Pep tuyên bố Haaland trình ngang Ronaldo & Messi, móc mỉa trọng tài

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Pep tuyên bố Haaland trình ngang Ronaldo & Messi, móc mỉa trọng tài

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Pep Guardiola có những cảm xúc lẫn lộn sau khi Man City đánh bại Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

   

Haaland khiến Pep Guardiola sung sướng 

Man City đã giải mã "ngựa ô" Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Pep Guardiola giành chiến thắng với tỷ số 3-1 khi tiền đạo Haaland có cú đúp bàn thắng siêu hạng. Tiền đạo người Na Uy đã tích lũy được 13 bàn thắng sau 10 trận đấu. 

Haaland không thể bị ngăn cản

Haaland không thể bị ngăn cản

Chứng kiến màn trình diễn của Haaland, HLV Pep Guardiola đã không ngại so sánh anh với Ronaldo và Messi, 2 huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới: "Chúng tôi chơi tốt và Haaland lại quyết định trận đấu. Giống như Ronaldo và Messi, cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn. 

Hãy nhìn những thông số mà Haaland tạo ra. Cậu ấy rõ ràng đạt trình độ ngang hàng Ronaldo và Messi. Khác biệt ở chỗ Ronaldo và Messi duy trì phong độ cao trong 15 năm. Hiện Messi vẫn tỏa sáng ở MLS, Ronaldo thì ghi bàn đều đặn tại Saudi League. 

Man City mà thiếu Haaland thì rất khó khăn. Cách cậu ấy dứt điểm luôn thể hiện quyết tâm lớn. Tôi đã nói nhiều lần, Haaland cực kỳ dễ huấn luyện và tôi đôi khi khắc nghiệt với cậu ấy".

Pep Guardiola chỉ trích trọng tài

Bên cạnh việc khen ngợi Haaland, HLV Pep Guardiola còn chỉ trích trọng tài Anthony Taylor. Lý do bởi Bournemouth có bàn gỡ hòa 1-1 gây tranh cãi. Thủ môn Donnarumma dường như bị Brooks kéo tay, từ đó không thể có pha bay người tốt để cản phá tình huống đối phương đá phạt góc. Nhờ vậy, Tyler Adams ghi bàn cho Bournemouth.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thể hiện sự bức xúc: "Chúng tôi nhận bàn thua không thể tin nổi vì trọng tài. Tôi ở đây 1 thập kỷ và chúng tôi hiểu rõ nhau, tôi rất hài lòng với thành tựu cùng Man City bất chấp mọi thứ.

Pha bóng dẫn tới bàn thua của Man City

Pha bóng dẫn tới bàn thua của Man City

Nhưng trong 10 năm qua, tôi biết rõ các trọng tài. Tôi không muốn gọi điện cho họ để đối chất. Tôi không có thời gian. Lịch thi đấu của Man City rất dày, tôi còn có các trận đấu. Tôi không lãng phí thời gian nói chuyện. 

Tôi nói với trọng tài Anthony Taylor rằng hãy cho biết có phạm lỗi hay không. Nếu là phạm lỗi, cứ nói. Chỉ cần xem lại tình huống thôi. Phải nói thật các trọng tài đã có quyết định rất dũng cảm ở Etihad".

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Haaland ghi bàn như "máy": 13 bàn/10 trận, sắp phá kỷ lục của Alan Shearer
Haaland ghi bàn như "máy": 13 bàn/10 trận, sắp phá kỷ lục của Alan Shearer

Kỷ lục cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Alan Shearer nhiều khả năng sẽ bị Haaland phá.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 08:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN