Chủ tịch FIFA phản ứng gì trước tình trạng bạo lực đe dọa World Cup 2026 tại Mexico?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Chủ tịch FIFA phản ứng gì trước tình trạng bạo lực đe dọa World Cup 2026 tại Mexico?

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - cho biết ông rất tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh của Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới không có ý định tước quyền đăng cai của quốc gia này.

   

Như đã biết, Mexico đang bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi loạn của các thành viên băng đảng ma túy. Những kẻ có trang bị vũ khí đã tấn công quân đội, gây náo loạn sau khi thủ lĩnh El Mencho của băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với quân đội.

Chủ tịch FIFA phản ứng gì trước tình trạng bạo lực đe dọa World Cup 2026 tại Mexico? - 1

Các cuộc đụng độ bạo lực đã lan rộng khắp 20 bang của Mexico. Jalisco - căn cứ của băng Jalisco New Generation - được coi là nơi giao tranh ác liệt nhất. Thành phố Guadalajara thủ phủ bang Jalisco bị biến thành bãi chiến trường. Nhiều xe cộ bị đốt phá, nhiều người thiệt mạng.

Mà thành phố Guadalajara lại là một trong 3 địa điểm của Mexico đăng cai World Cup 2026. Guadalajara sẽ tổ chức 4 trận ở World Cup 2026 (gồm 2 trận của đội tuyển Hàn Quốc, 1 của Tây Ban Nha và 1 của Mexico).

Với không khí căng thẳng đang diễn ra, giới mộ điệu đang kêu gọi FIFA tước quyền đăng cai của Guadalajara và thậm chí là cả Mexico. Họ lo ngại các đội tuyển khi đến đây thi đấu, NHM khi đến xem bóng đá, hoàn toàn có thể bị đe dọa.

Chủ tịch FIFA phản ứng gì trước tình trạng bạo lực đe dọa World Cup 2026 tại Mexico? - 2

Trước sức ép, chủ tịch Infantino đã trấn an dư luận. AFP dẫn lời vị quan chức FIFA: "Tôi rất tự tin, mọi thứ đều ổn. World Cup 2026 tại Mexico sẽ rất ngoạn mục. Mexico là một đất nước tuyệt vời, một đất nước yêu bóng đá. Giống như mọi quốc gia trên thế giới, những chuyện không may vẫn thường xảy ra. Chúng ta không sống trên mặt trăng. Chúng ta có cảnh sát, có chính quyền sẽ đảm bảo trật tự và an ninh.

Về phía tôi và FIFA, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tổng thống Mexico, Sheinbaum. Chúng tôi biết rằng hiện nay họ có những việc quan trọng hơn cần làm thay vì bàn luận về bóng đá, nhưng bóng đá là một phần quan trọng của Mexico.

Chúng tôi hết lòng ủng hộ Tổng thống, một người phi thường và có chung niềm đam mê bóng đá. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mexico và chuẩn bị cho một lễ hội tuyệt vời dành cho Mexico và toàn thế giới”.

Lúc này, chính phủ Mexico đang nỗ lực dẹp loạn. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum nhấn mạnh rằng “không có rủi ro nào đối với người hâm mộ xem World Cup”. Bà cam kết tình hình đang dần trở lại bình thường. Các báo cáo cho biết ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần Guadalajara. Tuy nhiên, chỉ có 1 nạn nhân là thường dân.

World Cup 2026: Cao bồi Mỹ cảnh báo tới hooligan Anh, "ngoan ngoãn hoặc ăn đạn"
World Cup 2026: Cao bồi Mỹ cảnh báo tới hooligan Anh, "ngoan ngoãn hoặc ăn đạn"

Thành phố Dallas (Texas, Mỹ) hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ đội tuyển Anh một sự chào đón nồng nhiệt theo phong cách "Miền Viễn Tây" tại World...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 11:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN