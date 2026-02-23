Bảng xếp hạng "vua" kiếm nhiều tiền nhất: Ronaldo gấp đôi Messi, Neymar rơi tự do

Trong danh sách Top 100, môn bóng đá đóng góp 13 cái tên. Tuy nhiên, sự phân hóa giàu nghèo trong giới túc cầu đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới tác động của các bản hợp đồng bom tấn từ Ả Rập Xê Út và Mỹ.

Ronaldo 3 năm liên tiếp đừng đầu danh sách VĐV kiếm tiền giỏi nhất

👑 Nhà vua Ronaldo và cỗ máy in tiền 260 triệu USD

Đây là năm thứ ba liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Sportico. Ở tuổi 40, sức hút thương mại và khả năng kiếm tiền của CR7 không những không giảm đi mà còn tăng lên chóng mặt.

Tổng thu nhập: Ronaldo đã bỏ túi 260 triệu USD (khoảng 194 triệu bảng) trong năm 2025. Nguồn thu bao gồm: 200 triệu USD đến từ bản hợp đồng béo bở với Al-Nassr tại Saudi Pro League. 60 triệu USD còn lại đến từ đế chế kinh doanh và quảng cáo khổng lồ bên ngoài sân cỏ.

Sở hữu hơn 1 tỷ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Ronaldo là gương mặt vàng của các thương hiệu toàn cầu. Đây là năm thứ 9 liên tiếp anh kiếm được trên 100 triệu USD, và là lần thứ 3 vượt mốc 200 triệu USD - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thể thao.

Messi đứng thứ 3 với thu nhập bằng 1 nửa Ronaldo

📉 Messi về đích thứ 3, thu nhập chỉ bằng một nửa CR7

Lionel Messi, người vừa ký hợp đồng mới với nhà vô địch MLS Cup, Inter Miami có thời hạn đến năm 2028, đứng ở vị trí thứ 3.

Tổng thu nhập: 130 triệu USD (khoảng 97 triệu bảng). Dù con số này là mơ ước của mọi VĐV, nhưng thực tế Messi chỉ kiếm được bằng một nửa so với Ronaldo trong năm 2025.

Xen giữa hai huyền thoại bóng đá là võ sĩ quyền anh người Mexico - Canelo Alvarez (đứng thứ 2), người cũng hưởng lợi lớn từ các thỏa thuận thi đấu bạo chi của giới ông chủ Ả Rập.

Năm 2025 Neymar rơi tự do cả phong độ trên sân lẫn thu nhập cá nhân

⬇️ Neymar "rơi tự do" trên bảng xếp hạng

Câu chuyện buồn nhất trong danh sách năm nay thuộc về Neymar. Từng là thành viên thường trực trong Top đầu, ngôi sao người Brazil đã tụt xuống vị trí thứ 30.

Nguyên nhân bởi quyết định chia tay Al-Hilal sau chấn thương để trở về khoác áo đội bóng thời niên thiếu Santos vào đầu năm 2025 đã khiến thu nhập của anh giảm sút nghiêm trọng và khiến tổng thu nhập của Neymar giảm gần 50 triệu USD so với năm trước.

Dù túi tiền vơi đi, nhưng Neymar đang tìm lại nụ cười tại quê nhà. Mục tiêu lớn nhất của anh lúc này không phải là tiền bạc, mà là chứng minh thể lực với HLV Carlo Ancelotti để đảm bảo một suất trong đội hình Selecao dự World Cup.

LeBron James tiếp tục là "Vua bóng rổ" với 80 triệu USD kiếm được từ các hoạt động ngoài sân đấu

🏀 Sự thống trị của bóng rổ và các môn thể thao khác

Báo cáo của Sportico cũng mang đến cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế thể thao toàn cầu với tổng thu nhập Top 100: 6,05 tỷ USD (giảm 2,1% so với năm ngoái).

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ chiếm tới 40% danh sách (40 cầu thủ). LeBron James tiếp tục là "Vua bóng rổ" với 80 triệu USD kiếm được từ các hoạt động ngoài sân đấu. Anh dẫn đầu nhóm NBA trong 12/13 mùa giải gần nhất. Giải bóng bầu dục Mỹ đóng góp 22 cái tên, dẫn đầu là Patrick Mahomes của Kansas City Chiefs.

Karim Benzema đứng thứ 6 trong danh sách nhờ mức lương khủng của Ả Rập

Ngoài Ronaldo và Messi, Karim Benzema đứng thứ 6 (nhờ lương tại Ả Rập). Kylian Mbappe (Real Madrid) ngấp nghé Top 10, trong khi Erling Haaland (Man City) xếp thứ 18.

Coco Gauff là nữ VĐV được trả lương cao nhất thế giới với 37,5 triệu USD

Ngôi sao quần vợt Coco Gauff là nữ VĐV được trả lương cao nhất thế giới với 37,5 triệu USD. Đáng tiếc, con số này vẫn thấp hơn một chút so với mức sàn 37,9 triệu USD để lọt vào Top 100 của nam.

BXH 10 VĐV kiếm nhiều tiền nhất 2025 theo Sportico (đơn vị: triệu đô la)