Ronaldo cay cú bỏ theo dõi đồng đội trên tuyển sau khi bị mỉa mai quả penalty

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
Ronaldo đã bỏ theo dõi một đồng đội trên tuyển Bồ Đào Nha sau khi quả penalty gần nhất của anh bị mỉa mai.

Quả penalty đáng ngờ

Giải Saudi Pro League giờ đã có một “drama” mới và nó không xoay quanh ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Al Nassr cuối tuần qua đã chiến thắng 2-1 trước Al Fayha trong trận đấu quan trọng của đội bóng này nhằm củng cố vị trí đầu bảng, và Ronaldo ghi cú đúp để Al Nassr hơn 3 điểm so với đội nhì bảng sau vòng 7.

Ruben Neves cười nhạo quả penalty của Ronaldo trên Instagram

Ruben Neves cười nhạo quả penalty của Ronaldo trên Instagram

Đáng chú ý là bàn thứ 2 của Ronaldo được ghi ở phút 90+14 (trọng tài thổi 11m phút 90+8). Việc hiệp 2 kéo dài lâu đến thế tất nhiên khiến người xem không thể không thắc mắc và chính các cầu thủ Al Fayha cũng vô cùng bực bội khi đánh mất điểm ở phút cuối vì tình huống penalty mập mờ, một số cầu thủ của CLB này sau trận còn nói thẳng toẹt rằng trọng tài đã cố ý cho Al Nassr đá bù giờ nhiều nhất có thể.

Nhưng không chỉ phía Al Fayha, một số cầu thủ của các đội khác cũng đầy châm biếm về quả penalty này trên mạng xã hội. Một số cầu thủ như Riyah Mahrez và Malcom đã lên Internet và đăng những trạng thái chê cười tình huống này.

Ronaldo "tuyệt giao trên mạng" với đồng đội trên tuyển

Không chỉ vậy, ngay cả những đồng đội cũ của Ronaldo, thậm chí cả đồng đội của anh trên ĐT Bồ Đào Nha, cũng không kìm được lòng mình. Trên Twitter, tiền vệ Ruben Neves của Al Hilal đăng hẳn những biểu tượng mặt cười, và trung vệ Merih Demiral của Al Ahli cũng làm điều tương tự trên Instagram dù là đồng đội cũ với Ronaldo ở Juventus.

Ronaldo có vẻ đã “đánh hơi” được những chuyện này và nghĩ rằng mình đang bị công kích cá nhân, nên đã bỏ theo dõi Ruben Neves trên Instagram. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Ronaldo vẫn theo dõi Demiral. Còn Neves và Demiral thì vẫn theo dõi Ronaldo như thường.

Ronaldo và Ruben Neves

Ronaldo và Ruben Neves

Ruben Neves vẫn đang thi đấu thường xuyên ở tuyển Bồ Đào Nha nên câu chuyện này đang được dư luận tò mò theo dõi. Chuyện đồng đội khó ăn nói với nhau trên tuyển đang được đồn sẽ xảy ra, tuy nhiên có vẻ Ronaldo mới là người cảm thấy phiền với điều đó, trong khi Neves đang có nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn.

Việc Ronaldo chỉ sau 3 mùa đá ở Saudi Pro League đã được thực hiện với 31 quả penalty khiến giải đấu này bị chê cười là quá ưu ái CR7 với mục đích giúp Ronaldo chạm mốc 1000 bàn thắng trên đất Saudi Arabia chứ không phải nơi nào khác. So với Ronaldo hồi còn ở La Liga, anh vẫn chưa đá được tới 31 quả penalty ở cùng thời điểm này khi bước sang mùa thứ 3 tại Real Madrid.

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 18:24 PM (GMT+7)
