Ronaldo khoe “siêu cơ bắp” tuổi 41, tỷ lệ mỡ ăn đứt nhiều sao Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Ronaldo khoe “siêu cơ bắp” tuổi 41, tỷ lệ mỡ ăn đứt nhiều sao Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi đăng tải hình ảnh thân hình săn chắc để quảng bá thương hiệu phục hồi thể lực của mình. Siêu sao người Bồ Đào Nha một lần nữa chứng minh vì sao anh có thể duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ.

“Hiệu suất và sự bền bỉ không đến từ may mắn”

Dù đang tiến gần mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và đã thi đấu ở đẳng cấp cao hơn 20 năm, Ronaldo vẫn cho thấy tuổi tác dường như chỉ là con số.

Ronaldo khoe “siêu cơ bắp” tuổi 41, tỷ lệ mỡ ăn đứt nhiều sao Ngoại hạng Anh - 1

Ronaldo khoe thể hình ấn tượng ở tuổi 41

Ronaldo khoe thể hình ấn tượng ở tuổi 41

Trên trang Instagram với 671 triệu người theo dõi, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đăng tải bức ảnh khoe cơ bụng cuồn cuộn, kèm thông điệp: “Sự bền bỉ và hiệu suất cao không xảy ra ngẫu nhiên. Tất cả được xây dựng từ quá trình phục hồi thực tế mỗi ngày. Không phải bí mật, đó là thói quen”.

Trong bức hình, tiền đạo của Al Nassr cầm một thiết bị massage, diện quần boxer đen mang logo riêng, phô diễn thể trạng ấn tượng.

Chế độ tập luyện khắc nghiệt, mỡ cơ thể chỉ 7%

Ronaldo nổi tiếng với việc tập luyện tới bốn giờ mỗi ngày và duy trì sáu “bữa ăn nhỏ” giàu protein để đảm bảo thể trạng tối ưu. Anh thường xuyên sử dụng phòng xông hơi và liệu pháp tắm nước đá để hỗ trợ phục hồi.

Cuối năm ngoái, siêu sao 41 tuổi từng đăng ảnh sau một buổi sauna, thu về hơn 22 triệu lượt thích. Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ mỡ cơ thể của Ronaldo chỉ ở mức 7%, thấp hơn cả chuẩn 8-12% thường thấy ở các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh giáo án của CLB, anh còn duy trì kế hoạch tập luyện cá nhân với Pilates, bơi lội và năm buổi gym mỗi tuần. Mỗi buổi gồm 25-30 phút cardio, các bài chạy nước rút cường độ cao và tập tạ chuyên biệt để gia tăng sức mạnh cơ bắp.

Thay vì ba bữa chính truyền thống, Ronaldo bổ sung thêm bữa giữa trưa, bữa phụ và bữa tối muộn. Thực đơn của anh ưu tiên bơ, cá tươi và các món giàu protein, ít chất béo như thịt gà. Salad, ngũ cốc nguyên hạt như quinoa và trái cây tươi luôn xuất hiện trong khẩu phần hằng ngày.

Các đồng đội Bồ Đào Nha tiết lộ món khoái khẩu của CR7 là Bacalhau a Bras – món cá tuyết muối truyền thống kết hợp trứng và khoai tây chiên.

Thu nhập khổng lồ và những lùm xùm tại Saudi Arabia

Sau khi chia tay Real Madrid, MU và Juventus, Ronaldo hiện nhận mức thu nhập ước tính 488.000 bảng/ngày tại Saudi Arabia.

Ronaldo đã khép lại lùm xùm đình công

Ronaldo đã khép lại lùm xùm đình công

Tuy nhiên, anh từng gây chú ý khi có chuỗi hai trận “đình công” được cho là xuất phát từ sự thất vọng về chính sách chuyển nhượng, khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) bị cho là ưu ái các đối thủ hơn Al Nassr. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tương lai của anh tại giải đấu.

Dẫu vậy, tiền đạo kỳ cựu đã nhanh chóng xua tan đồn đoán khi trở lại thi đấu cuối tuần qua.

“Tôi rất hạnh phúc. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Saudi Arabia. Đây là nơi chào đón tôi và gia đình rất nồng hậu. Tôi muốn tiếp tục ở lại”, Ronaldo khẳng định.

Anh nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất vẫn là cạnh tranh ngôi đầu và duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch: “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Trở lại, tự tin và từng trận một. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Ronaldo sát cánh Messi tại MLS: Kịch bản “bom tấn” nhưng tiềm ẩn hỗn loạn
Ronaldo sát cánh Messi tại MLS: Kịch bản “bom tấn” nhưng tiềm ẩn hỗn loạn

Khả năng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đang khiến người hâm mộ toàn cầu dậy sóng. Cựu tuyển thủ Mỹ Tab...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN