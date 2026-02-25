Chủ tịch FIFA phản ứng gì trước tình trạng bạo lực đe dọa World Cup 2026 tại Mexico?

Như đã biết, Mexico đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi loạn của các thành viên băng đảng ma túy. Những kẻ có trang bị vũ khí đã tấn công quân đội, gây náo loạn sau khi thủ lĩnh El Mencho của băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với quân đội.

Các cuộc đụng độ bạo lực đã lan rộng khắp 20 bang của Mexico. Jalisco - căn cứ của băng Jalisco New Generation - được coi là nơi giao tranh ác liệt nhất. Thành phố Guadalajara thủ phủ bang Jalisco bị biến thành bãi chiến trường. Nhiều xe cộ bị đốt phá, nhiều người thiệt mạng.

Mà thành phố Guadalajara lại là một trong 3 địa điểm của Mexico đăng cai World Cup 2026. Guadalajara sẽ tổ chức 4 trận ở World Cup 2026 (gồm 2 trận của đội tuyển Hàn Quốc, 1 của Tây Ban Nha và 1 của Mexico).

Với không khí căng thẳng đang diễn ra, giới mộ điệu đang kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai của Guadalajara và thậm chí là cả Mexico. Họ lo ngại các đội tuyển khi đến đây thi đấu, NHM khi đến xem bóng đá, hoàn toàn có thể bị đe dọa.

Trước sức ép, chủ tịch Infantino đã trấn an dư luận. AFP dẫn lời vị quan chức FIFA: "Tôi rất tự tin, mọi thứ đều ổn. World Cup 2026 tại Mexico sẽ rất ngoạn mục. Mexico là một đất nước tuyệt vời, một đất nước yêu bóng đá. Giống như mọi quốc gia trên thế giới, những chuyện không may vẫn thường xảy ra. Chúng ta không sống trên mặt trăng. Chúng ta có cảnh sát, có chính quyền sẽ đảm bảo trật tự và an ninh.

Về phía tôi và FIFA, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tổng thống Mexico, Sheinbaum. Chúng tôi biết rằng hiện nay họ có những việc quan trọng hơn cần làm thay vì bàn luận về bóng đá, nhưng bóng đá là một phần quan trọng của Mexico.

Chúng tôi hết lòng ủng hộ Tổng thống, một người phi thường và có chung niềm đam mê bóng đá. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mexico và chuẩn bị cho một lễ hội tuyệt vời dành cho Mexico và toàn thế giới”.

Lúc này, chính phủ Mexico đang nỗ lực dẹp loạn. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum nhấn mạnh rằng “không có rủi ro nào đối với người hâm mộ xem World Cup”. Bà cam kết tình hình đang dần trở lại bình thường. Các báo cáo cho biết ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần Guadalajara. Tuy nhiên, chỉ có 1 nạn nhân là thường dân.