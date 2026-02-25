Ronaldo khoe “siêu cơ bắp” tuổi 41, tỷ lệ mỡ ăn đứt nhiều sao Ngoại hạng Anh

“Hiệu suất và sự bền bỉ không đến từ may mắn”

Dù đang tiến gần mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và đã thi đấu ở đẳng cấp cao hơn 20 năm, Ronaldo vẫn cho thấy tuổi tác dường như chỉ là con số.

Ronaldo khoe thể hình ấn tượng ở tuổi 41

Trên trang Instagram với 671 triệu người theo dõi, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đăng tải bức ảnh khoe cơ bụng cuồn cuộn, kèm thông điệp: “Sự bền bỉ và hiệu suất cao không xảy ra ngẫu nhiên. Tất cả được xây dựng từ quá trình phục hồi thực tế mỗi ngày. Không phải bí mật, đó là thói quen”.

Trong bức hình, tiền đạo của Al Nassr cầm một thiết bị massage, diện quần boxer đen mang logo riêng, phô diễn thể trạng ấn tượng.

Chế độ tập luyện khắc nghiệt, mỡ cơ thể chỉ 7%

Ronaldo nổi tiếng với việc tập luyện tới bốn giờ mỗi ngày và duy trì sáu “bữa ăn nhỏ” giàu protein để đảm bảo thể trạng tối ưu. Anh thường xuyên sử dụng phòng xông hơi và liệu pháp tắm nước đá để hỗ trợ phục hồi.

Cuối năm ngoái, siêu sao 41 tuổi từng đăng ảnh sau một buổi sauna, thu về hơn 22 triệu lượt thích. Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ mỡ cơ thể của Ronaldo chỉ ở mức 7%, thấp hơn cả chuẩn 8-12% thường thấy ở các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh giáo án của CLB, anh còn duy trì kế hoạch tập luyện cá nhân với Pilates, bơi lội và năm buổi gym mỗi tuần. Mỗi buổi gồm 25-30 phút cardio, các bài chạy nước rút cường độ cao và tập tạ chuyên biệt để gia tăng sức mạnh cơ bắp.

Thay vì ba bữa chính truyền thống, Ronaldo bổ sung thêm bữa giữa trưa, bữa phụ và bữa tối muộn. Thực đơn của anh ưu tiên bơ, cá tươi và các món giàu protein, ít chất béo như thịt gà. Salad, ngũ cốc nguyên hạt như quinoa và trái cây tươi luôn xuất hiện trong khẩu phần hằng ngày.

Các đồng đội Bồ Đào Nha tiết lộ món khoái khẩu của CR7 là Bacalhau a Bras – món cá tuyết muối truyền thống kết hợp trứng và khoai tây chiên.

Thu nhập khổng lồ và những lùm xùm tại Saudi Arabia

Sau khi chia tay Real Madrid, MU và Juventus, Ronaldo hiện nhận mức thu nhập ước tính 488.000 bảng/ngày tại Saudi Arabia.

Ronaldo đã khép lại lùm xùm đình công

Tuy nhiên, anh từng gây chú ý khi có chuỗi hai trận “đình công” được cho là xuất phát từ sự thất vọng về chính sách chuyển nhượng, khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) bị cho là ưu ái các đối thủ hơn Al Nassr. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tương lai của anh tại giải đấu.

Dẫu vậy, tiền đạo kỳ cựu đã nhanh chóng xua tan đồn đoán khi trở lại thi đấu cuối tuần qua.

“Tôi rất hạnh phúc. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Saudi Arabia. Đây là nơi chào đón tôi và gia đình rất nồng hậu. Tôi muốn tiếp tục ở lại”, Ronaldo khẳng định.

Anh nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất vẫn là cạnh tranh ngôi đầu và duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch: “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Trở lại, tự tin và từng trận một. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".