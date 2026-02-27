Ronaldo sẵn sàng "buông bỏ", làm điều chưa từng có miễn là vô địch World Cup

Tham vọng cuối cùng ở ngày hội lớn nhất hành tinh

World Cup 2026 đang đến rất gần và với Cristiano Ronaldo, đây có thể là chương cuối cùng trong hành trình của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha. Giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico được dự báo sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao sinh năm 1985, khi anh đã bước sang tuổi 41 và gần như không còn cơ hội góp mặt ở kỳ 2030.

Ronaldo hiểu rằng để bắt kịp Messi, anh cần hy sinh bản thân vì lợi ích của tập thể

Sau nhiều năm chinh chiến, Ronaldo hiểu rõ thời gian không đứng về phía mình. Nhưng thay vì buông bỏ, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha vẫn nuôi khát khao chinh phục đỉnh cao. Đó chính là danh hiệu World Cup còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh, điều mà đại kình địch Lionel Messi đã làm được cùng ĐT Argentina vào năm 2022.

Chấp nhận dự bị, đặt lợi ích tập thể lên trên

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Ronaldo sẵn sàng từ bỏ vị thế “mặc định đá chính” để mở đường cho thế hệ trẻ tại World Cup 2026. Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng được cho là không còn đặt nặng chuyện phải xuất phát ngay từ đầu ở giải đấu mùa hè này, bất chấp phong độ của anh vẫn chói sáng trong cả màu áo CLB Al Nassr lẫn tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị, nếu điều đó tốt cho tập thể

Nếu ban huấn luyện yêu cầu bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, anh sẵn sàng chấp nhận vai trò đó. Với Ronaldo, cống hiến cho đội tuyển giờ đây quan trọng hơn những con số hay hào quang cá nhân. Anh vẫn muốn đóng góp chuyên môn, truyền lửa và tạo ảnh hưởng, dù ở bất kỳ vị trí nào trong đội hình.

Sự thay đổi này được xem là bước chuyển mình đầy trưởng thành của biểu tượng bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo đã đi từ một ngôi sao luôn khao khát chinh phục kỷ lục, sang một thủ lĩnh đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Hành trình World Cup và khát vọng còn dang dở

Ronaldo đã trải qua 5 kỳ World Cup kể từ lần đầu ra mắt năm 2006. Thành tích tốt nhất của anh là vào đến bán kết năm đó. Các kỳ 2010 và 2018 đều dừng bước ở vòng 1/8, trong khi năm 2014 trở thành ký ức buồn khi Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng. Tại World Cup 2022, đội bóng áo bã trầu tiến vào tứ kết nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Ronaldo từng phải dự bị ở vòng knock-out World Cup 2022

Trong khi đó, Messi đã hoàn tất giấc mơ vô địch thế giới vào năm 2022, khép lại mọi tranh luận về di sản. Với Ronaldo, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để anh viết nên cái kết ngọt ngào cho sự nghiệp lẫy lừng.

Nếu thực sự chấp nhận hy sinh vai trò đá chính để hướng đến mục tiêu chung, đó không chỉ là câu chuyện chiến thuật, mà còn là minh chứng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao lần cuối của Ronaldo.