Ronaldo sát cánh Messi tại MLS: Kịch bản “bom tấn” nhưng tiềm ẩn hỗn loạn

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS

Khả năng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đang khiến người hâm mộ toàn cầu dậy sóng. Cựu tuyển thủ Mỹ Tab Ramos cho rằng thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra tại Inter Miami.

Ronaldo “đình công”, cánh cửa rời Al Nassr hé mở

Tương lai của Ronaldo trở thành chủ đề nóng sau quãng thời gian căng thẳng tại Saudi Arabia. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với cách phân bổ tài chính giữa các đội bóng hàng đầu, dẫn đến việc anh vắng mặt hai trận cho Al Nassr FC tại Saudi Pro League.

Ronaldo hoàn toàn có thể rời Al Nassr

Ronaldo hoàn toàn có thể rời Al Nassr

Dù đã trở lại và tiếp tục nổ súng trong hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng chuyên nghiệp, Ronaldo vẫn sở hữu điều khoản giải phóng trong hợp đồng có thời hạn đến hè 2027. Điều đó đồng nghĩa, cánh cửa ra đi chưa hề khép lại.

Trong bối cảnh MLS ngày càng giàu tham vọng và sức hút thương mại, viễn cảnh CR7 cập bến giải Nhà nghề Mỹ không còn quá viển vông.

Inter Miami, “miền đất hứa” cho màn sát cánh thế kỷ?

Sau khi vô địch giải Nhà nghề Mỹ mùa trước, Inter Miami cho thấy họ đủ tiềm lực tài chính lẫn tham vọng để thực hiện những thương vụ tưởng chừng bất khả thi. Đội bóng bang Florida từng gây sốc khi chiêu mộ Messi cùng dàn cựu sao Barcelona như Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba.

Hoàn toàn có khả năng Ronaldo và Messi sát cánh trong màu áo Inter Miami

Hoàn toàn có khả năng Ronaldo và Messi sát cánh trong màu áo Inter Miami

Tab Ramos thừa nhận: “Tôi không loại trừ khả năng đó. Tôi từng không nghĩ họ có thể mang về Messi và nhiều ngôi sao như vậy. Thương vụ Ronaldo hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tôi không tin nó sẽ thành hiện thực”.

Theo Ramos, nếu Ronaldo đến MLS, anh nhiều khả năng sẽ khoác áo một CLB khác. Ông gợi ý hai điểm đến tiềm năng tại Los Angeles, nơi cuộc cạnh tranh truyền thông giữa LA Galaxy và Los Angeles FC luôn nóng bỏng. Một bản hợp đồng với Ronaldo có thể giúp LA Galaxy lấy lại vị thế trung tâm ánh đèn.

“Không phải cái tôi, mà là cơn bão truyền thông”

Khi được hỏi liệu cái tôi của hai huyền thoại có va chạm nếu đứng chung chiến tuyến, Ramos tỏ ra lạc quan. Theo ông, ở giai đoạn cuối sự nghiệp, cả hai đều hướng đến chiến thắng hơn là cạnh tranh cá nhân.

“Vấn đề không nằm ở cái tôi. Rắc rối duy nhất sẽ là cách đội bóng di chuyển và kiểm soát sự chú ý. Đó sẽ là một mớ hỗn độn”, Tab Ramos nhấn mạnh.

Thực tế, chỉ riêng sự xuất hiện của Messi đã biến mọi chuyến làm khách của Inter Miami thành sự kiện toàn cầu. Nếu Ronaldo gia nhập, áp lực truyền thông và an ninh chắc chắn tăng gấp bội, biến mỗi trận đấu thành “siêu show” thực thụ.

Beckham & giấc mơ marketing vĩ đại

Giới quan sát tin rằng nếu có ai đủ tầm ảnh hưởng để biến điều không thể thành có thể, đó là đồng sở hữu Inter Miami – huyền thoại David Beckham.

Cựu tiền đạo Rob Earnshaw cho rằng Inter Miami là nơi duy nhất khả dĩ cho thương vụ lịch sử này, dù ông không tin nó sẽ xảy ra. Trong khi đó, nhà vô địch World Cup 2002 Kleberson thậm chí còn vẽ nên viễn cảnh “phòng thay đồ trong mơ” với Messi, Ronaldo và có thể cả Neymar.

Ông bầu Beckham có thể đưa Ronaldo đến Inter Miami

Ông bầu Beckham có thể đưa Ronaldo đến Inter Miami

Ở chiều ngược lại, Inter Miami vừa khởi đầu chiến dịch MLS 2026 bằng thất bại 0-3 trước Los Angeles FC. Messi tỏ rõ sự thất vọng sau trận, dù tin đồn về việc anh vào phòng trọng tài đã bị bác bỏ.

Có lẽ, nếu muốn thống trị tuyệt đối cả chuyên môn lẫn thương mại, Inter Miami sẽ cần thêm những quân bài lớn. Và không gì tạo tiếng vang hơn việc hai biểu tượng vĩ đại nhất bóng đá đương đại sát cánh trước khi khép lại sự nghiệp.

Giấc mơ ấy nghe như kịch bản Hollywood. Nhưng trong bóng đá hiện đại nơi tiền bạc, tham vọng và thương hiệu giao thoa, thì không gì là bất khả thi.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

24/02/2026 09:20 AM (GMT+7)
