện vẫn hạnh phúc bên hai người con nhỏ là Olivia và Benjamin.

Emi Martinez & Mandinha Gama: Thủ thành Emi Martinez tình cờ quen bà xã Mandinha tại một bến xe bus ở London vào năm 2013 khi anh mới gia nhập Arsenal và phải mất rất nhiều thời gian mới dũng cảm ngỏ lời yêu. Cả hai kết hôn năm 2017 tại Anh và hiện đã có với nhau hai người con là Santi và Ava.

Dàn WAGs nóng bỏng sở hữu sự nghiệp độc lập đầy ấn tượng

Rodrigo De Paul & Tini Stoessel: Tiền vệ De Paul hẹn hò cùng ngôi sao nhạc pop đình đám Tini Stoessel từ cuối năm 2021 và trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz - bóng đá Argentina. Sau khoảng thời gian ngắn chia tay vào năm 2023, cả hai đã tái hợp, chính thức đính hôn và đang lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng.

Lautaro Martinez & Agustina Gandolfo: Chân sút của Inter Milan quen người mẫu fitness Agustina từ năm 2018 qua sự giới thiệu của Wanda Nara và cả hai đã làm đám cưới lãng mạn tại Hồ Como vào năm 2023. Ngoài việc chăm sóc hai con, Agustina còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu nhà hàng Coraje nổi tiếng tại Milan.

Nicolas Tagliafico & Caro Calvagni: Hậu vệ trái Tagliafico quen bà xã Caro qua Facebook khi anh còn chơi ở giải quốc nội, trước khi tổ chức tiệc cưới hoành tráng theo chủ đề World Cup vào cuối năm 2022. Caro là một người mẫu thể hình đình đám, sở hữu thương hiệu quần áo thể thao Calvagni nổi tiếng toàn cầu.