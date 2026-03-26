Salah đã vĩ đại hơn Ronaldo trong lịch sử Ngoại hạng Anh?

Mohamed Salah sắp chia tay Ngoại hạng Anh và sự nghiệp của anh ở Premier League được đánh giá đã vượt qua Cristiano Ronaldo.

   

Salah vĩ đại hơn Ronaldo 

Mohamed Salah sẽ chia tay Liverpool sau mùa giải này, kết thúc gần 1 thập kỷ anh được xem là tay săn bàn số 1 cũng như biểu tượng thành công của CLB. Salah sẽ rời Premier League với thành tích ghi bàn thuộc hàng cao nhất trong lịch sử giải đấu, và trong 9 năm anh cũng đã đoạt mọi danh hiệu cùng “The Reds”.

Ronaldo và Salah

Salah đứng ở đâu trong danh sách những huyền thoại vĩ đại của giải đấu? Cựu danh thủ Jamie Carragher đã đánh giá rằng anh xứng đáng đứng thứ 2 trong danh sách đó, cao hơn nhiều cầu thủ lừng lẫy như Cristiano Ronaldo, và chỉ kém Thierry Henry.

Theo Carragher, từ khi đến Liverpool năm 2017, Salah đã luôn có số bàn thắng và kiến tạo ở Premier League cao hơn bất kỳ ai đã đến thi đấu tại Anh tính từ lúc đó. Trên tờ Telegraph, Carragher bình luận: “Tôi đã có dịp đối đầu và chứng kiến những Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp và Eric Cantona tại Premier League, nhưng Salah có phong độ ghi bàn ổn định, lâu dài hơn bất cứ ai ngoại trừ Henry”.

“Thời gian của Ronaldo ở MU là cực kỳ vinh quang và đáng nhớ, nhưng chúng ta có thể thấy rõ những năm tháng vĩ đại nhất của Ronaldo là tại Real Madrid ở La Liga. Tôi cho rằng Salah đã nhỉnh hơn Ronaldo ở Premier League về sự lâu dài của phong độ mà anh ấy thể hiện. Trong bất kỳ đội hình tiêu biểu Premier League nào, tôi cũng sẽ chọn Henry, Ronaldo và Salah là 3 tiền đạo”.

Salah top 10 cầu thủ vĩ đại nhất Liverpool, mơ về ngày chia tay vinh quang

Còn với chiều dài cả lịch sử Liverpool, Carragher tin chắc Salah đã thuộc top 10 cầu thủ vĩ đại nhất từng tỏa sáng tại sân Anfield. “Anh ấy là chân sút thứ 3 trong lịch sử CLB bên cạnh Ian Rush và Roger Hunt. Salah là người truyền cảm hứng trên sân của kỷ nguyên Jurgen Klopp như cách Rush và Hunt là người truyền cảm hứng cho kỷ nguyên của những Shankly và Paisley”, Carragher viết.

Một bức tranh tường tri ân các huyền thoại Liverpool. Từ trái sang: Ian Rush, Steven Gerrard, HLV Jurgen Klopp, Salah & Sir Kenny Dalglish

“Mới chỉ cách đây vài ngày, tôi đã được CLB Liverpool đề nghị đưa ra một danh sách 10 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng để làm thông tin cho tạp chí. Steven (Gerrard), Sir Kenny (Dalglish), Graeme Souness, John Barnes và Ian Rush tất nhiên được tôi điền trước tiên, vậy sau họ tôi đã nghĩ tới ai? Tôi lập tức nghĩ tới Salah”.

Mùa giải này phong độ của Salah đã đi xuống và Liverpool cũng thi đấu kém thuyết phục, họ đang phải tranh top 5 thay vì đua vô địch. Salah dự kiến sẽ chia tay CLB trong ngày 24/5 khi Liverpool đón tiếp Brentford ở Anfield, nhưng Carragher bày tỏ hy vọng rằng ngày chia tay Salah sẽ đến vào một thời điểm khác.

“Tôi, cũng như bao fan Liverpool khác, đã hình dung một ngày chia tay và đoạn kết kịch tính hơn trong đầu. Đó là trận chung kết Champions League tại Budapest. Tất nhiên sẽ khó để chúng tôi tới được đó, nhưng ai cũng có quyền mơ, phải không? Didier Drogba là một huyền thoại vĩ đại khác và ít fan Chelsea nào hình dung được anh ấy sẽ chia tay CLB với một chiến thắng ở Champions League, nhưng Drogba đã làm được”, Carragher viết.

"Vua" Salah rời Liverpool khép lại kỷ nguyên rực rỡ, "ngai vàng" khó tìm người thay

Không nhiều huyền thoại Ngoại hạng Anh có thể so sánh được với Mohamed Salah. Nhưng ngày vui nào rồi cũng phải khép lại, khi tiền đạo này tuyên bố rời...

