Barcelona họp nội bộ, tương lai Rashford và Lewandowski được định đoạt

🔵 Hội viên Barca bật đèn xanh cho Rashford

Marcus Rashford đã vượt qua cuộc “trưng cầu dân ý” nội bộ tại Barcelona khi đa số hội viên bỏ phiếu ủng hộ việc ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo người Anh.

Rashford được cá fan Barca yêu mến

Rashford gia nhập nhà đương kim vô địch La Liga theo dạng cho mượn từ Manchester United trong mùa hè, sau khi không còn chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim. Ở tuổi 28, anh nhanh chóng tạo dấu ấn đậm nét trong màu áo "Blaugrana", khiến CLB cân nhắc nghiêm túc phương án giữ chân lâu dài.

🔴 Phong độ thuyết phục, Barca dẫn đầu La Liga

Rashford đóng vai trò quan trọng trong khởi đầu mùa giải ấn tượng của Barcelona với 6 pha kiến tạo và 2 bàn thắng cho đội bóng của Hansi Flick. Sau một cú sảy chân nhỏ, Barca tận dụng đà sa sút của Real Madrid để bước vào kỳ nghỉ đông với ngôi đầu bảng.

Chiến thắng 2-0 trước Villarreal cuối tuần qua nối dài chuỗi thắng lên con số 8, giúp Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. Trong bối cảnh đó, hội viên CLB đã bỏ phiếu ủng hộ việc mua đứt Rashford.

Barca nhiều khả năng sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt chân sút người Anh

Theo cuộc khảo sát của Mundo Deportivo, 54,6% hội viên Barca ủng hộ ký hợp đồng chính thức với Rashford, trong khi 35,6% phản đối. Có 6,3% cho rằng nên chờ đến cuối mùa giải mới đưa ra quyết định về tương lai của tiền đạo này tại Nou Camp. Kết quả bỏ phiếu mang đến cú hích tinh thần cho Rashford, người trước đó đã công khai mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

💬 Rashford muốn ở lại, Flick khen “đúng tư duy”

Trả lời tờ Sport, Rashford khẳng định: “Điều tôi muốn là ở lại Barca. Đó là mục tiêu lớn nhất, nhưng không phải lý do duy nhất khiến tôi nỗ lực mỗi ngày. Mục đích là chiến thắng. Barca là CLB lớn, được sinh ra để giành danh hiệu”.

Anh cũng cho biết đã hòa nhập rất tốt với đội bóng và thành phố, đồng thời khẳng định mình đang ở “môi trường hoàn hảo” để phát triển sự nghiệp.

HLV Flick hài lòng với Rashford

HLV Hansi Flick cũng dành lời khen cho Rashford, nhấn mạnh tiền đạo người Anh có “tư duy đúng đắn”, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu dù không đá chính.

⚠️ Lewandowski bị quay lưng, hé lộ yêu cầu gây sốc

Trái ngược với Rashford, Robert Lewandowski không nhận được sự ủng hộ từ hội viên. 59,3% bỏ phiếu phản đối việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo 37 tuổi, trong khi chỉ 31,6% muốn giữ anh ở lại.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Lewandowski xác nhận thông tin Barcelona từng đề nghị anh… không ghi bàn vào cuối mùa 2022/23 để tránh khoản thưởng 2,5 triệu euro phải trả cho Bayern Munich.

Lewandowski thừa nhận yêu cầu này xuất phát từ khó khăn tài chính của CLB và cho biết: “Tôi không có vấn đề với điều đó, nhưng nó vẫn khiến tôi suy nghĩ – liệu mình có nên ghi bàn hay không”.

Lewandowski có nguy cơ phải rời Barca