Pep tuyên bố Haaland trình ngang Ronaldo & Messi, móc mỉa trọng tài

Haaland khiến Pep Guardiola sung sướng

Man City đã giải mã "ngựa ô" Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Pep Guardiola giành chiến thắng với tỷ số 3-1 khi tiền đạo Haaland có cú đúp bàn thắng siêu hạng. Tiền đạo người Na Uy đã tích lũy được 13 bàn thắng sau 10 trận đấu.

Haaland không thể bị ngăn cản

Chứng kiến màn trình diễn của Haaland, HLV Pep Guardiola đã không ngại so sánh anh với Ronaldo và Messi, 2 huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới: "Chúng tôi chơi tốt và Haaland lại quyết định trận đấu. Giống như Ronaldo và Messi, cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn.

Hãy nhìn những thông số mà Haaland tạo ra. Cậu ấy rõ ràng đạt trình độ ngang hàng Ronaldo và Messi. Khác biệt ở chỗ Ronaldo và Messi duy trì phong độ cao trong 15 năm. Hiện Messi vẫn tỏa sáng ở MLS, Ronaldo thì ghi bàn đều đặn tại Saudi League.

Man City mà thiếu Haaland thì rất khó khăn. Cách cậu ấy dứt điểm luôn thể hiện quyết tâm lớn. Tôi đã nói nhiều lần, Haaland cực kỳ dễ huấn luyện và tôi đôi khi khắc nghiệt với cậu ấy".

Pep Guardiola chỉ trích trọng tài

Bên cạnh việc khen ngợi Haaland, HLV Pep Guardiola còn chỉ trích trọng tài Anthony Taylor. Lý do bởi Bournemouth có bàn gỡ hòa 1-1 gây tranh cãi. Thủ môn Donnarumma dường như bị Brooks kéo tay, từ đó không thể có pha bay người tốt để cản phá tình huống đối phương đá phạt góc. Nhờ vậy, Tyler Adams ghi bàn cho Bournemouth.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thể hiện sự bức xúc: "Chúng tôi nhận bàn thua không thể tin nổi vì trọng tài. Tôi ở đây 1 thập kỷ và chúng tôi hiểu rõ nhau, tôi rất hài lòng với thành tựu cùng Man City bất chấp mọi thứ.

Pha bóng dẫn tới bàn thua của Man City

Nhưng trong 10 năm qua, tôi biết rõ các trọng tài. Tôi không muốn gọi điện cho họ để đối chất. Tôi không có thời gian. Lịch thi đấu của Man City rất dày, tôi còn có các trận đấu. Tôi không lãng phí thời gian nói chuyện.

Tôi nói với trọng tài Anthony Taylor rằng hãy cho biết có phạm lỗi hay không. Nếu là phạm lỗi, cứ nói. Chỉ cần xem lại tình huống thôi. Phải nói thật các trọng tài đã có quyết định rất dũng cảm ở Etihad".